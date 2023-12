Com a chegada do ano-novo, muitos de nós refletimos sobre metas, sonhos e oportunidades que o futuro nos reserva. Os brasileiros têm uma oportunidade emocionante de começar 2024 com uma possível mudança de vida, concorrendo neste sábado ao enorme prêmio da Powerball dos Estados Unidos de 760 milhões de dólares, mais de R$ 3,7 bilhões.

E a melhor parte? Através da TheLotter, plataforma oficial de compra de bilhetes, é fácil e seguro participar do Brasil. A compra do bilhete é feita on-line e ele é adquirido localmente nos Estados Unidos para que você concorra de igual para igual com os americanos. O processo é totalmente legal, uma vez que de acordo com as regras das loterias americanas, não é necessário ser cidadão ou residente dos EUA para jogar.

Quem sabe, 2024 não seja o ano em que viver o sonho americano bata à sua porta?

Concorra a 760 milhões de dólares jogando na Powerball pela TheLotter Divulgação / TheLotter

3 passos para jogar no prêmio de 760 milhões de dólares

Para loterias dos EUA, a TheLotter oferece a oportunidade de jogar com uma única linha por um preço de 5 dólares:

Acesse a página da Powerball na TheLotter e escolha seus números da sorte: 5 números principais e um número adicional. Clique em JOGAR na parte inferior da tela, os representantes locais da TheLotter nos Estados Unidos compram o bilhete oficial em seu nome e disponibilizam uma versão digitalizada na sua conta pessoal antes do sorteio. Ao ganhar, você poderá desfrutar de seus prêmios na íntegra, 100% sem comissões! A notificação é enviada por e-mail ou mensagem de texto.

O que acontece ao ganhar?

Ao ganhar prêmios inferiores a 200.000 dólares, o dinheiro é depositado diretamente em sua conta bancária. Mas no caso de ganhar o jackpot da Powerball, a TheLotter arca com todas as despesas da viagem para que você possa receber o prêmio pessoalmente nos EUA!

Powerball: famosa por acumular prêmios enormes

As loterias americanas, como a Powerball, são famosas por acumular prêmios enormes, incluindo um recorde mundial de 2.04 bilhões de dólares (aproximadamente R$ 10 bilhões). Além disso, começam com prêmios mínimos de US$ 20 milhões (quase 100 milhões de reais).

Tanto as loterias americanas quanto as brasileiras realizam sonhos e mudam as vidas de milhares de pessoas. Porém, apenas as loterias americanas conseguem dar prêmios bilionários para qualquer cidadão do mundo, incluindo os brasileiros.



Jogador de El Salvador ganha $1 milhão na Powerball

Ganhador de 1 milhão de dólares na Powerball posa para foto com o bilhete premiado Divulgação / TheLotter

A TheLotter tem uma conexão especial com a Powerball, pois um jogador de El Salvador ganhou um prêmio de US$ 1 milhão jogando na loteria usando o serviço. O sortudo comprou um bilhete de três linhas e escolheu preenchê-lo com o botão de números aleatórios na plataforma. Uma decisão que o levou a acertar todos os 5 números principais, faltando apenas o Powerball!

Além dele, outros latinos faturaram apostando nessa loteria, incluindo 2 brasileiros que em 2023 levaram 50.000 dólares cada.

Milhões de jogadores já ganharam!

Em seus quase 20 anos de história, a Powerball construiu uma reputação comprovada, que fala por si, com mais de 121 milhões de dólares pagos a cerca de 8 milhões ganhadores do mundo todo, incluindo Brasil, Equador, Colômbia, Panamá, El Salvador, Costa Rica, México, Canadá, Rússia, Austrália, Iraque e Espanha.

Um ano-novo cheio de possibilidades

Não deixe essa oportunidade passar! Visite a TheLotter e dê o primeiro passo rumo a uma jornada emocionante e repleta de possibilidades com prêmio de 760 milhões de dólares. Boa sorte!

Jogando com a TheLotter você pode ganhar 3,7 bilhões de reais neste sábado Divulgação / TheLotter

A Lotto Direct Limited opera a thelotter.com. A Lotto Direct Limited é licenciada pela Malta Gaming Authority. Referência da licença MGA/CRP/402/2017. + de 18. Os jogos podem ser prejudiciais se não forem controlados. Jogue com responsabilidade. Para mais informações, acesse https://www.rgf.org.mt/