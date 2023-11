Bruna Mitrano

“herança”

meu tio conta que certa vez

meu avô convulsionou atravessando a passarela e

rolou pela escada

ele vendia frutas num carrinho de mão

imagino maçãs e laranjas quicando nos degraus sem

esperar pelo corpo do meu avô

se debatendo em queda

dando com a cabeça em bocéis

inconsciente das perdas e das partes quebradas

igual a você

meu tio diz

igual a mim

que herdei a epilepsia

de um homem que não conheci

e o medo de atravessar passarelas.

contra este último

desenvolvi uma espécie de procedimento

olhar fixo pra frente

dar passos grandes e

lembrar que ainda

tenho um chão debaixo dos pés.

“vínculos”

semente de abóbora cura solitária quem

não é

quem tem estômago pra lembrar de

ser menina

irmã de leite

de vínculos me perdi

no desamparo ela ouviu de novo a

panela de ferro

o grunhido do porco que demora pra morrer com o

facão enterrado no couro

sangra cada dia da idade dos homens do cafezal os

que comem até os intestinos

e têm rasgos na cara mas

dentro da botina

a sola é tão fina que dói.

“armadilha”

existem muitas maneiras de

atrair o animal quando se

deseja atirar

a garrafa em chamas

o erro de perto é improvável

o erro de perto parece maior

você pode oferecer água animal

nenhum nega água não pela

sede mas pelo gesto e pelo

gesto você pode

amar

mas você não pode morrer

enquanto o animal morre você

pode fechar os olhos

nenhuma explosão toca o corpo

o que toca é o que é explodido

e a água talvez volte

pela boca

via inevitável

com uma promessa de vingança.

“rotina”

pela manhã empurrar lama

com rodo

enxaguar os panos enfiados

nos pés das portas

desempilhar os móveis

e colocá-los de cabeça pra cima

toalhas escaldadas

trazem a avó

reerguendo a casa

tantos temporais depois

de desenhar com uma lasca de tijolo sóis

na calçada.

capa do liovro "Ninguém quis ver" Reprodução

“Ninguém quis ver”

• De Bruna Mitrano

• Companhia das Letras

• 96 páginas.

• R$ 59,90 | E-book: R$: 34,90

SOBRE A AUTORA

Nascida em 1985 no complexo de Senador Camará, na periferia do Rio de Janeiro, Bruna Mitrano é professora e escritora. Publicou em 2016 o livro de poemas “Não” (Patuá) e lança, neste sábado (11/11), em Belo Horizonte, o livro “Ninguém quis ver”. A roda de conversa com a poeta mineira Mônica de Aquino começa às 11h30 na Livraria Jenipapo (Savassi) e faz parte da programação do Circuito Livrarias do Festival Literário Internacional de BH (FLIBH).