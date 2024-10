Na transição da infância para a adolescência, os jovens passam a enxergar suas vidas sob uma nova perspectiva. É um período de transformações significativas, onde a forma de compreender e experimentar o mundo é redefinida, frequentemente resultando em um distanciamento gradual da família, na busca por pertencimento e uma maior identificação com os pares.

Características e desafios da adolescência

A partir do Ensino Fundamental II, os adolescentes passam a enfrentar uma série de desafios decorrentes de mudanças pessoais e sociais. A criatividade desabrocha em novas áreas e emergem experiências inéditas em várias esferas da vida, o que leva os jovens a encararem essas novidades com uma mistura de medo, angústia e curiosidade. É nesse momento de reorganização interna que os estudantes, diante de suas emoções, precisam se relacionar de forma consciente com os seus percursos de aprendizagem e ter apoio da escola para que possam entender que o esforço e a autossuperação são elementos fundamentais nesse processo.

Christian Dunker, psicanalista e professor de Psicologia da USP, destaca que a adolescência é frequentemente marcada por angústia e incertezas, com muitas decepções e descobertas desagradáveis. No entanto, ao falarmos dessa etapa da vida, nós, adultos, tendemos a enfatizar apenas satisfação e felicidade, esquecendo-nos das dificuldades inerentes a essa fase.

Diante dessa pressão é fundamental que a escola ofereça acolhimento adequado para dar suporte aos jovens, principalmente quando entendemos que não aprendemos em estado de equilíbrio constante — é o desequilíbrio que nos impulsiona na busca por novas possibilidades.

Balão Vermelho: a escola que crianças e adolescentes se implicam na própria educação

Com base nesse princípio, a Escola Balão Vermelho adota uma abordagem educacional que valoriza a escuta ativa e o olhar atento, promovendo momentos de reflexão que permitem que os estudantes processem suas experiências, revisem suas ações e busquem novas ideias e possibilidades.

O efeito dessa abordagem reflete-se na forma como os estudantes se envolvem com as propostas e com os projetos acadêmicos, construindo sentido entre o conhecimento e a vida, favorecendo sua conexão e engajamento com a escola.

Nossa concepção de educação, do Infantil ao Ensino Médio, enfatiza a importância da escola como espaço no qual crianças e adolescentes sintam-se à vontade para arriscar-se e enfrentar as incertezas do seu processo de desenvolvimento.

Acreditamos também que para que essa jornada seja efetiva, é fundamental que escola e família estejam juntas, refletindo sobre as possibilidades e demandas individuais de seus filhos e filhas. Para isso, é importante considerar as características pessoais nos processos educativos e compreender o erro como oportunidades de aprendizagem.

Esse alinhamento entre a escola e a família é essencial para que o trabalho pedagógico atinja seu objetivo de preparar os estudantes para viverem de forma participativa e ética em uma sociedade complexa.