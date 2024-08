O futuro é agora! A inteligência artificial (IA) está mudando a forma como produzimos conteúdo, especialmente com o aumento do consumo de vídeos em redes sociais como Instagram e Twitter. Esses vídeos curtos e dinâmicos estão dominando as plataformas, mostrando como o público prefere se engajar com conteúdos audiovisuais.

Uma das formas de criar conteúdo atualmente é com o uso da inteligência artificial, tecnologia que vai muito além de responder perguntas e criar textos e imagens. Isso significa que qualquer pessoa pode criar vídeos de alta qualidade com uma ferramenta como o Vidnoz AI.

De acordo com Rita Yang, responsável comercial do mercado brasileiro do Vidnoz AI, “a internet, os vídeos curtos e as redes sociais nos permitem ter um impacto visual maior, e pode-se dizer que esta é uma sociedade visual. Quer estejamos vendendo produtos, dando aulas ou fazendo propaganda, precisamos atrair a atenção dos outros”.



Vários mercados já estão utilizando vídeos produzidos por IA

A criação de vídeos por gerador de vídeo IA está mudando a maneira como as marcas se comunicam e fazem marketing, tornando as mensagens mais impactantes e aumentando o engajamento nas redes sociais. E o melhor é que essa tecnologia não se limita só à publicidade e marketing - áreas de vendas e atendimento ao cliente, por exemplo, também podem tirar proveito.

Com o uso da IA, é possível criar vídeos personalizados, ajustando o conteúdo de acordo com os interesses e comportamentos dos consumidores, economizando ou redirecionando verbas do setor. No atendimento ao cliente, por exemplo, os vídeos gerados por IA podem fornecer instruções visuais detalhadas para resolver problemas comuns, melhorando a experiência do usuário e diminuindo a necessidade de suporte humano direto. Já em vendas, os vídeos com chamadas para ação persuasivas e personalizadas podem ajudar a alavancar os negócios.

Vídeos produzidos por IA oferecem muitas vantagens aos usuários

Em comparação com a maneira tradicional de criar vídeos, a produção por inteligência artificial oferece diversos benefícios, como os que mostramos a seguir.

Personalização de conteúdo

De forma a evitar o alto custo da publicidade, os vídeos de IA podem ser personalizados para a empresa ajustando o conteúdo conforme o perfil e comportamento do consumidor, seja para um vídeo geral institucional ou um conteúdo detalhado de apresentação do produto - assim, é possível evitar riscos, reduzir custos e aumentar a competitividade.

Velocidade e eficiência

Enquanto a produção de vídeos pode levar dias ou semanas, envolvendo várias etapas como roteiro, filmagem e edição, os vídeos de IA podem ser gerados em minutos ou horas, dependendo da complexidade.

Custos reduzidos

Ferramentas de criação de vídeo por IA são acessíveis a pequenas empresas e indivíduos, democratizando a produção de vídeo. Dessa forma, é possível cortar os custos elevados com equipe, locações, equipamentos e tempo de produção.

Escalabilidade

Vídeos de IA possuem fácil escalabilidade, permitindo a criação de grandes volumes de vídeos sem aumentar proporcionalmente o tempo e custo de produção.

Variedade e qualidade

Vídeos de IA mantém a consistência de estilo e qualidade, permitem criar efeitos visuais e animações complexas que seriam difíceis ou caros de produzir manualmente, além de serem fontes de inspiração para criadores. Em contraste, a produção tradicional enfrenta limitações na criatividade devido a restrições de tempo, orçamento e habilidades.

Vidnoz AI oferece soluções em vídeo de forma fácil, rápida e gratuita

Criado pelo Vidnoz, o Vidnoz AI está revolucionando a criação de vídeos, oferecendo recursos que tornam a produção de conteúdo audiovisual de alta qualidade rápida, fácil e gratuita.

Diferente da produção tradicional, que pode ter grandes variações em qualidade e estilo, o Vidnoz AI oferece uma solução prática e acessível que permite a criação de vídeos em apenas um minuto, usando efeitos visuais e animações que seriam difíceis ou caras de se fazer manualmente. Segundo Rita, “oferecemos uma solução que permita a produção em massa gratuita de vídeos de alta qualidade a baixo custo, de modo que todas as pessoas possam experimentar e que a tecnologia de IA substitua os caros custos de publicidade”.

Sem precisar de downloads ou experiência prévia, o Vidnoz AI oferece acesso a mais de 1100 avatares realistas, 740 vozes com diferentes sotaques e mais de 2200 modelos de vídeo. A plataforma possui diversas funcionalidades, como personalização de vídeos para pessoas digitais, criação de vídeos em lote (incluindo versões em 170 idiomas), criação de vídeos interativos, geração de roteiros, adição de sons, função “Texto em Voz” para transformar texto em vídeo, modo de conversação, medidor de beleza, face swap, melhorador de vídeo, removedor vocal, clone de voz, gerador de avatar, gerador de música, entre outras.

Crie vídeos com segurança, privacidade e funcionalidade usando o Vidnoz AI

A produção de vídeos com inteligência artificial tornou-se uma tendência crescente, e o Vidnoz AI está constantemente desenvolvendo e aprimorando novas ferramentas que podem trazer diversos benefícios para seu negócio: “nos próximos meses, assinaremos mais manequins digitais, forneceremos mais cenários de modelos de vídeo adaptados a diferentes necessidades e faremos um upgrade na voz de vídeo. Também desenvolvemos gadgets de IA mais interessantes e atualizaremos ainda mais as ferramentas de teste de beleza, muito popular atualmente, e o gerador de música de IA, entre outras. Por fim, publicaremos mais conteúdos instrutivos sobre guias de ferramentas de IA no blog para ajudar os usuários a terem a melhor experiência”, afirma Rita.

De acordo com o site da plataforma, você pode conquistar economia, aumento da taxa de engajamento em até 52%, aumento da taxa de conversão em até 74% e até mesmo um aumento de participação de mercado de mais de 200%.

E os usuários do site podem ficar tranquilos: como uma empresa focada em tecnologia de vídeo e criatividade, o Vidnoz AI se dedica a proteger a privacidade dos usuários e garantir a integridade no uso da tecnologia de IA, apoiando outras empresas e profissionais do setor audiovisual.

Saiba como usar o Vidnoz AI para criar seus vídeos gratuitamente



Home da Vidnoz Divulgação / Vidnoz AI

É muito simples usar as ferramentas do Vidnoz AI! Confira o passo a passo.

Acesse o site Vidnoz AI e faça seu cadastro; Escolha um modelo de avatar pronto ou comece do zero; Digite o que você deseja que o avatar da IA fale e escolha uma voz; Personalize o layout, adicione música, efeitos, transições, etc, e ajuste o vídeo para ficar perfeito; Pronto! Agora é só clicar em “Gerar” para baixar e compartilhar nas redes sociais ou por e-mail.



Quais são os planos e condições disponíveis?

O Vidnoz AI oferece quatro planos, todos disponíveis no site oficial. Segundo Rita, “mesmo para assinantes, equipes e empresas, o preço da assinatura é muito econômico quando comparado aos vários custos de contratação de uma equipe profissional. Além disso, oferecemos uma plataforma de IA única, de modo que não é necessário usar várias ferramentas no processo de criação de um vídeo”.

E ainda, o Vidnoz AI preparou uma oferta exclusiva para os leitores do Estado de Minas! Aplique o cupom EM10 no momento da compra para garantir 10% de desconto.

Confira os detalhes dos planos a seguir.

Plano Grátis

Acesso a: 1 minuto por dia, 1100+ avatares IA, 2200+ modelos de vídeo, 170+ vozes disponíveis, 1 Avatar Lite.

Características principais: resolução de 720P, 2.000 caracteres por cena, 20 roteiros de IA por dia, gratuito para uso comercial.

Plano Básico (a partir de R$ 66,66/mês)

Acesso a: 15 minutos por mês, 1100+ avatares IA, 2200+ modelos de vídeo, 740 vozes IA, 3 Avatar Lite.

Características principais: resolução de 1080P, 5.000 caracteres por cena, roteiros de IA ilimitados, sem marca d’água, processamento rápido de vídeo, vozes com emoções, possibilidade de alteração de plano a qualquer momento, gratuito para uso comercial.

Plano Negócio (a partir de R$ 269,99/mês)

Acesso a: 30 minutos por mês, 1100+ avatares IA, 2200+ modelos de vídeo, 740+ vozes IA, 10 Avatar Lite.

Características principais: tudo do Plano Básico e clonagem de voz, kit de marca personalizado, página de compartilhamento de marca, custom share página com CTA, incorporação de vídeo, colaboração em equipe, gratuito para uso comercial.

Plano Empresa (valores mediante conversa)

Acesso a: minutos ilimitados de vídeo, 1100+ avatares IA, 2200+ modelos de vídeo, 740+ vozes IA, 10+ Avatar Lite.

Características principais: tudo do Plano Negócio e Avatar Pro, soluções personalizadas, Centro de Dados Dedicado, Gerente de Contas Dedicado, Engenheiro de Soluções, gratuito para uso comercial.

Sobre o Vidnoz AI

Fundada em 2016, a Vidnoz surgiu com a missão de modernizar o tradicional processo de criação de vídeos. Entre 2017 e 2022, a empresa criou várias soluções inovadoras, incluindo o Gravador de Vídeo Online Vidnoz Flex, IA Avatar Falante, IA Remover Fundo de Imagem e IA Gerador de Avatar. Em 2023, com a inteligência artificial se tornando o foco global, a empresa lançou o Vidnoz AI, solução que permite criar vídeos de forma fácil e eficiente.

Se você ficou com vontade de experimentar a plataforma de forma gratuita, confira o recado de Rita para os clientes brasileiros: “criar vídeos com IA e personalizar sua própria pessoa digital tornou-se uma tendência comercial. Por isso, é essencial aproveitar o poder da tecnologia de IA, e é exatamente nisso que a Vidnoz AI pode te ajudar!”

Acesse o site Vidnoz AI, faça sua inscrição gratuita e comece a criar seus vídeos agora mesmo.