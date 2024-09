Última edição do ‘Viajando com V de Valtra’ percorreu o Caminho de Caravaggio, no Rio Grande do Sul, e retorna, em 2024, com romaria pela Estrada Real, em Minas Gerais

A Estrada Real, em Minas Gerais, será palco do "Viajando com V de Valtra", evento que celebra a fé, a tradição agrícola e a inovação tecnológica. De 13 a 15 de setembro, os participantes vão percorrer 200 km em uma caravana formada por tratores da Valtra - fabricante de máquinas agrícolas. Durante esses quatro dias, o evento não apenas vai valorizar a cultura local e o agronegócio, mas também irá reforçar a importância da união entre tradição e modernidade no campo.

O caminho histórico foi escolhido a dedo. A Estrada Real, que remonta ao século XVII, foi o trajeto pelo qual as riquezas do Brasil colonial foram escoadas. Ela conectava as minas de ouro e diamantes no interior do país às cidades costeiras, especialmente Rio de Janeiro e Paraty. Hoje, é a maior rota de turismo do Brasil, com 1.630 km de extensão, passando por Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Além de sua importância histórica, a Estrada Real é rica em cultura, preservando igrejas, construções e belezas naturais, como cachoeiras e mirantes.

Entenda a escolha da Estrada Real para o trajeto de 2024

A Estrada Real representa mais do que um simples trajeto histórico. Ela simboliza a essência do agronegócio brasileiro, ligando o passado ao presente, a tradição à inovação. O diretor comercial da Valtra, Cláudio Esteves, enfatiza que essa rota foi escolhida por representar o encontro entre esses dois mundos.

“Ao trilhar os mesmos caminhos que foram percorridos pelos desbravadores e agricultores ao longo dos séculos, a Valtra reafirma seu compromisso em continuar avançando lado a lado com o produtor rural, preservando a herança cultural ao mesmo tempo em que oferece tecnologia de ponta para aumentar a produtividade e a sustentabilidade no campo”, destaca Cláudio.

Minas Gerais possui uma conexão histórica e profunda com a agricultura. O estado concentra 607,5 mil estabelecimentos agropecuários, quase 12% do total do país, de acordo com o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Mais de 1,8 milhão de trabalhadores atuam no setor, fazendo de Minas o líder nacional na produção de café, leite, batata, morango e alho. Esses produtos, que são parte integral da economia e cultura do estado, também refletem a perseverança e dedicação dos produtores rurais mineiros.

A missão desses agricultores, no entanto, não é simples. Os desafios do campo exigem uma constante renovação no planejamento das etapas de cultivo, com o objetivo de aumentar a precisão, a produtividade e a lucratividade. Essa dinâmica demanda máquinas e estratégias cada vez mais avançadas, capazes de transformar dados em informações valiosas e oferecer soluções de mapeamento de produtividade por zona.

Cuidados da Valtra com os produtores e a agricultura

A Valtra entende as especificidades do setor e, por isso, desenvolve equipamentos adequados para diferentes tipos de cultura. Desde máquinas projetadas especificamente para a cafeicultura até equipamentos que aumentam a eficiência na produção de cana-de-açúcar, uma das principais culturas do Brasil. O mix de produtos atende todas as culturas e apoia o produtor rural a aumentar sua lucratividade no campo. No portfólio, a Valtra oferece também máquinas agrícolas que atendem às necessidades da agricultura familiar, responsável por cerca de 70% dos alimentos consumidos nos lares brasileiros.

Essa relação de confiança se reflete na participação ativa dos agricultores mineiros na caravana "Viajando com V de Valtra". Mais de 50 pessoas estão diretamente envolvidas na caravana deste ano, incluindo produtores rurais, influenciadores do agronegócio e a equipe de apoio da Valtra. Serão 17 tratores da marca percorrendo aproximadamente 200 km ao longo de quatro dias, passando por diversas cidades e vilarejos mineiros. “A combinação de fé, tradição e tecnologia de ponta promete fazer desta edição a mais memorável até agora”, celebra Cláudio Esteves.

Saiba quais são os tratores que farão parte da caravana

Os tratores selecionados para esta edição da caravana 'Viajando com V de Valtra' incluem modelos da Série A2R e os tratores fruteiros. A Série A2R, por exemplo, conta com os modelos A800R e A990R, que são extremamente robustos, com excelente capacidade de tração e notável economia de combustível. “Estes tratores são multifuncionais, podendo ser utilizados tanto no preparo de solo para a produção de alimentos quanto na pecuária. São ideais para a pecuária leiteira, uma atividade amplamente praticada em Minas Gerais, oferecendo facilidade de operação, robustez e eficiência no consumo de combustível”, diz Fabio De Biase, Gerente de vendas Valtra.

A outra série de tratores escolhida é a dos tratores fruteiros, como o modelo A73F. Este é um trator compacto, ideal para operações em entrelinhas estreitas, como as do cultivo de café em Minas Gerais. Apesar de compacto, o A73F oferece grande robustez, excelente economia de combustível e um posto de operação extremamente confortável para o agricultor. Além disso, seu sistema hidráulico é superior, com até 25% mais capacidade nas válvulas de controle remoto e no sistema de três pontos, comparado a tratores da mesma categoria. Em 2021 e 2022, este trator foi eleito 'Trator do Ano' na categoria de tratores especiais e estreitos. Com mais de 60 anos de presença no Brasil, a Valtra continua a oferecer tratores adequados para operações em ambientes compactos, garantindo segurança, conforto e economia para os produtores.

Conheça mais a caravana Viajando com V de Valtra

Divulgação do projeto "Viajando com V de Valtra" Divulgação / Valtra

Iniciado em 2022, o projeto "Viajando com V de Valtra" tem como objetivo promover a cultura e as tradições locais ao longo de diferentes regiões do Brasil, enquanto destaca os avanços tecnológicos e o compromisso da Valtra com o agronegócio. A caravana de tratores é uma forma de estreitar os laços entre a marca e os produtores rurais, mostrando que é possível conciliar o respeito pelo passado com a inovação necessária para o futuro.

Para a edição deste ano, a Valtra convidou influenciadores que possuem uma forte conexão com o público rural e que compartilham dos valores da marca. Esses influencers foram escolhidos com base em sua capacidade de se comunicar de forma autêntica com os agricultores, reforçando a importância de manter as tradições vivas ao lado da modernidade.

Entre os nomes selecionados estão Allan Pasquini, conhecido por compartilhar suas experiências com máquinas agrícolas e na lavoura; Pablo Vasconcelos, que possui um canal focado em máquinas agrícolas, com gravações realizadas diretamente nos

campos; Jedielson Almeida, um mecânico agrícola que documenta seu cotidiano nas redes sociais; e Aretuza Negri, uma voz ativa no combate às fake news sobre o setor agro. Todos eles foram convidados para destacar a relevância em unir tradição e inovação no agronegócio.

“A ideia foi trazer vozes que pudessem amplificar a mensagem de respeito à terra, à tradição e à fé, ao mesmo tempo em que destacam a relevância da modernidade no campo”, afirma o diretor comercial da Valtra.

Ao longo dos quatro dias, a "Viajando com V de Valtra" se tornará um elo entre o passado e o futuro, mostrando muitas tradições mineiras e inovações de máquinas agrícolas. “Nossos tratores seguirão esse caminho com reverência e gratidão, enaltecendo um estado que possui uma belíssima cultura e um agronegócio tão pujante”.

Para conhecer as linhas de produtos Valtra e assistir a série de episódios das edições anteriores do "Viajando com V de Valtra", acesse o site e o Instagram oficial da marca.