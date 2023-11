Muito mais que entregar bem-estar, a arquitetura tem um papel fundamental no dia a dia dos habitantes de um espaço: o de despertar sensações diversas. E locais bem específicos, como escolas, universidades e hospitais, vêm sendo desenhados de forma a trazer tranquilidade, concentração e calma para alunos, pacientes e profissionais.

Sabendo disso, uma das grandes empresas dos ramos de arquitetura e engenharia, o Grupo Projeta, já vê a importância de desenhar projetos que levem em consideração o despertar das emoções humanas. Com o uso de tecnologias avançadas, o Grupo desenvolve trabalhos que têm o objetivo de trazer ainda mais qualidade de vida aos habitantes.

A seguir, você vai entender como o Grupo Projeta aplica na prática o conceito de arquitetura emocional.

Arquitetura emocional: um dos grandes conceitos trabalhados pelo Grupo Projeta

Com o novo hábito de ficar mais tempo em casa ou em ambientes mais acolhedores, tendência que surgiu com a pandemia da Covid-19, as pessoas passaram a se preocupar ainda mais com o bem-estar que os ambientes em que vivem oferecem, tornando-os melhores e mais agradáveis.

A arquitetura emocional é um conceito antigo que ganhou força nessa nova forma de pensar o lar. Significa provocar emoções específicas nos habitantes de um espaço, criando sensações condizentes com o seu objetivo (relaxamento, produtividade, criatividade, entre outras) e trazendo acolhimento e um melhor aproveitamento do local. É nesse tipo de arquitetura que o Grupo Projeta se baseia para criar projetos que não forneçam apenas uma utilidade básica, mas sim que despertem boas emoções em quem transita por eles.

Como funciona a inclusão social na arquitetura?

A inclusão social está diretamente ligada aos projetos de arquitetura e urbanismo, é pensando nisso que são desenvolvidas soluções que reduzem a limitação e aumentam a acessibilidade de diferentes pessoas em vários momentos da vida: crianças, idosos, pessoas com deficiência, entre outros.

Portanto, muito além dos conhecimentos técnicos, é preciso que os profissionais dessas áreas tenham sensibilidade para avaliar todos os detalhes e particularidades de um projeto que inclui todos os tipos de pessoas.

Sendo assim, a arquitetura inclusiva deve considerar conceitos como:

abrangência: o ambiente deve ter dimensões que comportem todos os corpos;

o ambiente deve ter dimensões que comportem todos os corpos; adaptabilidade: o ambiente deve aceitar mudanças, caso sejam necessárias;

o ambiente deve aceitar mudanças, caso sejam necessárias; igualdade: o ambiente deve aceitar todos os tipos de pessoas;

o ambiente deve aceitar todos os tipos de pessoas; praticidade: o ambiente deve ser usado de forma simples, fácil e intuitiva;

o ambiente deve ser usado de forma simples, fácil e intuitiva; segurança: o ambiente deve ser preparado para evitar acidentes.

Projetos para escolas: a arquitetura como ferramenta educacional

Ao longo do tempo, a relação entre arquitetura e educação foi se fortalecendo cada vez mais como uma das principais formas de redesenhar as relações entre espaço e habitante. Ou seja, a arquitetura, nesse caso, se torna mais uma ferramenta para uma boa educação.

A partir dessas análises, são criados novos projetos que consideram não apenas o bem-estar dos alunos, mas os colocam no centro do planejamento. Assim, os espaços são reconfigurados com layouts abertos a diversas possibilidades que integram o bem-estar físico e mental.

Grupo Projeta é responsável por soluções de engenharia que fazem a diferença para a sociedade

Com atuação inovadora, o Grupo Projeta é formado por empresas multidisciplinares e oferece um trabalho diverso para todo o Brasil nos ramos de arquitetura, engenharia e geotecnia. Dentre os serviços ofertados por uma equipe especializada, estão soluções em recursos hídricos e saneamento, investigações geotécnicas, prospecções ecológicas e ensaios de solos em laboratório e em campo.

O time do Grupo Projeta é composto por engenheiros, geotécnicos, geólogos, técnicos e arquitetos que atendem com eficiência cada cliente, respeitando as normas de qualidade e, claro, as necessidades do meio ambiente.

Escola Parque de Alta Floresta: um dos grandes sucessos do Grupo Projeta



Escola Parque de Alta Floresta é um dos projetos de sucesso feitos pelo Grupo Projeta pensando na arquitetura emocional Divulgação/Grupo Projeta

Falando em arquitetura emocional, não é possível deixar de mencionar como exemplo um dos grandes cases construídos pelos arquitetos e engenheiros do Grupo Projeta: a Escola Parque localizada na cidade de Alta Floresta, no Mato Grosso.

Com um espaço de mais de 2.079 m², a Escola Parque de Alta Floresta foi planejada para atender cerca de 500 estudantes nos dois turnos, além de contar com um auditório de quase 200 lugares para atender a quaisquer necessidades.

O projeto se preocupa em oferecer um ambiente conectado com a natureza, adequado para o desenvolvimento cognitivo e emocional dos estudantes, além de contribuir para a formação de cidadãos mais críticos, autônomos e preparados para os desafios da vida.

Conheça outros grandes trabalhos do Grupo Projeta

Drenagem do bairro Santo Antônio (Vitória/ES)



Drenagem do bairro Santo Antônio, em Vitória (ES) Divulgação/Grupo Projeta

O projeto de drenagem do bairro Santo Antônio, em Vitória (ES), abrangeu nove bacias de contribuição e teve o objetivo de sanar os problemas de escoamento, principalmente nas quatro áreas de alagamento presentes nas bacias de Travessa Santuário, Horácio Santos, José Ramos Filho e José Veloso.

A implantação do projeto foi feita numa área de 996.691 m², sendo a rede constituída por bocas de lobo, galerias celulares, bacias de detenção e dissipadores de energia utilizados para captar e direcionar para deságue seguro uma vazão de 22.132 L/s. Os lançamentos foram feitos na baía de Vitória e mais de 3 mil pessoas foram beneficiadas.

Restauração arquitetônica da Igreja São Francisco de Assis (Mariana/MG)



Projeto de restauração arquitetônica da Igreja São Francisco de Assis de Mariana (MG). Maquete eletrônica, fachada noroeste. Divulgação/Grupo Projeta

A Igreja de São Francisco de Assis, localizada em Mariana (MG), é um dos primeiros exemplares do Barroco-Rococó no Brasil e foi construída em meados do século XVIII. A construção tem valor reconhecido pelo IPHAN desde 1938.

Por sua relevância histórica e artística, foi desenvolvido um projeto de restauração arquitetônica embasado nos postulados internacionais de restauração. O impacto desta reforma atingiu não somente os 60 mil habitantes da cidade, mas também os milhares de visitantes recebidos todos os anos.