Aliar empreendedorismo à crescente demanda do brasileiro por planejamento e proteção financeira, através de soluções como os seguros de vida, tem chamado a atenção de profissionais que querem ser donos do próprio negócio.

Analisando o mercado, podemos destacar um segmento que vem crescendo a cada ano: a demanda por seguros de vida individual no Brasil cresceu 34% nos últimos cinco anos, de acordo com a Superintendência de Seguros Privados (Susep), resultado que turbinou o mercado das seguradoras, atraindo não apenas novos clientes como empreendedores.

Outro ramo que vem crescendo é o modelo de negócios de franquias, que faturou aproximadamente R$ 240 bilhões em 2023, de acordo com a Associação Brasileira de Franchising (ABF), fato que endossa uma proposta promissora de empreendimento para quem procura ter autonomia, independência e maiores retornos financeiros.

A junção desses dois mercados ascendentes é oferecida a empresários que buscam grandes resultados através do modelo de negócio proposto pela Prudential.



Franquia da Prudential se destaca no mercado de seguros de vida

A Prudential é pioneira no modelo de franchising para a comercialização de proteção financeira através do seguro de vida e reconhecida pela ABF como uma das maiores microfranquias do país. A empresa conta com uma opção atrativa e diferenciada para quem deseja empreender nesse segmento e que vem se destacando no mercado: propósito aliado a resultados expressivos, com investimento inicial de R$ 45 mil reais e retorno do investimento em até seis meses.

O empreendedor Márcio Laine possui uma corretora franqueada desde 2014 e encontrou na franquia da Prudential uma oportunidade para mergulhar no mercado de seguro de vida. “Quando conheci a franquia da Prudential, entendi que, empreendendo, poderia alçar voos muito mais altos. Sendo proprietário de uma corretora franqueada da Prudential, você vai aprender muito em relação a todo o mercado de negociação, de vendas. É um grande diferencial”, revela.

O modelo de franquia da empresa, que está no país há mais de 26 anos, e é considerada a maior seguradora independente no segmento de seguros de pessoas no Brasil, fornece ao dono da franquia o suporte necessário para que ele atue de forma autônoma e estruturada no negócio, através de treinamentos e acompanhamentos constantes, que garantem os padrões de qualidade e de uma marca globalmente reconhecida por sua sólida reputação no setor de seguros.

“Adquiri uma franquia da Prudential pelas possibilidades de empreender com uma empresa sólida, com retorno rápido, e poder fazer a diferença na vida das pessoas, além de poder ser dono do meu tempo”, afirma Felipe Abras, dono de uma corretora franqueada da Prudential desde 2014.

Impacto social positivo: o seguro de vida proporciona segurança financeira e proteção para a vida das pessoas

A preocupação com o planejamento e proteção financeira por meio de seguro de vida entrou de forma mais significativa no orçamento do brasileiro após a pandemia de Covid-19. Dados de uma pesquisa feita pela Fenaprevi Datafolha em 2023 mostram que 34% dos brasileiros já consideram esse produto como intenção de compra, seja no presente ou no futuro próximo.

Outro fator que tem impactado nessa configuração é o envelhecimento da população brasileira, conforme o Censo 2022. Dados do IBGE revelaram a escalada do número de pessoas com 65 anos ou mais de idade, que cresceu 57,4% em 12 anos.

Esse cenário, somado ao aumento da expectativa de vida faz com que a proposta do seguro de vida vá além das indenizações em caso de morte, e associe coberturas importantes para uso em vida, como diagnóstico de doenças graves, cirurgias e invalidez.

Para o empresário Victor Zadorosny, que adquiriu uma corretora franqueada Prudential em 2018, o brasileiro está mais consciente quanto ao seguro de vida como um ato de responsabilidade e planejamento para sua proteção financeiramente, da sua família e de seu patrimônio. “O que me chamou a atenção em ter uma franquia da Prudential e que segue até hoje é o fato de estarmos vivendo momentos de conscientização de planejamento de risco no Brasil, e isso tem me mostrado que realmente temos muito para crescer, além de poder empreender de forma autônoma”, destaca.

Com um sistema que oferece proteção financeira personalizada a clientes, a seguradora tem como direcionamento de mercado empreender com o propósito de ajudar a mudar a vida das pessoas, protegendo pessoas, famílias e seus negócios.

A empresária Camilla Helmer, que possui uma corretora franqueada Life Planner desde 2016, destaca o papel social dessa abordagem. “Eu sou feliz tendo uma corretora franqueada da Prudential, por entender a essência e importância do meu negócio para a sociedade. Posso empreender e ao mesmo tempo ter a missão de proteger famílias”, ressalta.

Já a empresária Daniela Lott, que possui uma corretora franqueada desde 2006, afirma que o papel crucial das seguradoras vai além da proposta de indenização e encontra sentido na construção de um futuro mais seguro para as pessoas. “O que me faz brilhar meus olhos empreendendo com uma franquia da Prudential e o que me faz ter mais clientes é essa paixão por proteger pessoas e levar uma garantia para as famílias”, finaliza.

Sobre a Prudential

Há mais de 26 anos, a Prudential do Brasil oferece soluções personalizadas de seguros de vida individual e em grupo. Maior?seguradora independente no segmento de pessoas do Brasil, protege mais de 4,6 milhões de vidas e já retornou para sociedade aproximadamente R$ 3,4 bilhões em benefícios pagos.?A seguradora nasceu da Prudential Financial, líder global em serviços financeiros e principal gestora de investimentos globais ativos, com aproximadamente US$ 1,5 trilhão em ativos sob gestão. Com quase 150 anos de atuação, a Prudential tem operações nos Estados Unidos, Ásia, Europa e América Latina.

