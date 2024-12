A Mega Millions, loteria dos Estados Unidos, está com o prêmio de R$5 bilhões acumulado. O sorteio vai acontecer nesta sexta-feira, 20 de dezembro, e os brasileiros podem concorrer adquirindo os bilhetes oficiais através da plataforma TheLotter.



"Isto não é apenas uma loteria, é um bilhete para possibilidades extraordinárias! Estamos trazendo uma grande oportunidade para os brasileiros e todo o processo é simples, seguro e confiável”, diz Boaz Brindt, diretor de marketing da TheLotter.

Como concorrer ao prêmio da Mega Millions do Brasil



Para concorrer ao prêmio basta acessar a página da TheLotter, escolher os números desejados e finalizar o pedido. Representantes da plataforma se encarregam de adquirir os bilhetes oficiais diretamente dos Estados Unidos em nome dos participantes.



Bilhetes da Mega Millions adquiridos pela TheLotter garantem participação no sorteio, com segurança e comissões sobre o prêmio Divulgação Mega Millions

Após a realização do sorteio, a TheLotter informa os ganhadores e garante a entrega de 100% dos valores ganhos, já com os impostos aplicáveis descontados e sem cobrança de comissões sobre os prêmios.



Procedimentos em caso de vitória



De acordo com as regras da Mega Millions, não é necessário ser cidadão ou residente dos Estados Unidos para jogar ou receber prêmios. No entanto, o bilhete deve permanecer no território americano. Por isso, os bilhetes adquiridos por meio da TheLotter são armazenados em cofres nos EUA.



Prêmios inferiores a US$600 são transferidos diretamente para a conta bancária do ganhador. No caso de prêmios maiores, como o jackpot, todas as despesas da viagem para os Estados Unidos são cobertas pela organização, assegurando a entrega do prêmio diretamente ao vencedor.



Legalidade do sorteio



A legislação norte-americana não impõe restrições para a entrega de prêmios de loterias a estrangeiros. Dessa forma, a participação on-line na Mega Millions é válida e permitida para quem reside no Brasil.



Com mais de duas décadas de operação, a TheLotter já distribuiu cerca de US$125 milhões em prêmios para ganhadores em todo o mundo, consolidando uma reputação de confiança e segurança.