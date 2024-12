A preparação para o vestibular de Medicina é uma das jornadas acadêmicas mais desafiadoras. Exige dedicação, disciplina e estratégias inteligentes para lidar com um volume extenso de conteúdos e a alta competitividade.

Em Minas Gerais, por exemplo, provas como o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)o vestibular da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) reúnem candidatos altamente preparados, tornando a aprovação ainda mais concorrida. Nesse cenário, técnicas baseadas na neurociência surgem como uma solução eficaz para otimizar o aprendizado, tornando o processo mais eficiente e menos exaustivo.

A neurociência é o estudo de como o cérebro funciona, aprende e retém informações. Esse campo tem revelado como conceitos como plasticidade cerebral, sinapses e consolidação de memórias podem ser aplicados diretamente ao aprendizado. Entenda os conceitos:

Plasticidade cerebral: essa característica do cérebro permite a adaptação e o fortalecimento de conexões neurais à medida que aprendemos. Para os vestibulandos, isso significa que o cérebro é capaz de se moldar e se tornar mais eficiente em absorver e reter conteúdos, mesmo sob pressão.



Essas descobertas têm sido incorporadas ao ensino em instituições inovadoras como o HplusMed - curso pré-vestibular especializado em preparar estudantes que desejam prestar vestibular para o curso de medicina em faculdades públicas e que aplicam métodos baseados na ciência para maximizar o potencial dos estudantes.

Cursos de medicinas de instituições públicas exigem comprometimento e dedicação dos estudantes Divulgação

4 técnicas de estudo baseadas na neurociência

O uso de estratégias cientificamente embasadas permite que estudantes absorvam e consolidem conteúdos de maneira mais eficiente. Entre as principais técnicas destacam-se:

1. Revisão espaçada

Consiste em revisar o conteúdo em intervalos programados. Essa prática combate o "esquecimento rápido", fortalecendo as conexões neurais responsáveis por armazenar informações de longo prazo.

2. Prática de recuperação

Responder questões ou realizar simulados força o cérebro a recuperar informações, fortalecendo as memórias. Essa técnica é fundamental para preparar estudantes para o formato das provas, além de identificar áreas que precisam de reforço.

3. Aprendizagem ativa

Ir além da leitura passiva. Engajar-se ativamente no conteúdo por meio da criação de resumos, mapas mentais e explicações a outras pessoas ajuda a compreender melhor os conceitos.

4. Intercalação de matérias

Estudar disciplinas diferentes em sequência promove uma melhor assimilação dos conteúdos. Essa prática prepara o cérebro para lidar com a diversidade de questões encontradas em vestibulares de Medicina.

Essas técnicas não apenas aumentam a eficiência dos estudos, mas também ajudam a reduzir o tempo de preparação sem comprometer a qualidade do aprendizado.

A importância do sono e o descanso no processo de aprendizagem

Um dos maiores erros dos vestibulandos é subestimar o impacto do sono e do descanso no desempenho acadêmico. Durante o sono, especialmente na fase REM - a última etapa do sono é considerada a mais profunda, onde o cérebro processa e consolida informações adquiridas durante o dia. Estudos mostram que dormir menos de oito horas por noite prejudica a retenção de conteúdo e a capacidade de concentração.

HplusMed: neurociência aplicada à educação

O HplusMed é mais do que um curso pré-vestibular tradicional. Com uma abordagem inovadora, a instituição utiliza a neurociência como base para sua metodologia, preparando vestibulandos de Medicina para enfrentar os desafios do processo seletivo.

Adotar estratégias baseadas na neurociência pode ser o diferencial para quem busca aprovação em universidades públicas renomadas, e nesse sentido, a HplusMed se destaca por oferecer:

1. Metodologia inovadora

O curso aplica técnicas como revisão espaçada, prática de recuperação e aprendizagem ativa, além de integrar ferramentas digitais para monitorar o desempenho dos alunos.

2. Mentoria personalizada

Cada estudante recebe acompanhamento individualizado de mentores especializados, que ajudam a identificar dificuldades e criar estratégias personalizadas de estudo.

3. Suporte emocional

A pressão do vestibular é reconhecida e abordada por meio de acompanhamento psicológico, técnicas de mindfulness e sessões de yoga.

4. Imersão completa

Com aulas presenciais em período integral e opção de participação online, o HplusMed simula a rotina de uma faculdade de Medicina, oferecendo aos alunos uma experiência imersiva.

5. Democratizar o acesso

Outro diferencial do HplusMed é o concurso de bolsas, que concede descontos de até 100% nas mensalidades. Essa iniciativa busca ampliar o acesso a uma preparação de alta qualidade, permitindo que mais estudantes realizem o sonho de cursar Medicina em universidades públicas.

Metodologia do HplusMed é comprovada por estudantes aprovados no vestibular de Medicina

O método funciona. Hermom Silvestre Ribeiro, aprovado em primeiro lugar em Medicina na Universidade Federal de Uberlândia (UFU), atribui seu sucesso à metodologia do HplusMed. Técnicas como prática de recuperação e mentoria personalizada foram fundamentais em sua trajetória.

Visite o site do HplusMed para conhecer mais sobre a metodologia, acessar a lista de aprovados e saber como participar do concurso de bolsas. Não deixe de conferir também o vídeo de apresentação e descobrir como a neurociência pode transformar sua preparação.