Se o seu sonho de ganhar na loteria em 2024 ainda não aconteceu, pode ficar tranquilo porque chegou a sua segunda chance! O prêmio da Mega Millions dos EUA disparou para US$ 187 milhões, quase R$ 918 milhões. O sorteio será realizado nesta sexta, 12 de janeiro, e todas as suas metas do ano que dependiam do dinheiro no bolso têm a oportunidade de sair do papel.

É certo que só ganha na loteria quem joga, e com a Mega Millions não seria diferente! Graças à plataforma TheLotter, brasileiros podem participar do sorteio estadunidense de onde estiverem adquirindo bilhetes oficiais através do jogo on-line.

A TheLotter tem uma conexão especial com a Mega Millions, já que a jogadora ucraniana Nataliia ganhou o prêmio de US$ 1 milhão jogando na loteria usando o serviço.

Quem sabe 2024 será o ano em que todos os seus sonhos se realizam?

Mega Millions famosa por acumular prêmios bilionários

As loterias americanas, como a Mega Millions, são famosas por acumular prêmios bilionários, incluindo um recorde mundial de US$ 1.6 bilhões (aproximadamente R$ 8 bilhões). Além disso, começam com prêmios mínimos de US$ 20 milhões (quase 100 milhões de reais).

Tanto as loterias americanas, como as brasileiras, realizam sonhos e mudam as vidas de milhares de pessoas. Porém, apenas as loterias americanas conseguem dar prêmios tão altos para qualquer cidadão do mundo, incluindo os brasileiros.

3 passos para jogar no prêmio de 187 milhões de dólares

Para loterias dos EUA, a TheLotter oferece a oportunidade de jogar com uma única linha por um preço de 5 dólares. Veja como é simples

acesse a página da Mega Millions na TheLotter e escolha seus números da sorte: 5 números principais e um número adicional; clique em JOGAR na parte inferior da tela, os representantes locais da TheLotter nos Estados Unidos vão comprar o bilhete oficial em seu nome e uma cópia digitalizada ficará disponível na sua conta pessoal antes do sorteio; ao ganhar, você poderá desfrutar de seus prêmios na íntegra, 100% sem comissões! A notificação chega por e-mail ou mensagem de texto.

O que acontece ao ganhar?

Ao ganhar prêmios inferiores a 200.000 dólares, o dinheiro é depositado diretamente na sua conta bancária. Já ao ganhar o jackpot da Mega Millions, a TheLotter arca com todas as despesas da viagem para que você possa receber o prêmio pessoalmente nos EUA, sem se preocupar com nada.



Milhões de jogadores já ganharam!

Em seus quase 20 anos de história, a TheLotter construiu uma reputação comprovada, que fala por si, com mais de 121 milhões de dólares pagos a cerca de 8 milhões ganhadores do mundo todo, incluindo Brasil, Equador, Colômbia, Panamá, El Salvador, Costa Rica, México, Canadá, Rússia, Austrália, Iraque e Espanha.

Ano novo, sorte nova!

O mega-jackpot da Mega Millions pode ser seu, direto do Brasil! Não deixe essa oportunidade passar. Visite a TheLotter hoje e dê o primeiro passo rumo a uma jornada emocionante e repleta de possibilidades com o prêmio de 187 milhões de dólares. Boa sorte!

