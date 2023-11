Convidado a comparecer à recepção dos brasileiros procedentes de Gaza, o presidente da Câmara, Arthur Lira, declinou. Arthur não foi alegando outros compromissos, mas a ideia do Centrão, de maneira geral, é não se deixar misturar com o discurso que tenta colocar no mesmo balaio Israel e os terroristas do Hamas. Ou ideologias de esquerda. A turma que chegou ao Congresso eleita pela ala mais conservadora quer apenas liberar as emendas, mostrar serviço nas bases, e votar aquilo que for preciso para que isso ocorra. E, dizem alguns, melhor parar por aí.

É guerra

O ministro da Justiça, Flávio Dino, e seus secretários que se preparem. A oposição vai aproveitar a comissão de Segurança Pública da Câmara, presidida pelo deputado Sanderson (PL-RS) para partir para cima da equipe de Dino, depois que Luciane Barbosa, uma espécie de primeira-dama do tráfico amazonense, se reuniu com autoridades do Ministério da Justiça, conforme reportagem do jornal “O Estado de S.Paulo”.

Alvo

Um dos focos dos oposicionistas será o secretário nacional de Políticas Penais (Senappen), Rafael Velasco Brandani. É que, em julho, ele foi nomeado para o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP). Os oposicionistas querem que ele seja afastado do Conselho ou da Secretaria.

O influencer

O ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha continua com grande conselheiro dos parlamentares. Dia desses, reuniu num almoço 26 políticos das mais variadas matizes. Na pauta, o futuro dos partidos conservadores e as eleições municipais.