Para quem diz que os leitores estão em extinção, a nova geração influenciada pelo TikTok, por meio da comunidade literária denominada #BookTok, mostra o contrário. Os leitores que dividem a paixão pela literatura na plataforma de vídeos impactaram diretamente a já tradicional lista dos livros mais vendidos do ano da Amazon Brasil.

No anúncio, entre o top dez dos livros mais vendidos de 2023, destacaram-se títulos de categorias de romance, autodesenvolvimento e ficção. Entre os primeiros colocados, o destaque do ranking são os livros da escritora norte-americana Colleen Hoover. Estão no top 10, quatro diferentes títulos da autora que, até o momento, contém mais de 2,4 bilhões de menções ao seu nome no TikTok.

Outro destaque da lista é a autora mineira Carla Madeira, que chega em oitavo lugar com sua obra de estreia “Tudo é rio”, publicada em 2014, que ganhou destaque nacional ao viralizar na internet em 2021, ocupando a lista dos mais vendidos por mais de 58 semanas não consecutivas.

“Ficamos muito felizes quando chegamos na lista dos mais vendidos este ano, uma vez que não tivemos nenhum dos títulos mais tradicionais, mas uma grande mistura de gêneros. Isso nos revela como o brasileiro aposta na literatura em seus mais variados formatos e como para nós é importante continuarmos investindo em um catálogo cada vez mais forte, amplo e rico para proporcionar a melhor experiência aos leitores”, afirma Ricardo Perez, gerente-geral de livros da Amazon Brasil.



Os 10 livros mais vendidos na Amazon em 2023 foram

1. É assim que começa (Vol. 2 É assim que acaba), por Colleen Hoover

2. A Biblioteca da Meia-Noite, por Matt Haig

3. É Assim que Acaba: 1, por Colleen Hoover

4. O homem mais rico da Babilônia, por George S Clason

5. Verity, por Colleen Hoover

6. Todas as suas (im)perfeições, por Colleen Hoover

7. Como fazer amigos e influenciar pessoas, por Dale Carnegie

8. Tudo é rio, por Carla Madeira

9. Os segredos da mente milionária: Aprenda a enriquecer mudando seus conceitos sobre o dinheiro e adotando os hábitos das pessoas bem-sucedidas, por T. Harv Eker

10. A psicologia financeira: lições atemporais sobre fortuna, ganância e felicidade, por Morgan Housel

Além da lista dos 10 livros mais vendidos, a Amazon Brasil também disponibiliza uma curadoria detalhada das mil obras mais vendidas do ano, apresentando uma lista separada por categorias e gêneros, como HQs e Mangás, Infantil, Religiosos e uma curadoria especial do Kindle Unlimited, programa de assinatura que oferece acesso a uma grande seleção de títulos sem data de devolução.