“Roda de Balanço”

Quando acenei à amplidão

E esperei seu amor num cochilo de fevereiro,

Avistei pássaros agitados, contemplei sua proliferação

Rumo a uma árvore, tecendo nos galhos, costureiros

De ninho nos ramos de abril, do Sul para um quinhão

No colo vadio da terra, dentes de uma roda de balanço.

Vi fundarem o ar, à moda dos pássaros, sem descanso.

Quando aceno à amplidão

E compreendo o amor, ciente do calor de agosto,

Avisto pássaros cruzando a coxa de gelo e turvação

Do outono, saídos do ninho, asas no sentido oposto,

Para o Sul empretecendo o céu em procissão

Como sinais de beleza na formosura de um rosto.

Avisto-os empenar o ar, escapulir, pássaros afiando o gosto.



“Esposa do Lar”

Há mulheres que se casam com casas.

É mais um tipo de corpo; têm coração,

boca, fígado e movimentos intestinais.

As paredes são estáveis e cor-de-rosa.

Veja como ela passa o dia de joelhos,

jogando-se pelo ralo com fé.

Homens invadem, retornados feito Jonas

para suas mães carnais.

Uma mulher é sua própria mãe.

A questão é essa.

.

‘‘Mãe e Filha’’

Linda, agora você deixa

seu corpo antigo para trás.

Ele espichou, borboleta antiga,

todo braços, pernas, asas,

folgado como vestido velho.

Estendo a mão para tocá-lo mas

meus dedos viram chagas

e sou colo de mãe e estou acabada,

assim como sua infância está acabada.

Faço perguntas sobre isso

e você mostra pérolas.

Faço perguntas sobre isso

e você ignora exércitos.

Faço perguntas sobre isso – e seu relógio se avoluma, a toda,

ponteiros maiores que jogo de varetas –

e você vai costurar um continente.

Agora que tem dezoito anos

dou-lhe meu butim, meus restos,

minha Mãe & Co. e minhas doenças.

Faço perguntas sobre isso e você não saberá a resposta

– a mordaça na boca, a esperança da bomba de oxigênio,

os tubos, os caminhos,

a guerra e o vômito da guerra.

Prossiga, prossiga, prossiga,

levando lembrancinhas pros garotos,

levando maquiagem pros garotos,

levando, minha Linda, sangue para a sangria.

Linda, agora você deixa

seu corpo antigo para trás.

Você esvaziou meu bolso

e já empilhou todas as minhas

fichas de pôquer e me deixou

sem nada, e o rio entre nós

se estreita e você faz ginástica,

semáforo com pernas de mulher.

Faço perguntas sobre isso

e você vai coser minha mortalha

e manter o frango às segundas-feiras

e tirar as tripas dele com o dedo.

Faço perguntas sobre isso

e você verá minha morte

babando em lábios cinzentos

enquanto você, minha ladra, come

frutas e aproveita o dia.



Sobre a autora

Os poemas nesta página integram o livro “Compaixão” (Relicário), da poeta norte-americana Anne Sexton e foram traduzidos por Bruno Beber para a edição da Relicário. Nascida em 1928 na cidade de Weston e vencedora do Prêmio Pulitzer de Poesia em 1967, Sexton passou por internações em clínicas psiquiátricas e tirou a própria vida em 1974. A primeira edição da poeta no Brasil é uma seleção realizada pela filha, Linda Gray Sexton, responsável pela obra da autora.

“Compaixão”

Anne Sexton

Tradução de Bruna Beber

Relicário Edições

376 páginas

R$ 89,90