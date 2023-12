“Urgências”

Ligar para uma amizade que possa te dar um banho quente à distância

Rezar para alguma raiz que te alimente

Dançar pelada no escuro

Drenar o excesso de pensamento

Fazer uma lista de abraços imprescindíveis

Aceitar a baderna das borboletas no estômago

Transbordar a mágoa sem medo da água

Comprar uma roupa brilhante para a próxima estação

Respirar como um bebê, mesmo sendo a grávida da vez

Inaugurar um novo cep à beira do rio

Acordar a vizinhança com os berros entalados

Fazer um chá diluindo a última inveja

Queimar a raiva vendo a cera da vela derreter

Fugir para a caverna mais próxima

Cantar um chorinho

Entender que alimento é medicina, sonho é medicina

Acreditar que poesia é profecia

Rabiscar i love you no espelho do banheiro público

Soltar o quadril e firmar a ideia

Deixar o verso vir da víscera

“Exausta”



queria uma placa de pare

bem no centro do juízo

para ver se assim eu me entrego

ao descanso saciado do fim

Cortar vidros é:

a) furar a parede do aquário

b) sonhar encostar no ar

c) diminuir o copo da bebida

d) preparar a arma do crime

e) esculpir o prato de comida conforme a fome



“Calcule o tempo”



da queima de um cigarro

de um beijo ideal

do rastro de um perfume

da vida de um hipopótamo

da vida de um coração infartado

da dor do orgulho

de um poço de raiva

para o pé de tâmara dar tâmaras

para chupar todo o milkshake com canudinho

do amarrotado das mãos de tanto mergulhar

do machucado das mãos de tanto apedrejar

de uma batida policial

do esmalte nas unhas dos pés

da reputação do novo vizinho

de um racha entre dois carros

do primeiro orgasmo

até a próxima guerra

da oferta do supermercado

de uma ideia genial

de uma ampulheta com a areia de um deserto inteiro

• “Dá pé”

• Luísa Bahia

• Impressões de Minas

• 76 páginas

• R$ 52

• Lançamento neste sábado (09/12), das 16h às 21h, no Espaço Cultural Mama Cadela (Rua Pouso Alegre 2048, Santa Tereza, Belo Horizonte)

Sobre a autora

Os poemas nesta página estão em “Dá pé”, primeiro livro de poesia da artista Luísa Bahia. Nascida em Congonhas (MG) em 1989, ela é formada em teatro pelo CEFART – Fundação Clóvis Salgado e Escola de Belas Artes da UFMG. Luísa faz videopoemas e realiza performances poéticas, além de apresentar o show autoral “Coisa de bicho”. Com edição da Impressões de Minas, “Dá pé” começou a ser escrito durante a pandemia e concluído em 2023. “O nome do livro surgiu em 2021, no meio da pandemia. Fiquei imaginando aquele fôlego que sentimos quando conseguimos colocar o pé no fundo do mar e dizemos ufa, aqui ‘dá pé’. Ao mesmo tempo significa botar fé na caminhada. Achei que seria um bom norte para construir um apanhado de poemas que, mesmo tratando de diferentes assuntos, têm em comum o ‘dar um jeito’ de caminhar nesse mundo desafiador, de maneira inventiva”, acredita a autora. O lançamento acontece neste sábado, 9/12, a partir de 16h no Espaço Cultural Mama Cadela, com autógrafos e performance de Luísa.