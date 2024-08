Atendimento humanizado em hospitais com alta demanda causada por doenças no inverno pode ser o diferencial no tratamento dos pacientes

Durante o inverno, os hospitais costumam receber uma maior quantidade de pacientes com doenças relacionadas ao frio, como gripes, resfriados, asma e bronquite. Isso porque o clima favorece a propagação de vírus e bactérias, levando mais pessoas a buscarem atendimento médico.

Nesse contexto, a importância da formação acadêmica que tenha como pilar um atendimento humanizado, com empatia e compreensão, faz grande diferença tanto para os médicos que precisam lidar com muitos casos ao mesmo tempo, quanto para os pacientes.

Clínica Integrada de Saúde: preparação para um ensino humanizado

Para formar profissionais mais preparados para os desafios reais da medicina, a Faseh (Faculdade da Saúde e Ecologia Humana) conta com uma Clínica Integrada de Saúde, que conecta os alunos a pacientes reais, capacitando não só por meio de uma estrutura moderna e tecnológica, mas auxiliando no desenvolvimento de habilidades emocionais e alinhadas com os desafios do mercado profissional.

De acordo com Neoma Mendes de Assis, professora da instituição, “o curso de Medicina já está bem consolidado com uma boa estrutura, equipamentos de tecnologia e um corpo docente inspirador. Sem dúvida, o grande diferencial da Faseh é o clima acolhedor e familiar, pois todos se conhecem e, assim, ampliam os vínculos sociais”.

A Clínica Integrada de Saúde faz conexões com Unidades Básicas de Saúde, Unidades de Pronto Atendimento e hospitais e conta com mais de 15 especialidades para que os estudantes tenham acesso aos vários níveis de atenção em saúde, priorizando os mais altos níveis de qualidade nos atendimentos, tanto para os alunos quanto para os pacientes. “Buscamos usar equipamentos de proteção individual para proteger profissionais e pacientes e realizamos educação em saúde para que as pessoas se informem de como prevenir doenças nesse período, mantendo ambientes limpos e arejados, usando umidificadores de ambiente e bebendo bastante líquido”, diz Neoma.

Essa metodologia de ensino tem a aprovação dos alunos, que possuem um contato direto com as experiências da profissão desde cedo: “desde o primeiro período faço estágio em Unidades Básicas de Saúde e posso dizer, sem sombra de dúvidas, que isso faz toda diferença na formação médica. Ter esse contato com o paciente desde o início nos possibilita, além de desenvolver habilidades médicas, ser mais cuidadosos e empáticos”, afirma Iole Pedrosa, aluna do oitavo semestre do curso de Medicina.

A didática humanizada da Faseh é essencial para que os médicos em formação aprendam a atender os pacientes com o cuidado necessário, principalmente em épocas de alta demanda, como no inverno.

Conheça outros diferenciais da universidade

Com estrutura completa e professores renomados, os alunos da Faseh têm à disposição as ferramentas necessárias para a construção de uma carreira de sucesso. Segundo Iole, “além de podermos aplicar os conhecimentos adquiridos em sala de aula na Clínica Integrada de Saúde, contamos com dispositivos de alta tecnologia nos laboratórios”.

Assim, os laboratórios equipados para atender melhor cada disciplina da saúde, expandindo o conhecimento adquirido nas salas de aula climatizadas, estão entre os destaques da infraestrutura, bem como a biblioteca, que conta com amplo acervo físico, e-books e base de dados.

A Faseh utiliza das metodologias ativas de ensino para capacitar os alunos a serem autônomos e a aprofundarem o conteúdo estudado, a partir da aprendizagem baseada na resolução de problemas, na colaboração e compartilhamento em equipe e em projetos práticos. A aplicação de simulações realísticas de cenários clínicos possibilita o estudo de condutas técnicas e comportamentais com discussões após, assim como a dramatização de situações realistas nas simulações com paciente padronizado ajuda aos alunos a aprenderem habilidades de comunicação, que faz parte da Unidade Curricular das Habilidades Médicas e Estações Clínicas.

Além disso, a escola é parte do Inspirali, principal ecossistema de educação médica no Brasil, que tem como objetivo formar profissionais aptos a atuar em cenários diversificados, atentos às necessidades de saúde dos pacientes e comprometidos com Saúde Baseada em Evidências. “A Inspirali prioriza o amor pela vida, pensa a educação médica para além dos muros da faculdade e dos equipamentos de saúde, associa o uso qualificado das tecnologias, da inteligência artificial e da atuação prática e humanitária”, afirma Neoma.

Ferramentas tecnológicas que complementam a educação dos estudantes da Faseh

Plataforma TRATME (Temas Relevantes de Atualização Médica): ajuda estudantes a se preparar para provas de Residência Médica e a se atualizar nos conteúdos mais importantes da Medicina.



Aplicativo RADE: aplicativo que facilita e dinamiza a jornada acadêmica, revolucionando a gestão de estágios com uma experiência eficiente e descomplicada.



Tecnologia aliada às metodologias: tecnologias avançadas que ajudam a tornar as metodologias ativas ainda mais eficientes:

Medroom: plataforma digital que permite simular treinamentos e estudar diversos “casos clínicos” em corpos humanos superrealistas em 3D, com o uso de óculos de última geração.

Atrium: realidade virtual de laboratório do corpo humano em 3D para uma experiência profunda e interativa de aprendizado, explorando cada estrutura e isolando órgãos e sistemas.

Paciente 360: ferramenta digital interativa que simula o atendimento de pacientes com atores, permitindo que os estudantes passem por todas as fases de atendimento. Ao final, oferece um painel de desempenho para que os alunos possam aprimorar suas habilidades.

Laminário Virtual: um microscópio virtual que oferece uma experiência imersiva e interativa. Os estudantes podem explorar mais de 280 lâminas de histologia, patologia e embriologia com detalhes.

tecnologias avançadas que ajudam a tornar as metodologias ativas ainda mais eficientes:

Sobre a FASEH

A Faseh está há mais de 20 anos transformando vidas por meio da educação e, por isso, conquistou diversos destaques positivos ao longo de sua história.

Mais de 60 mil atendimentos por ano na Clínica Integrada de Saúde;



na Clínica Integrada de Saúde; 3 hospitais regionais parceiros para a prática do aprendizado, sendo eles Hospital Luxemburgo, Hospital Santa Casa de Belo Horizonte e Maternidade Sofia Feldman;



para a prática do aprendizado, sendo eles Hospital Luxemburgo, Hospital Santa Casa de Belo Horizonte e Maternidade Sofia Feldman; 5 Centros de Pesquisa Clínica integrados a escolas médicas com o objetivo de conectar a formação às iniciativas de pesquisa clínica de alto padrão (a Faseh conta com uma das cinco unidades do programa);



a escolas médicas com o objetivo de conectar a formação às iniciativas de pesquisa clínica de alto padrão (a Faseh conta com uma das cinco unidades do programa); 8 municípios parceiros na Região Metropolitana de Belo Horizonte para atendimentos pelo SUS;



na Região Metropolitana de Belo Horizonte para atendimentos pelo SUS; Mais de 20 projetos de extensão em atendimento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda ONU 2030;



em atendimento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda ONU 2030; 96% de acordos de conciliação realizados no núcleo de práticas jurídicas.

