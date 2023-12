O escritor mineiro Vinícius Neves Mariano, finalista do Prêmio Jabuti de Literatura 2021, é o novo reforço da Alfaguara, selo da Companhia das Letras. A estreia na nova casa de Vinícius, que também é roteirista de séries, é com o seu terceiro livro, “A pele em flor”, previsto para ser lançado no segundo semestre do ano que vem. Após dois romances – “Empate” (Simonsen, 2015) e “Velhos demais para morrer” (Malê, 2020), o autor de Alfenas, no Sul de Minas, aposta em contos e explora gêneros como o realismo fantástico para falar sobre negritude, consciência e identidade.

Nas palavras do autor: “‘A Pele em Flor’ conta histórias de personagens que estão em sua florada da pele, seu florescer da negritude. São contos sobre o desabrochar de uma consciência racial ativa e coletiva”.

Mariano também ressalta a atenção dada pela editora ao seu trabalho. “O texto foi acolhido pela Alfaguara com muito entusiasmo. A equipe de editores me fisgou com o cuidado que demonstraram pelas minhas intenções e minhas escolhas narrativas. É uma honra enorme fazer parte do grupo Companhia das Letras e animado com o trabalho que temos pela frente.”