A pedagoga Fábia Lima deve ser o nome escolhido pelo Partido Liberal (PL) para concorrer às eleições para a Prefeitura de Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A professora se filiou ao partido com as “bênçãos” do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e do deputado estadual Bruno Engler (PL-MG).

Os parlamentares vêm formando uma dupla eleitoral desde as eleições de 2022. Ambos são ligados ao bolsonarismo e considerados, dentro do PL, porta-vozes da legenda para jovens nas redes sociais. Nikolas pretende alavancar uma futura candidatura para o governo de Minas em 2026. Já Engler deve se candidatar ao cargo de prefeito de BH nas eleições de 2024.

Segundo interlocutores, ambos farão poucas alianças 100% articuladas por ambos no estado. O nome de Fábia surgiu pelo fato de que, em Santa Luzia, tanto Nikolas, quanto Engler tiveram votações expressivas.