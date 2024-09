A nota fiscal é um documento que, muitas vezes, passa despercebido pelos consumidores na hora da compra. Seja por esquecimento ou por falta de tempo, muitas pessoas deixam de solicitar o documento, e até mesmo de pedir a inclusão do CPF na nota.

Solicitar o documento fiscal nas compras feitas em Minas Gerais pode ser vantajoso também para concorrer a valores em dinheiro.

Prêmios variam de R$ 100 a R$ 1 milhão

Desde o dia 5 de agosto, consumidores de todo estado que solicitarem a nota fiscal nas compras, pedindo ao lojista que inclua o CPF no documento, poderão participar do programa Nota Fiscal Mineira (NFM), lançado pelo Governo de Minas, e concorrer a prêmios, que vão de R$ 100 a R$ 1 milhão. A participação é gratuita e voluntária.

No primeiro sorteio, realizado em 16/09, foram distribuídos 853 prêmios de R$ 400, além de outros 459 prêmios, que variam de R$ 100 a R$ 7,5 mil. Ainda este mês, haverá sorteios nos dias 20/09, 23/09, 27/09 e 30/09, com base nos resultados da Loteria Federal.

Entenda como serão os sorteios de setembro do programa Nota Fiscal Mineira Divulgação / Governo de Minas

As premiações de setembro, somados os cinco dias de sorteio, chegam a R$ 3,2 milhões, sendo R$ 2,6 milhões para os consumidores inscritos no programa e R$ 642 mil para entidades de assistência social indicadas pelos próprios participantes.

Os sorteios ocorrem de forma semanal, mensal e anual, por regiões do estado. São elas: Barbacena, Belo Horizonte, Divinópolis, Governador Valadares, Ipatinga, Juiz de Fora, Montes Claros, Patos de Minas, Pouso Alegre, Teófilo Otoni, Uberaba, Uberlândia e Varginha.

Como funciona o programa

Por meio do programa Nota Fiscal Mineira, o consumidor pode solicitar a nota com a inclusão do CPF em todas as compras acima de R$ 0,01. Para isso, basta baixar o aplicativo de celular "Nota Fiscal Mineira", disponível para Android e iOS, e se cadastrar gratuitamente.

O bilhete para concorrer ao sorteio será gerado automaticamente no aplicativo, onde o participante pode acompanhar quais deles estão válidos, as datas dos próximos sorteios e os ganhadores de cada mês. Os sorteados irão receber uma notificação do seu bilhete premiado no próprio aplicativo.

Além de incentivar os consumidores a solicitar a nota fiscal, o programa pretende beneficiar também entidades de assistência à comunidade. Os participantes do programa poderão indicar até três instituições, que serão contempladas caso o consumidor que as indicou receba o prêmio a partir de R$ 500.

Cada nota fiscal pode gerar até cinco bilhetes por CPF, a depender do valor gasto pelo consumidor, sem limite de NF por pessoa. Porém, há um limite de três compras com nota fiscal no mesmo local por dia.

Baixe o aplicativo Nota Fiscal Mineira, se cadastre, solicite as notas fiscais com CPF durante as suas compras e comece a concorrer a vários prêmios!