Com a força da solidariedade, Fecomércio MG lança a 4ª edição do Natal Solidário Sesc Mesa Brasil, espalhando esperança e transformando vidas em Minas Gerais

Com a chegada do Natal, o espírito de solidariedade ganha força em todo o estado de Minas Gerais. Pensando nisso, o Sistema Fecomércio MG, por meio de suas unidades do Sesc e Senac e dos Sindicatos Empresariais, lançou a 4ª edição da campanha Natal Solidário Sesc Mesa Brasil. A ação convida os mineiros e as mineiras a participarem de uma ampla rede de solidariedade, arrecadando alimentos e doações para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade social.



O Natal Solidário nasceu há 12 anos em Almenara, no Vale do Jequitinhonha, e, ao longo do tempo, expandiu-se para todas as unidades do Sesc em Minas. A campanha arrecada alimentos não perecíveis com o objetivo de proporcionar um Natal mais digno para crianças, jovens e pessoas adultas e +60 que enfrentam dificuldades. Nos últimos anos, foram arrecadadas mais de 340 toneladas de alimentos em 194 pontos de coleta espalhados por Minas Gerais.



Neste ano, a campanha segue ainda mais inclusiva, com a possibilidade de doações por meio de uma chave-pix: natalsolidario@sescmg.com.br. Para quem prefere doar presencialmente, os pontos de coleta estão disponíveis nas unidades do Sesc situadas em todas as regiões de Minas Gerais. São mais de 20 pontos, e a lista completa pode ser consultada clicando aqui.



Com apoio de empresas e de pessoas voluntárias, a campanha Natal Solidário Sesc Mesa Brasil arrecada alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade social em Minas Gerais Divulgação Sesc

Uma das grandes forças da campanha é sua capacidade de mobilizar não apenas pessoas físicas, mas também representantes do empresariado e do comércio. Ao participar, as empresas fortalecem o Sesc Mesa Brasil, um dos programas de combate à fome mais consolidados do país. A parceria entre o setor comercial e a sociedade é uma ferramenta poderosa para transformar vidas e promover o bem-estar coletivo.



Sesc Mesa Brasil



Criado em 1994, o Programa Sesc Mesa Brasil atualmente se configura como a maior rede privada de bancos de alimentos da América Latina e tem como objetivo reduzir a insegurança alimentar e nutricional por meio de parcerias com empresas doadoras e entidades sociais que atendem ao público em situação de vulnerabilidade social.

Em 2023, o Sesc Mesa Brasil em Minas alcançou números expressivos, com a distribuição de mais de 8 milhões de quilos de alimentos, beneficiando mais de 1,2 milhão de pessoas. Além disso, foram doados itens como produtos de higiene, limpeza, vestuário e outros materiais essenciais.



O Programa é um exemplo de como a união de esforços pode gerar um impacto significativo. Ele não apenas atende às necessidades imediatas de quem tem fome, como também promove a conscientização sobre o desperdício de alimentos, contribuindo para uma sociedade mais sustentável e solidária.



A campanha Natal Solidário Sesc Mesa Brasil segue sua mobilização para transformar o Natal de famílias em situação de vulnerabilidade social Divulgação Mesa Brasil

Atuação social durante todo o ano



Embora o Natal Solidário seja um dos pontos altos da atuação social do Sistema Fecomércio MG, suas ações não se limitam ao período natalino. A instituição mantém um compromisso constante com a promoção da qualidade de vida, da educação e do desenvolvimento econômico em Minas Gerais. Por meio de iniciativas realizadas pelo Sesc e pelo Senac, a Fecomércio MG fortalece o setor terciário mineiro e apoia comunidades vulneráveis durante todo o ano.



O Senac MG se destaca por ser referência na capacitação profissional, oferecendo cursos que atendem às demandas do mercado e preparam as pessoas para ocupações estratégicas em diversas áreas. Já o Sesc em Minas promove atividades nas áreas da Cultura, da Educação, da Ação Social, da Saúde e do Lazer que beneficiam diretamente trabalhadores e trabalhadoras do comércio e suas famílias, ampliando o acesso a bens e serviços essenciais.



Por que participar da campanha Natal Solidário?



A campanha Natal Solidário vai além da doação de alimentos. Ela representa uma oportunidade de fortalecer os laços comunitários e demonstrar o poder da colaboração. Para quem doa, é uma forma de exercer a cidadania e contribuir para uma sociedade mais justa. Para quem recebe o benefício é uma chance de viver o Natal com mais dignidade e esperança.



Além disso, ao participar da campanha, empresas e pessoas físicas se tornam parte de uma rede que valoriza o bem-estar social e o desenvolvimento sustentável. O impacto dessas ações vai além do período natalino, deixando um legado positivo para toda a comunidade.

A cada ano, o Natal Solidário tem se mostrado uma campanha de grande alcance e eficiência. Desde sua criação, a iniciativa cresceu e conquistou apoio por meio de diversas parcerias, que contribuem com doações e divulgação. O engajamento coletivo é fundamental para aumentar o volume de arrecadação e ampliar o impacto da ação. A distribuição de milhões de quilos de alimentos e o atendimento a milhares de pessoas são exemplos concretos de como a solidariedade pode transformar realidades.



Sistema Fecomércio MG: investimento e promoção do bem-estar social

O Sistema Fecomércio MG é uma entidade que atua em diferentes frentes para promover o desenvolvimento do comércio de bens, serviços e turismo em Minas Gerais. Além de representar os interesses empresariais, a instituição investe em ações sociais e educacionais que beneficiam diretamente a sociedade e em soluções para empresas e microempreendimentos nos segmentos de saúde, negócio, tecnologia, entre outros.



A atuação integrada do Sesc, Senac e dos Sindicatos Empresariais permite que o Sistema Fecomércio MG atenda a diversas demandas, desde a qualificação profissional até a promoção da segurança alimentar. Essa abordagem abrangente fortalece o setor terciário e contribui para a economia estadual, ao mesmo tempo em que melhora a qualidade de vida das comunidades.



Atualmente, o Sistema Fecomércio está presente nos 853 municípios mineiros, com parceria de 740 mil empresas. São 51 sindicatos filiados à instituição, sendo seis conveniados.



Participe da Campanha Natal Solidário



A campanha Natal Solidário Sesc Mesa Brasil é uma oportunidade de fazer a diferença neste fim de ano. Seja por meio de doações financeiras ou alimentos não perecíveis, cada contribuição ajuda a transformar a vida de famílias que enfrentam dificuldades. Para saber mais sobre a campanha e como participar, acesse Natal Solidário.



O espírito de solidariedade é um reflexo do compromisso do Sistema Fecomércio MG com a sociedade mineira. Ao unir esforços, empresários, empresárias, trabalhadores, trabalhadoras, cidadãos e cidadãs podem construir um futuro mais justo e promissor para todo mundo.