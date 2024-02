A próxima chance de se tornar um milionário está se aproximando, com o sorteio desta sexta-feira, 1º de março. O prêmio acumulado da Mega Millions, famosa loteria americana, aumentou para US$ 607 milhões, o equivalente a aproximadamente R$ 3 bilhões! Com a TheLotter, um serviço de loteria on-line, a oportunidade de conquistar um prêmio tão extraordinário fica mais fácil para quem mora no Brasil.

No último sorteio da Mega Millions nos Estados Unidos, todos os olhos estavam fixos no prêmio impressionante de 563 milhões de dólares. A ansiedade dos jogadores em saber se o prêmio sairia para alguém estava alta, junto com as expectativas da possibilidade de realizar os sonhos de uma vida que seria mudada para sempre.

Os números vencedores do sorteio foram: 6, 18, 26, 27, 49, 4. Infelizmente, nenhum bilhete conseguiu combinar os seis números e o prêmio principal acumulou.

Com um pouco de sorte e um bilhete da Mega Millions em mãos, você poderá ser o próximo sortudo a realizar todos os seus sonhos.

É legal jogar na Mega Millions estando no Brasil??

É completamente permitido participar dos sorteios da Mega Millions estando no Brasil. As legislações estadunidenses não impõem restrições à concessão de prêmios das loterias dos EUA a estrangeiros, o que valida a participação on-line na loteria estando em qualquer lugar do mundo.

Em seus quase 20 anos de história, a TheLotter construiu uma reputação que fala por si, com mais US$ 125 milhões de dólares pagos para mais de 9 milhões de bilhetes ganhadores do mundo todo.

Como jogar na Mega Millions on-line através da TheLotter?

Basta acessar a página da Mega Millions na TheLotter, escolher os cinco números principais e um número adicional, criar uma conta e confirmar sua participação. Uma vez confirmada a sua reserva, a filial local da TheLotter nos Estados Unidos fará a aquisição do bilhete oficial da Mega Millions em seu nome, e enviará uma cópia digitalizada diretamente para a sua conta pessoal.

Com uma presença consolidada em mais de 20 países, a TheLotter garante uma política de reembolso caso a experiência não esteja em sintonia com as suas expectativas. E para qualquer dúvida ou questão que possa surgir, o portal disponibiliza um serviço de atendimento ao cliente em português, acessível 24 horas por dia, garantindo suporte completo aos jogadores.



Como posso adquirir meus prêmios da Mega Millions?

Caso a sorte esteja ao seu lado e você conquiste um prêmio da Mega Millions através da TheLotter, o processo de retirada é simples e seguro. Para prêmios menores, o valor é depositado diretamente na sua conta bancária, enquanto para quantias substanciais, a TheLotter organiza tudo para que você possa resgatar o prêmio pessoalmente nos Estados Unidos. E fique tranquilo! O prêmio é 100% seu: a TheLotter não cobra nenhuma comissão.

Jogue hoje mesmo: veja como é simples concorrer

Compre agora seus bilhetes oficiais da Mega Millions para o próximo sorteio desta sexta, 1º de março, e tenha a chance de ganhar US$ 607 milhões!

