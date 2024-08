Alê e Duda, casal criador do GetOutside, apresentarão no Hotmart FIRE deste ano

Para quem trabalha com conteúdo na internet, Creator Economy (ou Economia dos Criadores de Conteúdo) é o conceito do momento. A economia criativa, que estimula a criação de comunidades digitais engajadas e o crescimento dos criadores de conteúdo, tem ajudado a construir diversos negócios ao redor do mundo.

Um exemplo disso é o casal Alê e Duda, criador do perfil de viagens GetOutside. Os influenciadores e clientes da Hotmart, que largaram tudo para viver do sonho de viajar em um motorhome, estarão presentes no Hotmart FIRE 2024 para falar sobre a importância de cultivar as comunidades digitais no crescimento de um negócio on-line.

Conheça a história inspiradora da dupla Alê e Duda

Alessandro da Cruz e Maria Eduarda Cardoso são, mais do que qualquer coisa, aventureiros sonhadores. O casal, que antes trabalhava em escritórios, criou em 2013 um blog para relatar as viagens de férias.

Em 2019, a ideia de tornar essa paixão em negócio foi amadurecendo e encontrou um destino: uma viagem de quatro meses do Brasil até o Alasca em um motorhome. A aventura foi compartilhada nas redes sociais para inspirar outras pessoas a correrem atrás dos seus sonhos: “desde o início da jornada, fomos criando muita coisa, contando as histórias que vivíamos, interagindo com as pessoas, criando comunidades, conexões e fomos vendo que nosso conteúdo ia além de um conteúdo de viagem”, comenta o casal.

O GetOutside rapidamente se tornou uma comunidade on-line com vídeos, guias, dicas de viagem e produtos relacionados a atividades ao ar livre Arquivo pessoal

Assim, nasceu o GetOutside, que rapidamente se tornou uma comunidade on-line com vídeos, guias, dicas de viagem e produtos relacionados a atividades ao ar livre. Com o perfil, Ale e Duda já passaram por todo o Brasil e a América do Sul a bordo de sua Sprinter equipada com cozinha, quarto e banheiro.

Sem endereço fixo e ganhando dinheiro com o trabalho na internet, o casal já percorreu mais de 30 mil km e investiu mais de R$ 12 mil em combustível. O resultado é impressionante: já são mais de 63 mil seguidores nas redes sociais, além de ser um dos perfis de viagem com mais destaque no Kwai.

Como se destacar on-line? Casal mostra que conexão é a chave

Desde o começo, a ideia com a criação do perfil era se conectar com um público que, assim como o casal, estava em busca de uma rede de apoio para transformar seus sonhos de viagem, criação de conteúdo e vida nômade em realidade.

Ao longo do tempo, a dupla percebeu que as pessoas acompanhavam as histórias não apenas pelos lugares que visitavam ou pela vida diferente, mas principalmente pela mensagem que transmitiam por trás disso, o que permitiu criar laços profundos e formar uma comunidade.

Para se destacar nas redes sociais, o casal mostra que deve haver uma conexão com o público: “nós percebemos que as pessoas se conectam muito mais quando se identificam com a mensagem e percebem um sentimento por trás do conteúdo, e isso é muito importante para quem trabalha com as redes sociais. De nada adianta ter milhões de seguidores se as pessoas não se engajam, se conectam, se isso não gera um sentimento nelas. Uma comunidade engajada vai retribuir o que você entrega, seja com apoio, carinho ou comprando seus produtos”, reforçam Alê e Duda.

Segredo para o sucesso digital é ter uma comunidade engajada Arquivo pessoal

Palestra no Hotmart FIRE será sobre comunidades digitais

Na palestra "Como a Construção de Comunidade Mudou a Nossa Vida", que acontecerá no Palco Innovation do Hotmart FIRE, dia 29/08 às 12h30, Alê e Duda vão mostrar como construir uma comunidade poderosa e entender o verdadeiro valor de ter pessoas que impulsionam o seu negócio no mundo digital.

“Na nossa palestra, queremos mostrar como que a gente construiu uma comunidade engajada enquanto vivia o sonho de viajar o mundo. A verdade é que tem muita gente buscando esse caminho e, por isso, queremos compartilhar um pouco da jornada de construção da nossa comunidade e do nosso negócio para que mais pessoas possam tirar proveito da internet e viver dos seus sonhos”, comenta o casal.

Como a Creator Economy está mudando a forma de fazer marketing

A Creator Economy está revolucionando os negócios e trazendo uma nova dinâmica para a relação entre marcas e consumidores, de forma a potencializar o engajamento e a lealdade dos clientes.

Com o crescimento dos criadores de conteúdo digitais, que já somam mais de 300 milhões ao redor do mundo, segundo a Adobe, as empresas têm a oportunidade de se conectar de forma mais autêntica e personalizada com seu público-alvo, influenciando comportamentos de consumo. No Brasil, essa tendência é ainda mais evidente, com 20 milhões de pessoas criando conteúdo, conforme dados da Meta.

É claro que o impacto financeiro desse cenário já é um destaque na economia. De acordo com o Goldman Sachs, a Creator Economy já movimenta US$250 bilhões globalmente, com a projeção de alcançar US$480 bilhões até 2027.

No Brasil, o DataReportal destaca que as pessoas passam o dobro do tempo nas redes sociais em comparação com o restante do mundo, além do fato de que 80 milhões realizam compras on-line, segundo o NIC.br. Esse cenário é, claro, muito propício para o crescimento dos criadores de conteúdo: nos últimos dois anos, houve um aumento de 14% no número de brasileiros que conseguiram monetizar seus conteúdos.

Como a Hotmart contribui para a economia criativa?

A Hotmart é uma grande fomentadora da Creator Economy, ajudando criadores de conteúdo e empreendedores digitais a crescerem.

Desde 2011, a plataforma já movimentou mais de USD 10 bilhões impulsionando o desenvolvimento de negócios on-line e gerou mais de 300 mil empregos diretos e indiretos, segundo dados da FGV. Além disso, mais de 25 milhões de pessoas já compraram pelo menos um produto na Hotmart, o que reforça o fato de que a plataforma busca ampliar o acesso de criadores e usuários ao conhecimento e à inovação.

Ao conectar criadores com consumidores de todo o mundo, a Hotmart ajuda no crescimento de negócios digitais e contribui para o fortalecimento da economia criativa.

O casal Alê e Duda, por exemplo, garante uma ótima experiência com a plataforma: “precisávamos de uma ponte entre o que estávamos criando e nossa comunidade. Para manter o sonho vivo, lançamos nosso primeiro produto pela Hotmart, um livro digital que está à venda até hoje. Já vendemos livros, cursos e eventos em mais de 24 países mundo afora, e não conseguiríamos fazer isso sem a Hotmart”, comentam.



Nona edição do Hotmart FIRE acontece entre 29 e 31 de agosto no Expominas Divulgação / Hotmart FIRE / Bruno Soares @bsfotografias

