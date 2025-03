Com o resultado de R$ 250 milhões em sobras em 2024, a Sisprime se consolida como uma das cooperativas que mais repassam valores aos cooperados no Brasil

A Sisprime do Brasil, fundada em 1997, é a maior cooperativa de crédito independente do Brasil e a maior do país com atuação preferencial na área da saúde. Entre os produtos e serviços oferecidos pela empresa, estão modalidades de aplicações e investimentos, conta corrente, consórcios, linhas de crédito e financiamentos, seguros e soluções de pagamento.

A cooperativa engloba 47 agências nos estados do Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul e mais de 52 mil cooperados.

Solidez e números expressivos em 2024

Os números da Sisprime do Brasil em 2024 foram expressivos. No decorrer do ano passado, a instituição financeira ultrapassou a marca de52 mil cooperados, apresentando um crescimento de 10% em comparação a 2023. Os recursos administrados tiveram um incremento de 21%, chegando a R$ 9,3 bilhões.

No ramo de contas e investimentos, a conta corrente avançou 14%, totalizando R$ 842 milhões, enquanto as aplicações registraram um aumento expressivo de 25%, chegando a R$ 6 bilhões. A carteira de empréstimos cresceu 34%, superando R$ 4,3 bilhões e reafirmando o compromisso da cooperativa em apoiar e impulsionar os negócios de seus cooperados. O aumento de 32% do patrimônio líquido, que alcançou R$ 1,5 bilhão, reflete a solidez financeira da Sisprime mesmo perante as oscilações do mercado.

Em 2024, a Sisprime cresceu 10% em cooperados, alcançou R$ 9,3 bilhões em recursos administrados Divulgação Sisprime do Brasil

Cooperados acolhidos

O formato de negócio sólido, sustentável e baseado na cooperação, faz a Sisprime estar na dianteira quando se trata da distribuição de resultados aos seus associados. Em 2024, foram R$ 250 milhões em sobras brutas, dando à instituição a posição de segunda cooperativa que mais distribui sobras por cooperado no Brasil. Isso reforça o propósito da organização: melhorar a vida financeira de seus cooperados e contribuir para o crescimento econômico e social das regiões onde atua.

O ano de 2024 apresentou para a cooperativa um resultado de R$ 250 milhões em sobras brutais Divulgação Sisprime do Brasil

*Ativos Totais: R$ 8.870 mi + Fundos: R$ 252 mi + Previdência Privada: R$ 199 mi.



Mas como funciona uma cooperativa?

O cooperativismo é um modelo de negócio que vem apresentando destaque. No Brasil, dados de 2023 do Anuário do Cooperativismo Brasileiro mostram que 20,5 milhões de pessoas são adeptos a esse sistema. Com interesses congruentes, a ideia desse processo é que um indivíduo ajude o outro em torno do mesmo fim, com possibilidade de crescer juntos, de maneira coordenada.

Basicamente, é um modelo organizacional na qual as pessoas que fazem parte da instituição também são donas do negócio, de forma que todos os participantes prosperem, com melhores oportunidades para um futuro mais justo.

As sociedades cooperativas podem ser constituídas por indivíduos que exercem uma atividade econômica em comum - não visam ao lucro, mas, sim, à prestação de serviços aos associados. As sobras financeiras podem ser distribuídas entre os integrantes, de acordo com a participação de cada um.

Existem diferentes tipos de sociedades que lançam mão do modelo para a gestão de negócios em estruturas distintas. As principais variações incluem as cooperativas educacionais, de consumo, de trabalho, de saúde, de produção e de crédito, assim como grupos dos segmentos da agropecuária, transporte, produção de bens e serviços, e infraestrutura.

Cooperativas de crédito

Quando se trata de cooperativas de crédito, a atuação é direcionada à oferta de produtos e serviços financeiros como, por exemplo, linhas de crédito, financiamentos, investimento, consórcios e seguros, entre outros. Elas têm o objetivo de facilitar a entrada dos participantes no mercado, já que operam com valores mais baixos e com menos burocracia.

No cooperativismo de crédito, é possível tomar parte das decisões na assembleia, receber um feedback financeiro de acordo com os resultados e participar de formação e informação, conforme os princípios cooperativistas. O que significa que, a pessoa não é apenas um cliente.