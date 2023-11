O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) informou, nesta terça-feira (21/11), que irá anunciar na próxima semana um programa que prevê a criação de uma bolsa-permanência para estudantes do ensino médio. O objetivo do programa é incentivar os estudantes a permanecerem nas instituições de ensino e reduzir a evasão escolar do país. A declaração foi dada no podcast ‘Conversa com o Presidente’, live semanal do petista.

Ao antecipar a iniciativa, o presidente não revelou qual será o valor pago aos alunos do ensino médio, mas disse que o objetivo é criar uma “poupança”. A quantia será retirada no final do ano. Na ocasião, o presidente comentava sobre a falta de oportunidades que recém-formados enfrentam no mercado de trabalho.

“Esse é um problema que nós temos que resolver, porque essa juventude precisa trabalhar. Por que você imagina, o cara não trabalha e o cara desiste de estudar e tem um celular na mão, o celular passa a ser uma bomba atômica, porque esse cara está com raiva de todo mundo esse cara não acredita em ninguém, esse cara está perdendo a esperança, coisa que nenhum ser humano pode. Então nós agora vamos fazer uma coisa fantástica, nós vamos criar uma bolsa para estudantes do Ensino Médio não desistirem da escola. A gente vai dar uma ajuda mensal. Na verdade não é uma bolsa, é uma poupança, em que esse cara no final dos estudos ele vai retirar para fazer o que quiser”, disse.

O presidente completou a frase, afirmando que é preciso trabalhar para gerar mais empregos.