Está chegando! Entre os dias 29 e 31 de agosto, acontece em Belo Horizonte (MG) a nona edição do Hotmart FIRE, que se revelou ao longo do tempo um dos maiores eventos de empreendedorismo digital, marketing, tecnologia e inovação da América Latina.

Voltado para produtores, influenciadores e profissionais, o evento criado pela Hotmart vai reunir no Expominas grandes nomes do marketing e empreendedorismo para falar sobre inovação, tendências, suas experiências e muito mais.

O evento, uma oportunidade imperdível de adquirir conhecimentos, compartilhar experiências e fazer networking, terá mais de 100 horas de conteúdo com os maiores experts do mercado e são esperados cerca de 8 mil participantes vindos de vários lugares do Brasil e do mundo.

Conheça as personalidades que estarão no Hotmart FIRE 2024

Aperte os cintos, pois a programação da edição de 2024 do Hotmart FIRE já foi divulgada e está repleta de nomes incríveis! Quem participar do evento vai poder assistir palestras e debates com estudos de caso de grandes marcas e criadores globais, estratégias para conteúdos e negócios digitais e imersão nas tendências e novas tecnologias.

Confira alguns dos confirmados a seguir.

Célia Catunda - Show da Luna



Célia Catunda, criadora do Show de Luna, estará no Hotmart FIRE Divulgação

Formada em Comunicação pela ECA-USP e cofundadora da Pinguim Content, Celia Catunda é a criadora de conteúdo infantil responsável pelo sucesso do “Show da Luna!”, que acumula mais de 1,6 bilhão de visualizações no YouTube. Junto com Kiko Mistrorigo, ela também criou e dirigiu a aclamada série “Peixonauta” e participou da produção do longa-metragem “Tarsilinha”. No Hotmart FIRE, Celia ensinará a transformar conteúdo de nicho em um grande negócio através da melhor experiência para a sua audiência.

Leandro Karnal, Luiz Felipe Pondé e Mario Sergio Cortella



Karnal, Pondé e Cortella estarão no Hotmart FIRE Jonne Roriz/VEJA

Leandro Karnal possui doutorado em História Social pela USP e pós-doutorado pela UNAM no México e pelo CNRS na França, é membro da Academia Paulista de Letras, e professor da Unicamp há mais de duas décadas. Além disso, é colunista e possui um canal próprio no YouTube.

Luiz Felipe Pondé é comentarista, colunista, doutor em Filosofia pela Universidade de Paris e pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Ele possui um pós-doutorado pela Universidade de Tel Aviv, é escritor e diretor do laboratório de política, comportamento e mídia da PUC-SP, além de ser professor na Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP).

Já Mario Sergio Cortella é professor, autor de mais de 50 livros, comentarista e criador de conteúdo. Com formação em Filosofia, mestrado e doutorado em Educação, Cortella atuou como professor universitário por 35 anos e exerceu a função de Secretário de Educação em São Paulo.

O trio de filósofos mais famoso do Brasil se encontrará em um painel sobre comportamento social na era da inteligência artificial.

Rafinha Bastos



Rafinha Bastos estará no Hotmart FIRE 2024 Renato Takashi / Divulgação

Jornalista e comediante, Rafinha Bastos é um dos pioneiros na produção de conteúdo para a internet. Seu sucesso digital o levou a ser um dos primeiros a popularizar o stand-up comedy no Brasil, além de estrelar programas como “CQC” e “A Liga”. Após isso, ele se destacou no streaming e hoje continua sua carreira internacional, se apresentando em vários países ao redor do mundo. No Hotmart FIRE, ele vai mostrar ao público como explorar ao máximo a internet para o trabalho.

Igor Coelho



Igor Coelho estará no Hotmart FIRE 2024 Divulgação

Igor Coelho é apresentador do “Flow Podcast”, um dos maiores podcasts do Brasil, com mais de 5 milhões de assinantes no YouTube. No Hotmart FIRE, Igor ensinará como explorar todo o potencial do podcast por meio da comunicação, da curiosidade e da conversa.

Stenio Giardelli (Lactea)



Lactea estará no Hotmart FIRE 2024 Arquivo pessoal

Com seu humor único e sorriso contagiante, Lactea vem conquistando na internet um público cada vez maior e atraindo a atenção de diversas marcas, incluindo Amazon, Ipiranga, Volkswagen e Sadia, entre outras. Utilizando as redes sociais, ele mostra como a criação de conteúdo pode abrir portas para os negócios.

Malu Borges



Malu Borges estará no Hotmart FIRE 2024 Divulgação / Instagram

Uma das maiores influenciadoras de moda do Brasil, Malu Borges, de 26 anos, ficou conhecida na internet devido aos seus vídeos de “Get Ready With Me” ou “Arrume-se Comigo”, nos quais monta produções extravagantes com peças de marcas famosas, sempre entregando muito conceito (e gerando bastantes comentários). No TikTok, Malu conta com mais de 5,4 milhões de seguidores e mais de 170 milhões de curtidas. Já no Instagram, são 1,8 milhão de seguidores.

Cátia Damasceno



Cátia Damasceno estará no Hotmart FIRE 2024 Divulgação

Cátia Damasceno é empresária, sexóloga, palestrante e fisioterapeuta com mais de 20 anos de experiência. Seu canal dedicado à sexualidade no YouTube é o maior do mundo na área, com mais de 10 milhões de seguidores. Além disso, Cátia é a idealizadora do movimento Mulheres Bem Resolvidas, que oferece eventos, cursos e treinamentos que impactam a vida de milhares de mulheres, promovendo autoconhecimento, autoestima, e melhores experiências em sexualidade e relacionamentos.

Ryan Holiday



Ryan Holiday estará no Hotmart FIRE 2024 Divulgação

Ryan Holiday é filósofo, empresário, podcaster e autor dos livros "O Obstáculo é o Caminho", "A Quietude é a Chave", "Acredite, Estou Mentindo" e "O Ego é seu Inimigo", que venderam mais de 10 milhões de cópias e alcançaram as listas de best-sellers do The New York Times, sendo, inclusive, muito usados em faculdades e programas de marketing do mundo inteiro.

As surpresas na programação não param por aí!

Dentre os mais de 140 palestrantes nacionais e internacionais, estão personalidades do entretenimento, empreendedorismo, marketing digital e do mercado de inovação.

Além dos nomes mencionados, também estão na programação.

João Branco: eleito o profissional de marketing mais admirado do Brasil em 2022, foi vice-presidente de marketing do McDonald's por nove anos, onde liderou o time que fez o "Méqui" bater todos os recordes.

eleito o profissional de marketing mais admirado do Brasil em 2022, foi vice-presidente de marketing do McDonald's por nove anos, onde liderou o time que fez o "Méqui" bater todos os recordes. Leandro Ladeira: CMO da We do Care, é referência em marketing digital e no mercado de infoprodutos.

CMO da We do Care, é referência em marketing digital e no mercado de infoprodutos. Monique Evelle: empreendedora desde os 16 anos, é mentora de novos empreendedores na “Inventivos” e Shark no “Shark Tank Brasil”.

empreendedora desde os 16 anos, é mentora de novos empreendedores na “Inventivos” e Shark no “Shark Tank Brasil”. Pedro Sobral: criador da maior comunidade de tráfego pago do Brasil com mais de 40 mil alunos ativos, Pedro ajuda empresas e profissionais a alavancarem seus negócios com anúncios online.

criador da maior comunidade de tráfego pago do Brasil com mais de 40 mil alunos ativos, Pedro ajuda empresas e profissionais a alavancarem seus negócios com anúncios online. Priscila Zillo: CEO do Grupo Permaneo, é lançadora e estrategista digital que desenhou centenas de projetos de sucesso de inúmeros especialistas e grandes nomes do mercado.

CEO do Grupo Permaneo, é lançadora e estrategista digital que desenhou centenas de projetos de sucesso de inúmeros especialistas e grandes nomes do mercado. Rudy Mawer: empresário, podcaster e influenciador norte-americano, especialista em branding e conselheiro de inúmeras marcas bilionárias e celebridades como Floyd Mayweather.

empresário, podcaster e influenciador norte-americano, especialista em branding e conselheiro de inúmeras marcas bilionárias e celebridades como Floyd Mayweather. Erico Rocha: líder e referência de mercado com o maior programa de mentorias do Brasil em lançamentos digitais.

líder e referência de mercado com o maior programa de mentorias do Brasil em lançamentos digitais. Wendell Carvalho: uma das maiores autoridades do país em empreendedorismo, alta performance e geração de riqueza.

uma das maiores autoridades do país em empreendedorismo, alta performance e geração de riqueza. Bárbara Soalheiro: fundadora da MESA Company e eleita pela Proxxima uma das 10 pessoas mais inovadoras do Brasil.

fundadora da MESA Company e eleita pela Proxxima uma das 10 pessoas mais inovadoras do Brasil. Rejane Toigo: um dos primeiros nomes que vem à cabeça de quem pensa em estratégia de conteúdo para infoprodutos no Brasil.

um dos primeiros nomes que vem à cabeça de quem pensa em estratégia de conteúdo para infoprodutos no Brasil. Vinicius Gambeta: top 20 influenciadores de marketing, vai ajudar você a descobrir como fazer a sua marca ser amada.

Para saber mais e conferir a programação completa, acesse o site oficial do evento. Para quem já adquiriu o ingresso, também é possível acessar a programação parcial por meio do aplicativo do Hotmart FIRE 2024, disponível na loja da App Store (iOS) e Google Play (Android).

Sobre o Hotmart FIRE

O Hotmart FIRE nasceu em 2015 já como um dos principais eventos de marketing e empreendedorismo digital do Brasil, sempre unindo pessoas e marcas a conhecimentos e experiências únicas. Em oito anos, já foram mais de 70 mil participantes de mais de 30 países e ingressos esgotados em todas as edições.

Leitores Estado de Minas podem adquirir o ingresso com desconto

Os ingressos para a nona edição do Hotmart FIRE estão esgotando! A venda já está no último lote, com ingressos disponíveis na modalidade BIZ e na modalidade VIP. Leitores do Estado de Minas têm desconto de 10% aplicando o cupom EM10 no ato da compra! Clique aqui e compre o seu aproveitando o desconto de 10%.

A categoria BIZ, a partir de R$ 1.997, oferece kit de boas-vindas, acesso aos palcos principais, espaços interativos para tirar fotos, acesso às gravações das palestras autorizadas por 10 dias, acesso ao Creator Hall, acesso a Fun Zone, Food Park e acesso à festa de encerramento FIRE FEST.

Já a categoria VIP, a partir de R$ 5.097, oferece todos os benefícios do BIZ e kit de boas-vindas premium, acesso a abertura dos palcos com 30 minutos de antecedência, assento exclusivos, acesso às gravações das palestras por 30 dias, espaço VIP, acesso a cobertura fotográfica da VIP Zone, restaurante VIP, 20% de desconto na Hotmart Store e mais.

O pagamento pode ser feito por cartão de débito e crédito (com até dois cartões), PIX, conta Hotmart, boleto, PayPal e cartão virtual Caixa.

Hotmart FIRE 2024

Data: de 29 a 31 de agosto de 2024.

Local: Expominas (Avenida Amazonas, 6200 - Gameleira, Belo Horizonte, MG).

Ingressos: a partir de R$ 1.997 na modalidade BIZ e R$ 5.097 na modalidade VIP.

Acesse o fire.hotmart.com para mais informações ou entre em contato pelo WhatsApp ou e-mail fire@hotmart.com.