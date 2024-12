Nesta sexta-feira, 27 de dezembro, a Mega Millions, loteria dos Estados Unidos, vai sortear um prêmio de US$1,15 bilhão, equivalente a R$7 bilhões. A plataforma TheLotter, possibilita a participação de brasileiros de forma on-line, segura e rápida. Veja a seguir como é simples garantir o seu bilhete.

Como fazer sua aposta através da TheLotter



Para garantir o bilhete é necessário se inscrever na TheLotter, selecionar os números do jogo e confirmar o pedido. Logo após, representantes da plataforma se encarregam de adquiri-los diretamente dos Estados Unidos em nome dos clientes cadastrados.



Assim que os resultados são anunciados, a TheLotter notifica os ganhadores, garantindo que eles recebam 100% de seus ganhos, já com os impostos descontados e sem cobrança de comissões sobre o prêmio.

Como retirar o prêmio



De acordo com as regras da Mega Millions, não é necessário ser cidadão dos EUA e nem residente para jogar. Entretanto, o bilhete não pode sair do território americano.. Sendo assim, os documentos são guardados em cofres e o vencedor recebe uma cópia digitalizada como prova da propriedade.



Quando o prêmio for inferior a US$600, o valor é depositado diretamente na conta bancária do apostador. Entretanto, no caso do jackpot, a empresa arca com todas as despesas da viagem para que o ganhador receba o prêmio.

Legalidade no Brasil



É permitido participar do sorteio da Mega Millions sem sair do Brasil. As legislações estadunidenses não impõem restrições à concessão de prêmios das loterias americanas aos estrangeiros.



Em 22 anos de operação, a TheLotter já distribuiu mais de US$125 milhões de dólares para diversos ganhadores.

Comece 2025 sendo um bilionário



Inscreva-se na TheLotter e entre na disputa pelo prêmio de R$ 7 bilhões da Mega Millions. Transforme sua festa de fim de ano em uma celebração inesquecível!

