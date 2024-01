primeira leitura

Poesia (1969-2021)

Duda Machado

habitar os abismos

manter a face

voltada para o sol

habitar

manter os abismos

voltados para o sol

os abismos

a face

o sol: gozo louco

*

“Alvo em movimento”

acertei

(creio)

em cheio

na mosca

“força

e bis”

um zumbido

seco

me diz

*

“Vitória”

pêsames abraçam-se

centro: o caixão

irradia soberba

em sua solidão

nesse quase gesso

“de arte sutil composto”

difícil recordar-te,

amiga, outro dia

mais que um rosto

“É só depois”



é só depois

do que foi

um porque

foi como foi

é só depois

de como não foi

um porque

foi que não

foi

é só depois

e ainda assim

quando há

porque

e depois

*

“Cartões-postais”

Atravessar a obscuridade aclara.

Do rigor da ausência surge o sentido.

O que foi se renova e revém sob luz rara.

Viver inclui o que poderia ter sido.

“Roteiro de uma noite”



Já não era mais o passeio

pelo bairro. Uma rotação

comprimia o tempo, misturava

épocas. Precipitadas,

desertando o chão,

casas, ruas, um remoto

sobrado no interior,

edifícios, cidades em que

havia morado, debandavam,

deixando-o para trás.

Por fim veio a expulsão, primeiro do sonho,

depois do sono,

e a noite inteira pela frente

*

“Ao acordar”

Ríamos em sonho.

E ríamos, celebrando

aquele encontro

longe da realidade

*

“Uma e outra”

Da morte vem a vontade de

começar tudo de novo.

Assim — dizem — pode ser comparada

à vida e à sua manha de escapar

do alcance de alguém o tempo todo.

Uma e outra aproximadas,

a primeira se mostra mais sutil,

limita a uma única vez

o vislumbre de algo que se oculta

“Poesia 1969-2021”

De Duda Machado

Círculo de Poemas/Editora Fósforo

272 páginas

R$ 89,90

SOBRE O AUTOR

Carlos Eduardo “Duda” Machado nasceu em Salvador, em 1944, é professor aposentado da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) e vive em Belo Horizonte. Inicialmente associado à Tropicália, escreveu letras de músicas gravadas por cantores como Gal Costa, Jards Macalé e Elis Regina. O livro lançado pelo Círculo de Poemas chega às livrarias em fevereiro e reúne a produção poética do autor, do trabalho como letrista no início dos anos 1970, até os livros “Zil” (1977), “Um outro” (que integra a reunião “Crescente 1977-1990”, da coleção Claro Enigma, 1990), “Margem de uma onda” (1997) e “Adivinhação da Leveza” (2011), além de poemas publicados posteriormente de modo esparso.