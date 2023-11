Um dia após as eleições argentinas, o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro (PL) e o filho dele, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), fizeram uma videochamada com o presidente eleito daquele país, Javier Milei (La Libertad Avanza). Bolsonaro fez questão de transparecer sua felicidade com o resultado das eleições, a ponto de dizer que estava quase torcendo para a Argentina no jogo de futebol contra o Brasil, na próxima terça-feira (21).



“Você representa muito para o Brasil. Tudo que for possível fazer por você, farei, estou à sua disposição”, declarou Jair na ligação. Em contrapartida, Milei convidou Bolsonaro para a posse e ele confirmou presença.

Veja o vídeo publicado nas redes sociais de Jair Bolsonaro:





Nas redes sociais, Eduardo Bolsonaro compartilhou imagem dos três durante a conversa desta manhã. “Excelente chamada de vídeo de Jair Bolsonaro e o presidente eleito da Argentina, Javier Milei. Lula tentou interferir na eleição argentina a favor de Massa, o candidato do Foro de São Paulo, mas não obteve sucesso. Aceitamos o convite de Milei e estaremos em Buenos Aires para sua posse”, escreveu o parlamentar.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) parabenizou as instituições argentinas pelo processo eleitoral, sem citar Milei. De acordo com Lula, o Brasil " sempre estará à disposição para trabalhar junto com nossos irmãos argentinos", completou. O Brasil e a Argentina, além de importantes parceiros comerciais, são os principais sócios do Mercosul.

*Estagiária sob supervisão de Lorena Pacheco