No próximo dia 31 de dezembro, milhares de pessoas vão estar no Rio de Janeiro para acompanhar a festa de Réveillon mais famosa do Brasil. Para recepcionar 2024, a capital carioca está planejando uma queima de fogos de 12 minutos que, pela primeira vez, vai ser acompanhada por uma orquestra sinfônica ao vivo.

A expectativa está alta, principalmente no setor hoteleiro. Segundo a primeira pesquisa divulgada pelo Hotéis-Rio, a taxa de ocupação dos hotéis no mês de dezembro está em 54%. No ano passado, com a retomada do pós-pandemia, 98% de todos quartos disponíveis na cidade foram reservados, para este ano, o objetivo é chegar a 100%.

De acordo com o levantamento, a região da Barra da Tijuca é a mais procurada em relação à hospedagem, com 63%, seguida de Copacabana/Leme, com 61%.

Este clima de otimismo é celebrado na Rede Windsor Hotéis, que preparou pacotes especiais para oferecer a melhor experiência aos hóspedes. As unidades da Zona Oeste do Rio, a área preferida dos turistas, ainda têm quartos disponíveis para o período: Windsor Barra, Windsor Marapendi, Windsor Oceanico e Windsor Tower.

“Estamos com uma expectativa muito grande para o Réveillon nos hotéis da Rede Windsor, no Rio de Janeiro, incluindo a Barra da Tijuca, onde teremos queima de fogos em duas das quatro unidades da região. Esperamos ocupação total em relação à hospedagem, mas também nas festas, que já são tradicionais na cidade. Teremos música e variados tipos de comidas para agradar a todos. Espero que possamos comemorar juntos a entrada de um novo ano. Tenho certeza que a noite será inesquecível!”, celebra Vitor Almeida, gerente de Marketing da Rede Windsor Hoteis.

Réveillon em hotel cinco estrelas

A Rede possui duas unidades cinco estrelas na zona Oeste, o Windsor Marapendi e o Windsor Barra. Lá os hóspedes vão aproveitar um cardápio especial na ceia de ano novo, um buffet completo e variado com pratos quentes, saladas, sobremesas e pacote de bebidas alcoólicas e não alcoólicas incluído no valor da reserva. Além, é claro, de uma queima de fogos que promete tornar a noite ainda mais inesquecível. O valor por pessoa é de R$ 950. Crianças de 06 a 10 anos, pagam R$ 475.

Os dois hotéis também vão ter recreação infantil no espaço Kid´s Club. O ambiente, dedicado a crianças de até 12 anos, vai oferecer piscina de bolinhas, cabana com túnel, brinquedos e mesinhas para colorir. Os menores de oito anos precisam estar acompanhados de um responsável. Os maiores poderão se divertir com videogame, jogos de dados e de tabuleiro, acompanhados por monitores especializados. O serviço é gratuito para hóspedes e clientes que participarem das ceias.

No Windsor Barra a programação já começa no sábado, dia 30. Além das acomodações de luxo e vista para a orla, também vai ser oferecida uma tradicional feijoada brasileira, preparada pelos experientes chefs da Rede. Os clientes vão poder se deliciar com um buffet completo e variado, com diversos tipos de carnes, saladas, pratos quentes e uma estação com itens da culinária japonesa e deliciosas sobremesas.

Entre os petiscos, caldinho de feijão, costelinha assada, bolinhos de aipim e de feijoada. Também está incluída no buffet a tradicional caipirinha de limão. Para veganos e vegetarianos, vai ser servida uma opção sem produtos de origem animal. A versão leva feijão-vermelho, tofu defumado e abóbora, acompanhados de farofa de beterraba. O valor para desfrutar todas as delícias é R$ 130 + 10% de taxa, as bebidas não estão incluídas, com exceção da caipirinha.

O hotel ideal para quem tem pet

A outra unidade cinco estrelas, o Windsor Marapendi, possui uma estrutura moderna, segura e conta com um atendimento diferenciado. É o destino ideal para viagens a lazer, com 487 apartamentos modernos e bem decorados, com vista privilegiada para o mar da Barra da Tijuca e as montanhas. Valorizando a importância da companhia dos animais de estimação, o hotel é o primeiro da Rede, no bairro, a oferecer o serviço pet friendly. Os hóspedes são autorizados a levar um animal por apartamento, desde que o cão ou gato tenha, no máximo, 5kg. Para melhor conforto e facilidade, a unidade ainda oferece cobertor especial, potinhos para refeição e água, além de um tapete higiênico por dia. É cobrado o valor de R$173 por noite.

Serviços que garantem o conforto

Os outros hotéis da rede na zona Oeste também oferecem benefícios exclusivos. O Windsor Oceanico, que fica a poucos metros da Praia da Barra, dispõe de infraestrutura completa e atendimento especial. Entre os diferenciais do hotel, está o ponto de abastecimento para carros elétricos, atendendo hóspedes e passantes. Possui duas conexões para atender a dois veículos simultaneamente, e o próprio cliente pode fazer sozinho, recebendo um alerta quando estiver 100% carregado.

Os hotéis Windsor Oceanico e Windsor Marapendi, para atender a demanda dos hóspedes que gostam de tomar chimarrão, principalmente gaúchos e argentinos, disponibilizam um ponto de água quente sem custo no lobby bar dos hotéis.

Inaugurado em 2021, o Windsor Tower é o mais novo da Rede na Barra. Fica perto da praia, e oferece uma vista especial para o hóspede curtir a queima de fogos na noite da virada: uma cobertura com vista 360 graus, o ambiente adequado para quem procura hospedagem com o melhor custo benefício da região. A unidade dispõe de um buffet completo de café da manhã, que acaba de ganhar novos itens, como bolo de corte, suco verde, linguiça, vegetais fatiados, entre outros.

A Rede Windsor tem ainda outros oito hotéis no Rio de Janeiro, de três a cinco estrelas, nas regiões da Zona Sul, nos bairros do Flamengo e Copacabana, com opções para ver a queima de fogos mais conhecida do mundo, além de duas unidades no Centro. Para o período do Réveillon, os hotéis oferecem tarifas com e sem café da manhã.

Sobre a Rede Windsor Hoteis

Há 37 anos como referência no setor de turismo, a Rede Windsor possui 17 hotéis de três a cinco estrelas. Dona de um dos maiores grupos hoteleiros independentes do país, tem 15 unidades no Rio de Janeiro – entre Zona Sul, Barra da Tijuca e Centro –, além de duas unidades em Brasília.

O Centro de Convenções & Hotéis Windsor tem 25 mil metros quadrados, 106 salões multiusos, a maior plenária do espaço comporta até 2.500 pessoas, porém o maior evento realizado no ambiente já alcançou um público flutuante de 7 mil pessoas. Como reconhecimento por excelência em prestação de serviços de hospedagem, gastronomia e eventos, figura em premiações nacionais e internacionais.

Além disso, a Rede Windsor pretende investir em novas frentes que reforcem a sua solidez no mercado, assim como o cuidado com os hóspedes e com o aspecto social. Com esse posicionamento, a empresa reforça alguns dos seus principais valores, como excelência, sustentabilidade e solidariedade. E com o objetivo de atrair mais hóspedes e por acreditar em novas modalidades de comercialização, buscando sempre uma personalização no atendimento, a área de Vendas da Rede Windsor adotou uma flexibilização nas tarifas dos seus hotéis, disponibilizando valores das diárias com e sem café da manhã incluído.



