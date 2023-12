Lançamento da antologia "Meus tempos de criança", organizada pela escritora Margareth Santana, será no café Frau Bondan do CCBB, à partir das 10h

“A infância é a melhor fase da nossa vida! É a fase da pureza, da inocência, dos aprendizados e da falta da maldade”, é o que diz o novo livro de Margareth Cordeiro Santana, de 57 anos, professora da Escola Estadual Caio Nelson de Sena, no Bairro Caiçaras. A obra “Meus tempos de criança” será lançada no domingo (3/12), a partir das 10h, na cafeteria Café Frau Bondan, no Centro Cultural Banco do Brasil de Belo Horizonte, na Praça da Liberdade.

Com a participação de 63 convidados, o livro retrata histórias da infância de diferentes personalidades, famosas e anônimas, entre escritores, artistas, músicos, jornalistas e leitores. Em meio aos depoimentos, há relato de infância de Ziraldo, criador do Menino Maluquinho; da filha da escritora Carolina Maria de Jesus, Vera Eunice de Jesus; e do escritor mineiro Olavo Celso Romano, que morreu em 16 de novembro.

“A proposta do livro foi justamente tentar resgatar a memória afetiva de nós, adultos, quando éramos crianças. A infância é a melhor fase da vida de uma pessoa, quer seja farta ou parca. A infância nos leva para acontecimentos do passado que nesse mundo em que estamos vivendo, pós pandemia, guerras, intolerâncias e racismo. Penso que será um ‘bálsamo’ para aliviar os nossos corações”, diz a professora e escritora.

Fontes de inspiração

Margareth Cordeiro conta que boa parte de sua inspiração veio de dois grandes nomes da literatura e dos quadrinhos, Maurício de Sousa e Ziraldo, dedicando o livro a eles e a todas as crianças que tiveram a infância interrompida. “O pai da Turma da Mônica e o pai do Menino Maluquinho sempre foram grandes referências para todos nós e ainda continuam sendo para essa geração mais nova. São dois grandes incentivadores e inspiradores para a leitura de nosso país”, comenta.

As ilustrações da capa de “Meus tempos de criança” foram feitas por Manuela Liquito, aluna do 1° ano do ensino médio, que teve como inspiração a obra “O pequeno príncipe”, de Antoine de Saint-Exupéry. O livro será lançado pela editora mineira Literíssima.

Serviço

Lançamento da antologia “Meus tempos de criança”

Data: 3/12/

Horário: das 10h às 13h

Local: Café Frau Bondan do CCBB de BH – Praça da Liberdade