divã



Ouviu o objeto caindo,

nada.

Sem entender,

acha-o tempos depois

no lado oposto do quarto.

microscópio



Enxergar é o milagre.

Sem o olhar, o mundo se reduz

ao tamanho que é.

Que pequeno ele fica!

A montanha, só montanha,

sem nome,

sem sequer essa explicação de não ser.

Reconhecer faz sentir.

A montanha, sentida, é grande,

cobertor rugoso,

paisagem distante,

fim para o horizonte,

borda trêmula a sustentar o céu.

Talvez a montanha,

sabendo-se vista,

seria menos montanha,

plana.

O olhar faz o visto

querer ser.

Solidão é desaparecer,

vivo.

Aquele dia,

na casa da avó da amiga,

bebi suco de tomate em um copo bonito.

Credo!

Como me senti importante!

SOBRE A AUTORA

Poeta estreante, Flávia Lamary decidiu se aventurar nas letras após ler Ana Martins Marques. “Ela me arrebatou com seu ‘Livro das semelhanças’”, conta a arquiteta e designer de formação. Com “à vontade”, ela explora temas como a fazenda, a cidade, a infância e a vida adulta. Nas palavras da escritora Ana Holanda: “Flávia percorre a palavra com mãos que percebem cada nervura. Aprecia e escreve. Sobre a poesia em si, as memórias, o tempo. Sem cair nas obviedades ou nas receitas prontas. Ela se atrasou no nosso primeiro encontro, penso agora, como demorou para admitir aquilo que já era grito: Flávia é poeta. A menina percorre, assim, as páginas seguintes com a força de quem já é. Mulher, poeta, escritora.”

"à vontade"

Flávia Lamary

Editora Miguilim

96 páginas

R$ 69