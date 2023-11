Janones fez piada com a nova condenação de Jair Bolsonaro na justiça eleitoral

O deputado federal André Janones (Avante-MG) fez piada com a nova condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Na noite dessa terça-feira (31/10) a corte aplicou uma nova inelegibilidade de oito anos ao antigo mandatário, porém a punição não acumula e ele fica fora das eleições até 2030.

Janones comentou a segunda condenação de Bolsonaro com uma referência ao quadro esportivo do programa Fantástico, quando um jogador de futebol fazia três gols em uma partida e podia pedir uma música. “Bolsonaro já é Bi! Na próxima já tem direito a música no Fantástico e tudo”, disse.

O ex-presidente e seu candidato a vice nas eleições de 2022, general Braga Netto, foram condenados por absurdo de poder político em um “uso eleitoral” das comemorações do bicentenário da independência, 7 de setembro do ano passado. Na ocasião, os políticos teriam usado as celebrações oficiais para fazerem campanha eleitoral.

Bolsonaro também foi condenado a pagar uma multa no valor de R$ 425,6 mil, enquanto Braga Netto foi punido com R$ 212,8 mil. Ambos ainda podem recorrer da decisão no proprio TSE e no Supremo Tribunal Federal (STF).

Em junho, o ex-presidente havia sido condenado por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação em uma ação que tratou da reunião com embaixadores, na qual ele fez ataques às urnas eletrônicas e ao sistema eleitoral. Apesar das condenações não acumularem, a avaliação é que a possibilidade de sucesso em recursos seria menor.

Já Braga Netto, que tentava consolidar sua carreira política, sendo a opção favorita do Partido Liberal (PL) para concorrer à prefeitura do Rio de Janeiro em 2024, também não pode receber votos até 2030. Segundo o blog da Andréia Sadi, ao G1, o partido tem como plano B o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin).