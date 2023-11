“a vanguarda”

Tenho um milhão de poemas para transcrever

(além de um beijo na casa do sonho).

Não sei se a vanguarda existe,

mas o futuro é um beijo na casa do sonho.

Para escrever um poema é preciso se sentir estranha.

Não sei se a vanguarda existe, mas agora estou

escrevendo um poema numa praça e sou feliz

(neste mundo de inimigos).

A vanguarda é ser feliz neste mundo de inimigos.

A vanguarda é a alma que viaja

há muitos séculos.

Me vejo escrever e penso que minha letra manuscrita forma uma ânfora,

um recipiente,

uma ânfora de barro

em outra dimensão.



“kind”

Estou de joelhos

Dos meus joelhos saem dois filetes de sangue

Estou num plano superior

E os dois filetes de sangue como duas ruas

Correm por uma folha em branco que está debaixo de mim

Nessa folha está escrito o nome do rapaz

Mais lindo do mundo

O sangue dos meus joelhos mancha as letras do

Seu nome

Sua beleza é como o sol

Às vezes sua imagem vem a mim

No meio de alguma festa

Em que danço sozinha.

O rapaz mais lindo do mundo logo virá a Buenos Aires

E caminharei ao seu lado o tempo todo

Talvez um dia enquanto caminhamos por San Telmo,

Por La Boca, ou por qualquer lugar

Diante de nós se abra um poço profundo

Que nos engolirá

Então cairemos, cairemos

Por esse poço

Até o centro da Terra.



Sobre o livro



“Toda a poesia de Cecilia Pavón é escrita a partir de um olhar singelo para o cotidiano. A banalidade da vida, os acontecimentos que poderiam passar despercebidos por olhares mais desatentos, são registrados com uma rara delicadeza”, escreve Eduarda Rocha, tradutora e organizadora da edição brasileira de “Fantasmas bons”, que reúne duas obras da poeta argentina, nascida em Mendoza em 1973: “A crítica de arte” (2016) e “Querido livro” (2018). “São dois livros curtos que trazem alguns temas em comum. Em primeiro lugar, há uma exposição da vida íntima, sobretudo das relações amorosas, semelhante ao que ocorre em determinada literatura contemporânea estadunidense (...). Essas poéticas do ‘shade’ aparecem tanto em ‘Querido livro’, que foi escrito como uma espécie de carta para conquistar um escritor, assim como em ‘A crítica de arte’, em que os altos e baixos de algumas relações conflituosas, e, às vezes, violentas, são expostos em alguns dos poemas”, conta a organizadora na apresentação. “Fantasmas bons” é uma publicação da editora mineira Macondo, de Juiz de Fora.

livro pode ser encomendado em edicoesmacondo.com.br

Fantasmas bons Divulgação

“Fantasmas bons”

• Cecilia Pavón

• Tradução de Eduarda Rocha

• Editora Macondo

• 120 páginas

• R$ 50