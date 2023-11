na visão

“Tom vermelho do verde’ é baseado em fatos reais. Descreve a saga da abertura da BR-174, que liga Manaus a Boa Vista, obra que custou a vida de mais de 2 mil indígenas do povo Waimiri-Atroari. Nenhum segmento da sociedade brasileira foi mais reprimido pela ditadura militar, implantada em 1964, do que os povos originários. O romance dá voz aos indígenas em seu próprio idioma, revela a cobiça estrangeira nas riquezas da Amazônia e descreve a exuberância da gigantesca floresta tropical.”

Frei Betto

Rocco

Autêntica Contemporânea

208 páginas

R$ 52,50

Trecho de “Tom vermelho do verde”

“Indefinível o brilho dos olhos do coronel. Ora reluziam como se acentuados pela claridade solar, ora esmaeciam em profunda melancolia. Quando luzidios, pareciam refletir a pujante vegetação da floresta amazônica na qual depositara todas as suas expectativas. Dois diminutos globos a espelhar ansiedade, ambição, essa voracidade que brota do coração estufado de cobiças, atravessa a garganta quase a sufocá-la, e impregna o olhar de expressão rútila e cruel.”