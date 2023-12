No encontro da Avenida Brasil com a Rua Pernambuco, no Bairro Funcionários, está uma das bancas mais completas de Belo Horizonte. Administrada pelo senhor Henrique Cipriano Aquino, de 89 anos, o estabelecimento abriga também um sebo riquíssimo e várias edições de revistas antigas, como O Cruzeiro. A banca e sebo Aquino é a última parada de 2023 da série especial do Pensar sobre os sebos de BH.

“Abri a banca porque ela me mandou ter um emprego fixo”, diz, aos risos, o dono da banca, apontando para a esposa e companheira, Maria Helena, de 78 anos. Antes da banca, Henrique era caminhoneiro. Não parava em casa. Ia de Norte ao Sul do Brasil. Porém, quando conheceu Maria e resolveram se casar, ela fez um ultimato: para ficarem juntos, ele teria de ter um emprego fixo. “Queria um marido presente em casa, não que ficasse só viajando por aí. Disse pra ele que não era uma opção”, relembra.

A banca é parte importante da vida do casal Henrique e Maria Helena Ana Clara Parreiras/Press.EM

Há 40 anos, a banca é a extensão da casa de Henrique e Maria Helena. Por lá, ele trabalha tradicionalmente com vendas de balas, água e revistas, mas também sai do convencional, com edições raríssimas de jornais de décadas passadas e uma coleção grandiosa de livros seminovos.

Raridades para jovens e adultos

Autodidata, Henrique aprendeu a ler e escrever sozinho. E foram os livros da banca que lhe ajudaram a desenvolver a habilidade. Ao longo dos anos, foi optando por comprar livros usados e aumentando a coleção. Hoje em dia, são milhares de obras que chamam a atenção de quem passa por lá. De jovens a adultos.

Henrique também realiza vendas on-line com a ajuda do neto. Porém, a experiência de adquirir uma obra presencialmente é completamente diferente. O atendimento é especial e caloroso. Quem vai em busca de um item específico, acaba se perdendo, ou se encontrando, entre as várias relíquias.

O horário de funcionamento é comercial, de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 17h. No entanto, é necessário entrar em contato com ele previamente para verificar a disponibilidade de atendimento.

Serviço

Livraria e Sebo Aquino

Avenida Brasil, 1.520, Bairro Funcionários

(31) 99377-5530