A Rede Lius Agostinianos, mantida pelos Freis Agostinianos da Província Nossa Senhora da Consolação do Brasil, iniciou, neste ano, um programa educacional que busca caminhos inovadores para os processos de ensino e aprendizagem: o CriAtiv.

O programa tem o propósito de promover uma educação que prepara as atuais e futuras gerações para a sociedade do século 21 e busca o desenvolvimento do pensamento crítico, da criatividade, da resolução de problemas relevantes de média e alta complexidades, de valores éticos e de competências como a colaboração, a comunicação e o autoconhecimento – atuando de maneira complementar ao importante ensino regular.

O CriAtiv tem a chancela da Rede Lius Agostinianos, que, desde 1934, atua na educação por meio do Colégio Santo Agostinho e escolas sociais agostinianas. O programa está organizado em três dimensões: autonomia, experiência e expansão.

“Essa é uma iniciativa inovadora, que visa preparar os estudantes para a resolução de demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Um projeto que está atrelado ao propósito da nossa Rede, que é transformar a vida das pessoas que vão transformar o mundo”, destaca Márcio Horta, CEO da Rede Lius Agostinianos.

Metodologia inovadora: aprendizagem baseada na cultura colaborativa como “design thinking” e “cultura maker”

O programa é um curso livre destinado a estudantes do 4º ao 9º ano de qualquer escola de Belo Horizonte e Região Metropolitana. Com carga horária de 8 horas semanais, é oferecido no contraturno da escola regular e organizado em módulos semestrais. As aulas são realizadas na Casa Rede Lius, situada na rua Bernardo Mascarenhas, 77, no bairro Cidade Jardim.

Assista ao vídeo abaixo e conheça o CriAtv:



“A grande inovação é a forma como o CriAtiv faz acontecer. O programa convida os alunos a ver o mundo com um olhar problematizador e, a partir daí, desenvolverem projetos que buscam solucionar problemas reais que afetam o dia a dia da comunidade em que estão inseridos”, explica Paulo Andrade, consultor Pedagógico e responsável técnico do CriAtiv.

Paulo é doutorando em Educação pela USP (Universidade de São Paulo), mestre em Educação pela UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), pesquisador do Núcleo de Novas Arquiteturas Pedagógicas da USP e presidente do Instituto Iungo.

O programa trabalha com a Educação STEM, sigla em inglês usada para denominar as disciplinas de ciências, tecnologia, engenharia e matemática. “Um caminho inovador para promover a aprendizagem dos jovens no mundo atual, adotado em vários países. Mais do que uma metodologia, é uma abordagem que faz o desenvolvimento de competências do século 21 acontecer”, conta Andrade.

A condução de todos os trabalhos têm como referência a utilização das Metodologias Ativas: aprendizagem baseada em problemas e por projetos, aprendizagem colaborativa, “design thinking” e “cultura maker”.

“É muito importante destacar o papel do programa de ir além da promoção de aprendizagem de conteúdos históricos e socialmente construídos, garantindo a experimentação de situações em que crianças e adolescentes são desafiados a agir, de modo ético, para contribuir efetivamente com mudanças em suas próprias vidas, em seus contextos imediatos e na sociedade de modo amplo”, ressalta o consultor Pedagógico do CriAtiv.

Entenda como surgiu o projeto CriAtiv

O CriAtiv contou com um projeto piloto, realizado com a participação de 40 estudantes. Os participantes foram organizados em cinco turmas, que realizaram projetos semestrais, sempre iniciados em visitas técnicas em diversos espaços da cidade para identificar problemas reais existentes. A partir daí, foi feita uma análise crítica dos problemas e a escolha do que seria trabalhado.

Na sequência, eles se dedicaram à produção do protótipo 1.0, com o intuito de minimizar ou solucionar o problema identificado. Para isso, participaram de aulas de empreendedorismo, STEM, linguagens, artes, mídias, projeto integrador e o personal studies, que possibilita aos alunos adquirirem habilidades de estudo e usarem o para casa como caminho para aprender mais, de forma instigante.

Depois da finalização do protótipo 1.0, a cada semestre era feita uma apresentação para especialistas externos, que trouxeram os feedbacks para aprimoramento dos projetos. Os alunos desenvolveram a versão 2.0, apresentada aos familiares, juntamente com os aprendizados que tiveram no decorrer dos trabalhos.

Protótipo de irrigador automático para horta urbana desenvolvido em um projeto que pretendia a redução da fome Divulgação Rede Lius

Um dos protótipos desenvolvidos foi um irrigador automático para horta urbana, criado para facilitar o cuidado com as hortaliças, em um projeto que tinha como pano de fundo a redução da fome. Outro exemplo foi a criação de uma startup com foco em reaproveitamento e transformação de alimentos para evitar o desperdício.

Projeto piloto de startup com foco em reaproveitamento e transformação de alimentos para evitar o desperdício Divulgação Rede Lius

“O CriAtiv proporciona experiências de aprendizado mais práticas, colaborativas, conectadas à vida real, priorizando o protagonismo e a autonomia do estudante e o investimento na formação humana", pontua Paulo Andrade.

Antonella Naves, de 10 anos, participou do projeto piloto e continua no CriAtiv. Ela conta que o programa ajudou bastante em seu desenvolvimento pessoal, principalmente nas tomadas de decisões. “Eu sou uma pessoa muito indecisa e o programa tem me ajudado a mudar isso. Tive muitas vivências legais, com ótimos colegas e educadores. Aqui, trabalhamos com a vida real, com experiências reais e isso faz toda a diferença. Eu aprendi a resolver meus problemas com mais facilidade, a dar opinião e a ouvir os outros”, disse.

O programa na prática

O programa oferece processos educativos contextualizados na interação permanente entre o que se aprende e o que se pratica. “Os alunos são os protagonistas do projeto. Eles definem, com a nossa mediação, qual problema será solucionado e qual a resolução ideal para minimizá-lo ou resolvê-lo”, enfatiza Taís Tomaz, coordenadora pedagógica do CriAtiv. Taís é pós-graduada pela PUC Minas em orientação e gestão educacional, especializada em metodologia de ensino pela UEMG (Universidade do Estado de Minas Gerais), foi professora, analista de série e supervisora do Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio do Colégio Santo Agostinho durante 37 anos.



Paulo Andrade (Consultor Pedagógico do CriAtiv), Márcio Horta (CEO da Rede Lius), Taís Tomaz (Coordenadora Pedagógica do CriAtiv) e Paulo Negreiros (Diretor Pedagógico da Rede Lius) Divulgação Rede Lius

A partir desse ponto de partida, escolhido pelos estudantes, os instrutores do curso, que são chamados de “mediadores de aprendizagem”, estruturam o plano de aula a ser vivenciado. As aulas são realizadas nas segundas-feiras e quartas-feiras ou terças-feiras e quintas-feiras, das 7h30 às 11h20 ou das 14h às 17h50. Todas as sextas-feiras os mediadores de aprendizagem passam por uma formação, mantendo uma qualificação e atualização continuadas.

Além disso, o programa oferece um ambiente convidativo e adequado para uma educação inovadora, com paredes com pinturas especiais, “varal de ideias”, pufes, laboratório, mesas e carteiras móveis para trabalhos colaborativos, materiais e recursos pedagógicos de alto padrão.

Mosaico de fotos da Casa Rede Lius Divulgação Rede Lius

“O CriAtiv está referenciado nos melhores cases de ensino dos países que apresentam os mais altos índices de educação. Ao inscrever os filhos, os pais proporcionam a eles uma experiência diferenciada. A sua estrutura pedagógica e curricular almeja promover e preparar os participantes para saber ouvir, questionar, dar soluções coerentes para uma vida sustentável, saudável e cidadã, conectada aos desafios que se colocam aos jovens no futuro”, ressalta Taís Oliveira.

Ela afirma que essas qualidades desenvolvidas serão um diferencial em um mundo que está cada vez mais competitivo. “Eles terão essa vivência numa faixa etária muito importante para o desenvolvimento cognitivo, emocional e pessoal. Isso vai ajudá-los a chegar ao Ensino Médio com mais autonomia, competência e conhecimento. Também haverá reflexos importantíssimos nas suas escolhas futuras, como o curso a seguir na universidade, a profissão que vão seguir e seus projetos de vida”, enfatiza.

As matrículas para o 2º semestre já estão abertas. Entre em contato através do WhatsApp (31) 97131-6900, ou do e-mail criativ@redelius.com.br para saber mais.