O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) participou de um bolão que acertou quatro dezenas da Mega-Sena, sorteada no último sábado (11/11). O bolão foi organizado por funcionários do Partido Liberal e faturou R$ 7,1 mil.

O "Correio Braziliense" confirmou a informação e descobriu que cada participante do bolão, incluindo Bolsonaro, investiu R$ 140 para fazer as apostas, e cada um faturou cerca de R$ 240.

No entanto, o grupo decidiu usar todo o dinheiro do prêmio para fazer apostas para a Mega-Sena da Virada, sorteada no dia 31 de dezembro, que neste ano terá o maior prêmio já pago por uma loteria no Brasil: R$ 550 milhões.