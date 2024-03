Os rostos que tenho

Nélida Piñon

Record

266 páginas

R$ 64

Autora de romances que marcaram a literatura brasileira, como “A república dos sonhos”, Nélida Pinõn (1937-2022) deixou escritos que se assemelham a um diário e foram reunidos em livro póstumo que chega às livrarias. Com 147 capítulos curtos, “Os rostos que tenho” pode ser considerado o testamento literário da autora, na opinião do escritor e editor Rodrigo Lacerda. “É melhor, no entanto, deixar que os leitores se surpreendam com o livro. E se emocionem com as derradeiras perguntas que Nélida deixa no ar, vendo próximo o fim de uma vida inteira dedicada ao poder de invenção e reinvenção pelas palavras", afirma Lacerda, no prefácio. Primeira escritora a se tornar presidente da Academia Brasileira de Letras (ABL), Nélida registra o seu cotidiano, suas reflexões sobre o fazer literário e a forma que encarava a vida: “Luto para meus dias serem festivos. Só por estar viva, mesmo sem razão concreta, ergo a taça da ilusão.”



Você lembrará seus nomes

Lubi Prates

Bazar do Tempo

264 páginas

R$ 85

O novo livro da poetisa, editora e psicóloga brasileira Lubi Prates reúne 19 autoras que compõem a cena literária negra mundial, na amostra significativa de suas produções e linguagens. Finalista do 61º Prêmio Jabuti e do 4º Prêmio Rio de Literatura, ela oferece ao leitor um panorama inédito da poesia afro-americana feita por mulheres no século 20. Nomes como Audre Lorde, Maya Angelou, bell hooks, Alice Walker, Angelina Weld Grimké, Gwendolyn Bennett e Gwendolyn Brooks, compõem a lista de escritoras e poetisas citadas na obra, que traça um panorama da questão racial nos Estados Unidos.

“É fragrante fojado dôtor vossa excelência”

Carla Akotirene

Civilização Brasileira

377 páginas

R$ 64,90

Pesquisadora, professora e especialista em feminismo negro no Brasil, Carla Akotirene reuniu em seu novo livro criticas ao sistema jurídico brasiliero. A obra retrata, especificamente, a atuação da Vara de Audiência de Custódia do Tribunal de Justiça da Bahia, ou seja, a oportunidade de o preso se comunicar com o juiz e garantir seus direitos diante da força policial.“As audiências de custódias são definidoras dos números superlativos do encarceramento da população negra no Brasil. Com pouca margem para exercerem a autodefesa e muitas vezes mal instruídos sobre seus direitos, muitas dessas pessoas são fichadas e marcadas pelo sistema prisional por meio de provas plantadas, ou seja, flagrantes forjados”, afirma a autora, no prefácio.

Línguas de fogo

(ensaio sobre Clarice Lispector)

Claire Varin

Tradução de Lúcia Peixoto Cherem

Nós

192 páginas

R$ 76,00

A vida e obra de Clarice Lispector são o tema da tese de doutorado da canadense Claire Varin para a Universidade de Montreal. Com uma apuração precisa e detalhista de todas as fases da vida da escritora, Claire Varin publica o material de estudo na íntegra no livro “Línguas de fogo”. Autora de “Clair-obscur à Rio” (1998) e "La mort de Peter Pan" (2009), Claire repassa a vida de Clarice Lispector sob uma nova perspectiva. O livro contém, ainda, um rico material iconográfico e reprodução de algumas telas pintadas pela autora brasileira. “Se tudo é mágico, é preciso ver por fora e por dentro. Ver o de fora no permanente transe de quem não renuncia ao que não é aparente, ao invisível. Os textos de Clarice estão carregados dessa energia que é o sinal de sua peculiaridade. A força de sua originalidade, que Claire captou e, como Clarice, dela faz uma doação” afirma o mineiro Otto Lara Resende (1922-992), em texto resgatado para o prefácio.

A vida prodigiosade Isidoro Sifflotin

Enrico Ianniello

Tradução de Ivone Benedetti

Bertrand Brasil (Selo do Grupo Editorial Record)

252 páginas

R$ 64,90

Vencedor dos prêmios Campiello Opera Prima, John Fante Primeira Ópera, Cuneo e Seleção Bancarella, todos em 2015, o livro de estreia do italiano Enrico Ianniello conta a história do garoto Isidoro Siffloti e de seu inseparável pássaro, um mainá indiano de bigodes amarelos. Juntos, eles criam uma nova linguagem, o assobulário, que carrega mensagens de liberdade. Tendo como pano de fundo a região que fica no “tornozelo da bota da Itália”, o garoto possui o dom do assobio que desperta a inteligência do coração e milagres da imaginação em quem o ouve. Apesar do heroi ser um adolescente, o livro carrega uma mensagem de coragem, amor e amizade, emocionando todo adulto que o ler.

No rastro de Enayat

Iman Mersal

Tradução de Nisreene Matar

Rua do Sabão

312 páginas

R$ 60,00

Traduzido do árabe por Nisreene Matar, o livro vencedor do prêmio Sheik Zayed de Literatura de 2021, “No rastro de Enayat” retrata a trajetória da vida e o suícidio da autora egípcia Enayat al-Zayya (1936 - 1963), que impressionou críticos e escritores com seu único livro publicado, “O amor e o silêncio”, e que foi completamente esquecida após três décadas de sua morte. No entanto, quando a poetisa, tradutora e estudiosa literária Iman Mersal encontrou o livro, e se viu completamente mergulhada e vacinada com a obra em suas mãos, se questionou: quem foi Enayat? Quais os motivos do seu suicídio? Por que seu livro desapareceu da história literária? Com esses questionamentos na cabeça, Iman Mersal repassa a vida de Enayat, entrevista familiares e amigos, rastreia residências, escolas e sanatórios os quais ela compartilhava os dias.