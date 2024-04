Os freis agostinianos da Província Nossa Senhora da Consolação do Brasil, que, desde 1934, atuam na educação por meio do Colégio Santo Agostinho e escolas sociais, lançaram oficialmente em 2023 a Rede Lius Agostinianos.

A marca representa instituições que atuam de forma independente, visando à formação religiosa de Freis Agostinianos, fazendo a gestão de centros educativos e desenvolvendo soluções educacionais para o segmento. O lançamento da rede foi instituído com o objetivo de levar para milhares de crianças e jovens uma educação impulsionadora, a partir de novas unidades e soluções educacionais atuais, inovadoras e centradas no educando.



As quatro unidades do Colégio Santo Agostinho (em Belo Horizonte, Contagem e Nova Lima), o Centro Agostiniano em Ecologia Integral ilAli (em Mário Campos) e as escolas sociais em Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo são chancelados pela Rede Lius Agostinianos. Para os próximos anos, a meta é expandir a rede pelo Brasil por meio de aquisições, parcerias e oferta de serviços e soluções educacionais.

Novas estratégias anunciadas pela Rede Lius

Dentro da estratégia de expansão, uma nova unidade será lançada, no Alphaville Lagoa dos Ingleses, com capacidade para mais de 1.000 estudantes, aproximadamente.

Além disso, uma unidade social será aberta em Fortaleza, na Região da Barra do Ceará, ainda em 2024. No local serão atendidas gratuitamente, inicialmente, 100 crianças e jovens, entre 6 e 15 anos. Os freis agostinianos já possuem, há alguns anos, presença missionária da região, que tem grande índice de vulnerabilidade social.

"Em nosso mapa estratégico, prevemos levar para todas as regiões brasileiras a educação agostiniana. Iniciaremos o processo de ampliação da atuação em cidades mineiras", adianta Márcio Horta, CEO da Rede Lius Agostinianos. Ele conta que todas as escolas que passarem a integrar a rede vão adotar a filosofia e a metodologia de ensino do Colégio Santo Agostinho.

Veja o vídeo a seguir do manifesto da Rede Lius para entender ainda mais dessa promessa de educação inovadora e atual:



Conheça o processo de lançamento da rede

O movimento de criação do ecossistema educacional iniciou-se em 2020, a partir de mudanças e evolução nos processos administrativos e pedagógicos nas unidades do Colégio Santo Agostinho e nas escolas sociais agostinianas.

Para definição do posicionamento, diretrizes, criação do nome e marca, a rede contou com o apoio da consultoria de marca Interbrand, ao longo de 2022, período em que foram realizadas pesquisas com diversos públicos e elaborado um estudo completo de mercado, cenários e contexto. Na sequência, foram desenvolvidos o nome, a marca, a identidade visual, o posicionamento e os objetivos da marca Rede Lius Agostinianos.



Composição das marcas da nova Rede Lius Divulgação / Rede Lius

O lançamento da rede foi um marco inicial das comemorações dos 90 anos do Colégio Santo Agostinho e ocorreu em agosto de 2023, o mês em que celebram o patrono da escola.

“O nome é inspirado em Aurelius Augustinus, o Santo Agostinho. Além de ser uma homenagem, também faz referência à luz e ao conhecimento; é sobre iluminar novas ideias, trazer claridade para os diferentes caminhos”, explica Frei Luiz Antônio Pinheiro, presidente da Rede Lius Agostinianos.

Estrutura e soluções educacionais

Um dos primeiros serviços, lançado em março de 2024, é um programa educacional que busca caminhos inovadores para os processos de ensino e aprendizagem: o CriAtiv. O programa tem o propósito de promover uma educação que prepara as atuais e futuras gerações para a sociedade do século 21 e busca o desenvolvimento do pensamento crítico, da criatividade, da resolução de problemas relevantes de média e alta complexidades, de valores éticos e de competências como a colaboração, a comunicação e o autoconhecimento – atuando de maneira complementar ao importante ensino regular.

Veja a seguir o depoimento da estudante Antonela Naves, integrante do projeto piloto do CriAtiv e conheça um pouco mais:



Manutenção da tradição e da qualidade

Márcio Horta ressalta que, com a implantação da Rede Lius, a excelência acadêmica do Colégio Santo Agostinho e das escolas sociais agostinianas continua a mesma.

"Já atuávamos como uma rede, integrada e com os mesmos valores. O que muda é que ganhamos mais força para alcançar nosso objetivo de levar a inovação da nossa escola agostiniana para mais pessoas e lugares, por meio de um modelo educacional contemporâneo, vivo, dinâmico e da oferta de serviços e soluções educacionais."



A atuação em rede oferece excelência pedagógica e formação integral combinadas com a história que atribui credibilidade e tecnologia a serviço da educação Divulgação / Rede Lius / Agencia i7

Essa mudança vem para somar e contribuir com o crescimento e evolução da instituição. "Entre os benefícios funcionais e emocionais que a rede oferece estão a excelência pedagógica; a formação integral, que vai além do vestibular e prepara o educando para o mundo; uma história que atribui credibilidade e a tecnologia, que aqui está sempre a serviço da educação", afirma.

Acesse o site da Rede Lius Agostinianos para conhecer mais sobre a proposta de expansão e todos os novos projetos da rede.