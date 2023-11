Uma virada inesquecível que marcará o início de um novo ano cheio de alegria e realizações em um cenário de paisagismo deslumbrante, modernidade, segurança e conforto. Prepare-se para uma noite cheia de surpresas e emoções!

O Réveillon Happiness Mix Garden 2024 proporcionará uma experiência surpreendente com espaços simultâneos, arquitetura primorosa e apresentações que irão percorrer diversos estilos musicais, garantindo que todos encontrem a sua trilha sonora perfeita para celebrar a chegada do novo ano.

Serviço completo de open bar e open food premium diferenciado para cada um dos espaços disponibilizados: área mix, camarote, mesas confortáveis e lounges.

Faça parte desta celebração única que marcará o início de um ano cheio de oportunidades e momentos incríveis!

Os ingressos são unitários e já estão esgotando, então garanta logo o seu!

Vai ser épico!

Atrações confirmadas

• Du Monteiro - Sertanejo

• Velotrol - O melhor do clássico do Rock

• Baile do Maguá - Ritmos brasileiros: samba, sambarock, axé, pagode e pop rock

• Bloco Funk You - O mais aclamado bloco do carnaval de BH, que transporta em seu DNA alegria e simpatia num ritmo que faz todo mundo dançar.

E, ainda, o pós do Réveillon Happiness será na after party de 06h às 10h com venda de comida e bebida e participação do sertanejo Bernardo Souza!

Open bar completo

Bebidas com e sem álcool para agradar todos os gostos, confira.

• Club do Whisky importado - Jameson, Ballantine's, Black &White

• Estação Vodkas premium - Absolut

• Estação de vinhos Tinto, Rosé e Branco Importado

• Espumante Grand Imperial Brut Importada

• Drinks com Gin Beefeater e Gin Nacional (a definir)

• Chopp Krug Bier

• Shot de tequila

• Licor 43

• Cachaça bananinha

• Licor de chocolate e de frutas vermelhas

• Energético

• Água tônica

• Refrigerantes

• Sucos

• Água mineral

Open Food Premium

• Entradinhas, salgadinhos - 22h às 00h

• Comidinhas e Fingerfood - 00h às 02h

• Festival de Massas - 02h às 04h

• Café da Manhã - 04h às 05h

Espaços do evento

A festa conta com serviço completo de Open Bar e Open Food do Espaço Mix em todos os ambientes, servido conforme horário, cardápio, área e ingresso adquirido.

Espaço camarote

Buffet de comida japonesa servido com exclusividade de meia noite às duas da manhã! Espaço privilegiado, localizado no mezanino em ambiente superior e todo o serviço open bar e open food do espaço mix.

Espaço conforto mesas

Adquirindo um par de ingressos para casal, a mesa reservada de 04 a 06 lugares será compartilhada com outros casais. Para reservar uma mesa exclusiva, é necessário que o grupo de convidados compre, no mínimo, 04 ingressos juntos.

A reserva de mesa exclusiva de quatro a seis lugares, garante um brinde, conforme o ingresso adquirido, podendo ser 01 unidade de garrafa Chivas 12 anos ou de 01 unidade de Tanqueray Ten.

Consulte informações sobre a área de mesas pelo Whatsapp (31) 99981-4444.

Espaço Lounge Select

A partir de 6 e limitado a 30 pessoas, o espaço pode ser criado sob consulta e modelado conforme a experiência desejada do cliente. Oferece flexibilidade de cardápio, mobiliário, decoração, e o que mais for combinado.

Confira o cardápio do que está incluído no buffet

• Mini canapés recheados

• Brusquetas vegetarianas

• Mini quiche alho poró

• Mini tortinha aberta de carne seca

• Casquinha recheada de camarão

• Quadradinhos de queijo gratinado

• Bombom folhado Romeu e Julieta

• Pastelzinho folhado 3 queijos

• Mini tortinha palmito

• Tortinha frango com cheddar

• Coxinha catupiry

• Coxinha limão siciliano

• Risole de milho

• Bombom de salmão

• Kibezinho cru na geleia de hortelã

• Cajuzinho de lombo

• Bengre de carne seca

• Pastelzinho queijo e carne

• Ouriço de queijo

• Mini burgers com cheddar e molho especial



Compre o seu ingresso e comece 2024 com o pé direito!