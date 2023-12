“A coleção”



Entre as pedras flores restos carnes

as palavras se desencontram em rimas

ou em ritmos desconexos

à procura de sentidos que não lhes sejam próprios

exclusivos

novos

ou sei lá

simplesmente à procura de nada

Só elas

palavras sós

formando uma infinita

coleção de versos jamais escritos

que se perderão no vazio

ou se encontrarão nos olhos

de quem lhes dê sentido



“Veraneio”



Verão sem trégua

caminhos que se perdem

com destino ao chão



“O amor de ontem”



Nosso amor de ontem

guardou o sentido do toque

das mãos que se sabiam juntas

pela última vez

e se desfez na contradição

das palavras que se perderam

Nosso amor de ontem

adormeceu intranquilo

enquanto os corpos

tocavam rolavam

rasgavam-se

quando em outros corpos

Nosso amor de ontem

se apagou feito silêncio

incondicional

sem adeus



“Luzes acesas”



Na madrugada

não há ninguém, ninguém passa

Em minha rua um vulto

uma planta, uma flor

luzes acesas e ninguém

Mas as casas estão cheias

Pouco importa se as luzes se acendam

ou se apaguem

as casas estão cheias

Ao longe uma música

enche de melancolia a rua vazia

e as casas cheias

de silêncio

e amanhã

Sobre o autor

Pedro Paulo Salles Cristofaro

Advogado e professor de Direito Econômico da PUC-Rio, Pedro Paulo Salles Cristofaro “tem a vocação do lirismo”, nas palavras de Geraldo Carneiro, no prefácio de “Entre dois silêncios”. “A matéria-prima de seus poemas são os encontros e os desencontros, o tempo, a celebração da vida, o desconcerto do amor”, afirma o imortal da Academia Brasileira de Letras (ABL). Com ilustrações de Carlos di Celio e projeto gráfico de Ana Luisa Escorel, “Entre dois silêncios” “foi escrito ao longo de mais de quarenta anos”, afirma o autor: “Nele se encontram vários Pedros que se encontram em mim.”

“Entre dois silêncios”

• Pedro Paulo Salles Cristofaro

• Ouro Sobre Azul

• 84 páginas

• R$ 70