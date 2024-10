Nos últimos anos, a produção de vídeos se consolidou como uma das ferramentas mais eficazes para empresas e indivíduos aumentarem sua presença on-line, engajarem com seus públicos e divulgarem seus produtos e serviços.

De vídeos de marketing a cursos, o formato audiovisual se tornou indispensável para captar a atenção de audiências cada vez mais exigentes - inclusive, de acordo com o Relatório de Impacto Econômico do YouTube, feito pela Oxford Economics em 2024, 81% das pequenas e médias empresas acreditam que o YouTube, principal rede de compartilhamento de vídeos do mundo, é extremamente importante para o crescimento dos negócios.

Diante desse cenário, muitas empresas sentem a necessidade de criar vídeos de qualidade, mas acabam encontrando processos e orçamentos caros e demorados, que exigem habilidades técnicas e equipamentos profissionais.

Por isso, ferramentas como a Vidnoz AI, plataforma de criação de vídeos por Inteligência Artificial (IA), surgem como uma solução moderna e acessível, simplificando esse processo e democratizando o acesso à produção audiovisual.

Como utilizar Inteligência Artificial para criar vídeos

A Inteligência Artificial já está presente em diversos setores da economia, e a produção de conteúdo não poderia ficar de fora. Para pequenas e médias empresas, departamentos de marketing, influenciadores e criadores de conteúdo, a IA é uma forma inteligente de gerar vídeos com rapidez e sem a necessidade de grandes investimentos.

Nesse sentido, a Vidnoz AI permite que qualquer pessoa crie vídeos profissionais com apenas alguns cliques. Portanto, se antes era necessário contratar uma equipe de produção e investir em equipamentos de filmagem e edição, hoje é possível automatizar grande parte desse trabalho com a IA.

Vidnoz AI está democratizando o audiovisual

Com a popularização da Inteligência Artificial, a produção de vídeos está se tornando mais acessível, permitindo que indivíduos e empresas de todos os tamanhos possam competir de igual para igual.

Vidnoz AI é um excelente exemplo de como a tecnologia pode simplificar processos, reduzir custos e aumentar a eficiência por meio de uma solução prática e gratuita para criar vídeos de alta qualidade.

Veja quais são os principais benefícios da ferramenta

Na prática, a facilidade de uso é uma das principais vantagens da plataforma, permitindo que usuários criem conteúdos personalizados, de alta qualidade e em larga escala, otimizando tempo e reduzindo custos.

Com a Vidnoz AI, todo o processo de criação de vídeos pode ser automatizado, permitindo que empresas possam focar seu tempo em outras áreas estratégicas do negócio. A plataforma também elimina a necessidade de downloads ou instalações pesadas, funcionando totalmente on-line.

Gerador de vídeos da Vidnoz AI: como funciona?

Em apenas quatro passos, é possível criar um vídeo completo!

1) Escolha um modelo: a plataforma oferece mais de 2800 modelos personalizáveis para diferentes tipos de conteúdo, como vídeos explicativos, institucionais, apresentações de produtos e vídeos para redes sociais.

2) Selecione avatar e voz: com mais de 1200 avatares de IA e mais de 1240 vozes disponíveis em 140 idiomas, é fácil encontrar a combinação perfeita para personalizar o vídeo de acordo com o público-alvo.

3) Edite texto e imagem: é possível inserir o texto que deseja transformar em fala ou vídeo, adicionar imagens e ajustar o conteúdo de maneira simples e intuitiva.

4) Gere o vídeo e faça download: após a personalização, o vídeo é gerado em poucos minutos e pode ser baixado em alta resolução, pronto para ser compartilhado.

Veja como é fácil gerar um vídeo utilizando a Vidnoz AI Divulgação / Vidnoz AI

Outras funcionalidades que a Vidnoz AI dispõe

O gerador de vídeos é o carro-chefe da Vidnoz AI, mas a plataforma oferece uma série de outras ferramentas que podem ajudar sua empresa a potencializar a produção de conteúdo. Clique aqui para acessar o site e conhecer cada uma delas.

Clonagem de voz

A ferramenta Clonador de Voz IA permite clonar vozes humanas de forma precisa e natural. Quando aplicada de forma ética, essa tecnologia pode ser extremamente útil para empresas que precisam de consistência nas narrativas de seus vídeos ou criar vídeos em diferentes idiomas sem perder a naturalidade da voz. Veja a seguir o passo a passo.

1) Selecione "Clonar IA de Voz de Famosos" ou "Clonar Voz IA";

2) Insira, grave ou carregue áudio para clonagem de voz IA;

3) Clique no botão "Clonar Voz IA" e aguarde aproximadamente 1 minuto enquanto o áudio é gerado.

Ferramenta de clonagem de voz pode ser útil para manter a consistência nas narrativas dos vídeos ou criar vídeos em diferentes idiomas sem perder a naturalidade da voz. Divulgação / Vidnoz AI

Texto para voz

Ideal para transformar conteúdo escrito em áudio, o que pode ser usado para narrativas em vídeos, podcasts e materiais educativos. Com suporte para mais de 140 idiomas e milhares de vozes disponíveis, os textos são lidos e ajustados em vozes humanas naturais. Para criar seu material, é simples, saiba abaixo.

1) Digite seu roteiro ou carregue documento txt ou docx (até 2 mil caracteres por vez);

2) Escolha a voz e o idioma, ajuste a velocidade do áudio e clique em “Play” para ouvir;

3) Baixe o áudio na biblioteca ou use diretamente para a narração do vídeo.

Texto em vídeo

A ferramenta permite transformar conteúdo escrito em vídeos explicativos e tutoriais em questão de minutos, ideal para pequenas empresas e criadores de conteúdo. Além disso, é possível personalizar a aparência dos vídeos com diferentes estilos, vozes, transições e elementos visuais. Veja como fazer.

1) Insira o roteiro do vídeo;

2) Selecione a música de fundo;

3) Ative ou desative a narração e as legendas.

4) Gere o texto e aguarde a IA analisar, pensar, idealizar e sintetizar;

5) Visualize, baixe ou compartilhe o vídeo.

Imagem para vídeo

Essa ferramenta converte imagens estáticas em vídeos dinâmicos, dando vida a imagens gráficas. Com seus diversos recursos, é possível cortar e redimensionar o vídeo, além de personalizar música, texto, etc.

Conheça o passo a passo.

1) Carregue uma foto para gerar vídeo ou mude para “Texto para Vídeo IA” e insira o texto para descrever o conteúdo do vídeo;

2) Clique em “Transformar Foto em Vídeo” e aguarde;

3) Baixe, compartilhe ou edite, adicionando texto, elementos, música e muito mais.

Conheça outras ferramentas oferecidas pela Vidnoz AI Divulgação / Vidnoz AI

Chat PDF

Esse recurso permite transformar documentos PDF em chats interativos: assim, é possível perguntar, interagir e obter respostas. Resuma seu PDF, traduza para outros idiomas e obtenha dados para melhorar sua compreensão, tudo de forma gratuita.

Quanto custa e quais são os planos disponíveis?

A Vidnoz AI oferece quatro planos, todos disponíveis no site oficial. Vale mencionar que o preço da assinatura é muito econômico quando comparado aos vários custos de contratação de uma equipe profissional.

É possível utilizar o site na versão grátis para uso comercial, que dá acesso a 1 minuto por dia, 900+ avatares IA, 900+ modelos de vídeo e 170+ vozes disponíveis com resolução de 720P, 2.000 caracteres por cena e 20 roteiros de IA por dia.

Para ter acesso a mais vantagens é necessário assinar um dos pacotes pagos, com preços a partir de R$66,66 mensais. Os planos Básico, Negócio e Empresa dispõem de maior resolução, mais caracteres por cena, tempo de uso mensal, avatares, modelos de vídeo, vozes IA e Avatar Lite, além de roteiros de IA ilimitados, sem marca d’água, vozes com emoções e processamento rápido de vídeo em todos eles. Já o plano Negócio e o plano Empresa oferecem também novas ferramentas da Vidnoz AI com soluções específicas para os mais variados interesses.

Sobre a Vidnoz AI

Fundada em 2016, a Vidnoz surgiu com a missão de modernizar o tradicional processo de criação de vídeos. Entre 2017 e 2022, a empresa criou várias soluções inovadoras. Em 2023, com a Inteligência Artificial se tornando o foco global, a empresa lançou a Vidnoz AI, solução que permite criar vídeos de forma fácil e eficiente.

A Vidnoz AI se preocupa com a padronização do uso correto da tecnologia, além de adotar medidas rigorosas para proteger os dados de seus usuários.

Acesse o site Vidnoz AI, faça sua inscrição gratuita e comece a criar seus vídeos agora mesmo.