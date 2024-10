Moradores de Contagem e Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, fecharam o mês de setembro como os grandes ganhadores do Nota Fiscal Mineira (NFM), iniciativa que incentiva os consumidores mineiros a solicitarem a inclusão do CPF na nota fiscal. O programa tem distribuído prêmios em dinheiro para os participantes que se cadastrarem de forma gratuita no aplicativo.

O maior valor do mês saiu para um morador do bairro Inconfidentes, em Contagem, no dia 30 de setembro. O ganhador levou R$ 100 mil em dinheiro no sorteio do bilhete gerado, automaticamente, após o consumidor fazer compras e pedir para colocar o CPF nas notas fiscais. Entidades de assistência social de Timóteo, São Pedro da União e Alfenas, vinculadas ao prêmio do vencedor, receberam R$ 15 mil cada uma como benefício.

Nesse último sorteio da primeira rodada de prêmios, outros ganhadores levaram entre R$ 100 a R$ 2 mil, assim como 315 entidades indicadas receberam entre R$ 200 e R$ 750.

Nova Lima, também na Grande BH, foi outra cidade que esteve na lista dos prêmios de setembro ao ser contemplada por meio de uma moradora sorteada com R$ 50 mil, no dia 20 de setembro. Vinculadas a essa ganhadora, instituições sociais de Belo Horizonte, Contagem e São João do Paraíso receberam R$ 10 mil em dinheiro.

Um grupo de 1 mil consumidores foi sorteado e ganhou de R$ 100 a R$ 2 mil como prêmio. As entidades indicadas pelos vencedores receberam entre R$ 200 e R$ 750.

Ainda em setembro, o sorteio ocorrido no dia 23 distribuiu R$ 10 mil em dinheiro para cinco sortudos. A premiação contemplou também outros ganhadores com valores que variaram de R$ 100 a R$ 2 mil.

Nos sorteios que o Nota Fiscal Mineira promoveu em setembro, saíram 5.480 prêmios para consumidores de várias localidades do estado, totalizando R$ 2,1 milhões em dinheiro e 1.635 prêmios para entidades de assistência social, que receberam R$ 642 mil.

Vinculados à Loteria Federal, todos os sorteios foram realizados com distribuição de prêmios municipais, estaduais e por regiões da Nota Fiscal Mineira classificadas da seguinte maneira: região de Barbacena, região de Belo Horizonte, região de Divinópolis, região de Governador Valadares, região de Ipatinga, região de Juiz de Fora, região de Montes Claros, região de Patos de Minas, região de Pouso Alegre, região de Teófilo Otoni, região de Uberaba, região de Uberlândia e região de Varginha.

Novos sorteios de outubro

Em setembro aconteceu a primeira rodada de premiação e nesse mês de outubro os primeiros sorteios ocorreram nos dias 07, 18 e 21. O último sorteio do mês será em 31 de outubro, com premiações entre R$ 100 a R$ 100 mil. Desses sorteios participam apenas consumidores que fizeram compras entre os dias 01/09 e 30/09 e pediram para colocar o CPF na nota fiscal.

Como participar do programa

Participar do programa é de graça e o cadastro pode ser feito pelo celular no aplicativo Nota Fiscal Mineira. Ao se cadastrar gratuitamente, basta o consumidor solicitar a nota fiscal com a inclusão do CPF em todas as suas compras realizadas em Minas Gerais.

Para participar dos sorteios, solicite a nota fiscal com CPF ao final de cada compra, baixe o aplicativo e cadastre-se no Nota Fiscal Mineira SEF-MG

A cada compra a partir de R$ 0,01 será gerado automaticamente um bilhete para concorrer aos prêmios. No aplicativo, o participante pode acompanhar os bilhetes gerados e as datas dos sorteios.

No ato do cadastro, o consumidor pode indicar até três instituições de assistência social para ganhar, caso ele seja sorteado na faixa de premiação a partir de R$ 500.