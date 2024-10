Sicredi é reconhecida como a melhor empresa para trabalhar no país de acordo com o GPTW 2024

O Sicredi, instituição financeira cooperativa presente em todo país e com mais de 8 milhões de associados, foi reconhecido como a melhor empresa para trabalhar no Brasil, conforme o ranking do Great Place To Work® (GPTW) – consultoria global que apoia organizações a obter melhores resultados por meio do alto desempenho, inovação e cultura da confiança.

O levantamento ocorre em 53 países e define, em rankings nacionais, se os ambientes de trabalho das empresas participantes são excelentes lugares para atuar profissionalmente. A apuração é realizada por meio da pesquisa de clima aplicada anualmente e análise do Book de Práticas de cada empresa participante.

O resultado representa um importante avanço em relação ao ano anterior, quando ocupou a quarta posição na categoria que avaliou empresas do mesmo porte.

“Com presença em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, o Sicredi entende a importância de estar cada vez mais próximo de seus associados. Esse interesse genuíno pelas pessoas passa primeiro pela relação com nossos colaboradores. Neste sentido, o foco no capital humano sempre será uma de nossas prioridades, dentro e fora do Sicredi, pois transmitimos e levamos para todo o Brasil a essência do cooperativismo, que é a união de pessoas em prol de objetivos comuns”, explica o presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port.

Além do prêmio principal, na categoria Empresas Gigantes - com mais de 10 mil colaboradores, o Sicredi também conquistou o Destaque em Saúde Emocional, figurando em uma lista composta por 10 empresas com ótimos índices relacionados à saúde e bem-estar. A escolha foi feita com base em uma ferramenta desenvolvida pelo Great People Mental Health, que faz parte do ecossistema Great People & GPTW. Ela avalia depoimentos e, por meio de inteligência artificial, extrai dados relevantes sobre o cuidado com a saúde emocional.

Conheça o funcionamento da premiação GPTW

A premiação, neste ano, reconheceu 175 organizações nas categorias - Gigantes, Grandes, Médias Nacionais e Médias Multinacionais. Mais de 5 mil instituições se inscreveram para esta edição do GPTW, representando 3,2 milhões de funcionários.

Em 2024, mais de 41 mil colaboradores do Sicredi participaram da pesquisa, compartilhando suas percepções sobre a experiência de trabalhar na instituição, o que resultou em um índice geral de confiança de 89%, mantido pelo segundo ano consecutivo.

Também foi avaliado o e-NPS (Employee Net Promoter Score), que mensura o quanto os colaboradores recomendariam a empresa para amigos como um bom lugar para trabalhar. Nesse indicador, o Sicredi atingiu 83%, contribuindo para um atendimento de excelência aos associados, refletido no NPS de 75,23%.

O Ranking GPTW Brasil é realizado pela consultoria global Great Place to Work®, em parceria com a Época Negócios e o Valor Econômico. Em sua 28ª edição, uma das novidades este ano foi o aumento do número de empresas vencedoras, que foi de 150 para 175.

Mais de 41 mil colaboradores do Sicredi participaram da pesquisa do GPTW 2024 Divulgação / Sicredi / FOCO FILMES

Presença em Minas Gerais

O Sicredi segue o projeto de ampliar a presença física em Minas Gerais em 2024. Conforme expectativa da instituição, novas agências deverão ser inauguradas até o final do ano, totalizando mais de 250 pontos.

Além da rede física, o Sicredi também prevê o fortalecimento da atuação digital ao longo deste ano. Atualmente, está presente em quase 200 municípios mineiros. Com relação a 2023, a instituição chegou ao fim do ano com 177 agências em 156 cidades, o que representa aumento superior a 50% em relação ao ano anterior. “Por valorizarmos a proximidade com o associado nas regiões onde atuamos, a possibilidade de aumentarmos nossa presença física demonstra o interesse genuíno do Sicredi com o desenvolvimento local e a oportunidade de oferecer soluções financeiras alinhadas às diferentes realidades no campo e na cidade”, conclui Port.

Projeto de expansão da rede Sicredi promete novas agências até o final do ano em MG Divulgação / Sicredi

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 8 milhões de associados.

Com mais de 2.800 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.

