A corrida do Sesc é uma das ações que fomentam qualidade de vida aos trabalhadores do comércio em Minas Gerais

Às vésperas da Black Friday, a movimentação no comércio tem mostrado como o reflexo das mudanças no comportamento do público consumidor mineiro, após a pandemia, tem impactado a vida de comerciantes, empresários, empresárias e, consequentemente, a economia, a sustentabilidade e a qualidade de vida das pessoas.

O aquecimento do setor de serviços e comércio tem gerado a expectativa de um semestre mais robusto no ambiente de negócios, cenário que afeta não apenas a cadeia do empreendedorismo, mas também fomenta uma rede de soluções para que o empresariado possa desenvolver seus negócios.

Dados divulgados no início deste semestre pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais (Fecomércio MG) mostram que Minas é o segundo estado com o maior número de empresas do setor de serviços e comércio abertas desde o começo deste ano no Brasil.

Já o balanço da Junta Comercial do Estado (Jucemg) afirma que, no último mês de setembro, Minas Gerais ultrapassou a marca de 70 mil novas empresas abertas, totalizando mais de 8 mil negócios, volume 25,54% maior do que em setembro do ano passado.

Os números andam em paralelo ao acordo firmado recentemente entre a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e o Governo Federal para a formulação de um ciclo de políticas públicas com foco no fortalecimento do setor de serviços no país.

O objetivo da parceria é melhorar a competitividade das empresas do setor no âmbito nacional por meio do fortalecimento do e-commerce, do apoio a novas tecnologias, do estímulo à desburocratização e da simplificação de registros de novas empresas, bem como do acesso ao crédito.

Os resultados vão ao encontro do estímulo que o Sistema Fecomércio MG, por meio do Serviço Social do Comércio (Sesc), tem promovido para criar instrumentos que alimentem a empregabilidade e o retorno social do comércio de Minas.

Desenvolvimento social e econômico

Empreendedorismo e qualidade de vida direcionada a trabalhadores e trabalhadoras do comércio têm pautado a atuação do Sistema Fecomércio MG. A busca pelo estímulo ao capital humano, seja por meio da promoção da saúde, da educação e da cultura, tem sido a premissa do trabalho da instituição.

"O Centro de Excelência em Saúde Sesc oferece exames de rotina, tratamentos, procedimentos de recuperação, consultas, vacinação, entre outros cuidados do dia a dia" Henrique Chendes/Sesc

Para a empresa, a chave para a conquista de um espaço consolidado no mercado é o fomento da qualidade de vida e a intenção de que empreendedores e empreendedoras adquiram a capacidade de transformar aprendizado em capital social e cultural.

Ao longo de 70 anos, o Sesc em Minas tem se destacado dentro do eixo de desenvolvimento de ações sociais voltadas para o seu público-alvo, com o objetivo de gerar impacto, de forma direta ou indireta, por meio de cuidados com a saúde, a educação, cultura e lazer.

Como entidade privada e sem fins lucrativos, o Sesc atua dentro do sistema de associativismo, em que as atividades promovidas pela instituição são inteiramente mantidas por trabalhadores e trabalhadoras do comércio, dos serviços e do turismo, fato que revela o interesse de cada profissional de valorizar espaços que fomentem sua qualidade de vida.

Benefícios que conectam vidas

No atual cenário de um ambiente de negócios impactado por altos índices de Síndrome de burnout, a vivência em centros de promoção social pode ser positiva para que trabalhadores e trabalhadoras previnam doenças, evitem acidentes do trabalho, adquiram habilidades básicas e melhorem sua condição física por meio da prática de esportes e da ampliação do horizonte cultural.

De acordo com o Sesc, a extensão desses benefícios à rede familiar do seu público prioritário permite ampliar os horizontes culturais e profissionais de crianças, jovens, pessoas adultas e pessoas idosas.

Conheça alguns dos serviços oferecidos pelo Sesc:

Projetos como o LABmais

O Laboratório Sesc de Artes, Mídias, Tecnologias e Juventudes, plataforma educativa e artística focada na produção de conteúdos audiovisuais, conecta jovens a uma formação cultural e profissional para que tenham protagonismo no desenvolvimento de projetos digitais.

Educação de jovens e pessoas adultas

Ainda voltado para a educação, o Sesc conta com uma rede de ensino que atua também com educação infantil, ensino fundamental, educação de jovens e pessoas adultas (EJA) e contraturno escolar.

"As ações educacionais oferecidas pelo Sesc englobam atividades para todas as idades e diferentes tipos de formação" Tarcísio de Paula/Sesc

Centro de Excelência em Saúde

A rede de atendimento à saúde, por meio do Centro de Excelência em Saúde, oferece suporte especializado a qualquer profissional do comércio que precise realizar exames complementares. O centro, moderno e amplamente estruturado, oferece exames de rotina, tratamentos, procedimentos de recuperação, consultas, vacinação para todas as idades, entre outros cuidados do dia a dia. Dentro da unidade de Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico, profissionais do setor e sua rede familiar podem solicitar exames voltados para o diagnóstico e o rastreio de doenças.

Turismo e Lazer

O lazer é outro eixo de atuação dos serviços oferecidos pela instituição, com destaque para atividades dentro da frente de turismo social, na qual passeios e viagens são disponibilizados a preços acessíveis, estimulando o desenvolvimento econômico de várias localidades. O conceito engloba a integração e a inclusão tanto para quem passeia e viaja como para quem recebe turistas e visitantes nos destinos.

Além disso, o Sesc tem no portfólio de serviços modalidades esportivas, cursos profissionalizantes e atividades voltadas para assistência social, cultura e meio ambiente, que completam o mix de ações oferecidas para profissionais do setor de comércio e serviços.

O Sesc Ouro Preto é referência em hospedagem e turismo no estado Sesc/Divulgação

Atividades contemplam associados e associadas em todo o estado

Com objetivo de impactar as pessoas ligadas ao comércio, por meio dos serviços de saúde, educação e cultura, o Sesc está presente em todas as regiões de Minas Gerais.

A instituição conta com 34 unidades operacionais, cinco meios de hospedagem, além das redes de escolas, restaurantes, clínicas, teatros, bibliotecas, academias, entre outros espaços onde realiza suas ações.

