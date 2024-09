A nona edição do Hotmart FIRE foi um sucesso de público e apresentou números impressionantes ao fim do festival, que contou com 790 colaboradores diretos e cerca de 1,3 mil prestadores de serviços externos.

O evento atraiu participantes de todos os estados brasileiros e de mais 27 países, o que acabou resultando em mais de R$ 60 milhões injetados na economia mineira. Esse valor engloba investimentos em produção, montagem e ativação de marcas, logística, bilheteira, hospedagem e alimentação ao longo do evento.

Além dos mais de 140 palestrantes e das mais de 100 horas de conteúdo, o Hotmart FIRE 2024 também teve o apoio de 33 patrocinadores e 34 parceiros com seus estandes, ativações, programação, áreas de alimentação e outros espaços.

A Creator Hall, a seção de feira de negócios do evento, alcançou sua maior ocupação do ano, com 48 expositores. No total, 67 marcas estiveram envolvidas, proporcionando conexões valiosas, experiências e conteúdos diversos.

Todos esses números ajudaram a reafirmar o evento como um dos mais importantes na Creator Economy e no mercado digital global.

“Estamos muito felizes com a repercussão que o Hotmart FIRE 2024 teve este ano, comprovando a dimensão da Creator Economy não só no Brasil, mas em todo mundo. Foi muito rico ver pessoas de diversos países trocando experiências e aprendendo em painéis e palestras. Esperamos que em 2025 o festival continue inspirando e alavancando as carreiras de muitos outros criadores e profissionais do setor”, afirmou Ana Beatriz Carretero, VP de Marketing da Hotmart.

O line-up contou com mais de 140 palestrantes nacionais e internacionais

Durante os três dias de atividade, o Hotmart FIRE contou com cinco palcos e mais de 100 horas de conteúdo, além do Creator Hall (espaço para se conectar com marcas, soluções e novos negócios), Fun Zone, Food Park e uma grande festa de encerramento, a FIRE FEST.

Os conteúdos abordados abrangeram desde estudos de caso de grandes marcas e criadores globais, até estratégias para conteúdos e negócios digitais, imersão nas tendências e novas tecnologias, como inteligência artificial, além de apresentações artísticas e entretenimento.

Dentre os mais de 140 palestrantes nacionais e internacionais, nomes como Malu Borges, Lactea, Rafinha Bastos, Igor Coelho, Cátia Damasceno e o trio de filósofos Karnal, Pondé e Cortella trouxeram reflexões sobre tecnologia, inovação, entretenimento e negócios.



Hotmart FIRE 2025 já tem data marcada

Comemorando uma década de história, a edição de 2025 do Hotmart FIRE já tem suas datas definidas para os dias 28, 29 e 30 de agosto, novamente no Expominas, em Belo Horizonte (MG)!

A grande novidade do próximo ano é a presença já confirmada do primeiro nome internacional: Scott Galloway, renomado escritor, professor, empreendedor e palestrante de marketing e inovação.

Os ingressos do Hotmart FIRE 2025 já podem ser adquiridos no site do evento para as modalidades BIZ, a partir de R$ 1.697 à vista (ou 12x R$ 141,42 sem juros), e VIP, a partir de R$ 3.597 à vista (ou 12x R$ 299,75 sem juros).

A categoria BIZ oferece kit de boas-vindas, acesso aos palcos principais, espaços interativos para tirar fotos, acesso às gravações das palestras autorizadas por 10 dias, acesso ao Creator Hall, acesso a Fun Zone, Food Park e acesso à festa de encerramento FIRE FEST.

Ingressos para o Hotmart FIRE 2025 já estão à venda Divulgação / BS Fotografias

Já a categoria VIP oferece todos os benefícios do BIZ e kit de boas-vindas premium, acesso a abertura dos palcos com 30 minutos de antecedência, assento exclusivos, acesso às gravações das palestras por 30 dias, espaço VIP, acesso a cobertura fotográfica da VIP Zone, restaurante VIP, 20% de desconto na Hotmart Store e mais.

O pagamento pode ser feito por cartão de débito e crédito (com até dois cartões), PIX, conta Hotmart, boleto, PayPal e cartão virtual Caixa.

Hotmart FIRE 2025

Data: 28, 29 e 30 de agosto de 2025

Local: Expominas em Belo Horizonte, MG (Av. Amazonas, 6200 - Gameleira)

Ingressos: a partir de R$ 1.697, no site fire.hotmart.com