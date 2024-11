A Drogaria Araujo, uma das maiores redes de drogarias do Brasil e líder do segmento em Minas Gerais, prevê um crescimento de mais de 20% nas vendas durante a Black Friday, na comparação com a data do ano passado.



Com uma estratégia robusta para fortalecer os canais digitais e com a expectativa de crescer mais de 60% nas vendas on-line, as ofertas de Black Friday no digital da Drogaria Araujo, começam no dia 26 de novembro. Já nas lojas físicas a ação vai começar no dia 27. Os clientes poderão aproveitar as ofertas, em ambos, até o dia 30 de novembro.



O objetivo é melhorar a experiência do consumidor, integrando as soluções de atendimento físico e virtual, sem deixar de fortalecer a capacidade de atendimento presencial, que já se tornou sinônimo de excelência em todo estado.



De medicamentos a pet shop: Drogaria Araujo investe na experiência do cliente



A rede de drogarias promete uma grande ação comercial para a Black Friday 2024, oferecendo até 60% de desconto em medicamentos, dermocosméticos, nutrição, mamãe bebê, pet shop, higiene pessoal e itens de beleza. A experiência dos clientes, durante os dias de oferta, é um fator primordial da rede.

A Araujo investiu em um planejamento detalhado, que foi iniciado em setembro e envolveu diversas áreas, como o centro de distribuição, o setor comercial e a equipe de inteligência competitiva. Tudo isso para garantir estoques robustos e as grandes ofertas na temporada.



A Drogaria Araujo aposta no mix de produtos para atrair os clientes, oferecendo uma experiência completa de compra Reprodução/Araújo

“Para nós, a Black Friday é uma oportunidade não só de oferecer preços atrativos, mas também de mostrar nossa capacidade de inovar e atender com qualidade. Investimos fortemente para que nossos clientes, independentemente do canal que escolham, tenham uma experiência de compra fluida e completa, ” explica Adriana Caram Borlido superintendente de marketing e cliente da Drogaria Araujo.



Estoque inteligente garante vendas por multicanais



Com uma rede de lojas estrategicamente distribuída, a Araujo quer assegurar que os clientes encontrem tudo o que precisam em suas unidades, reforçando o papel desses pontos estratégicos na experiência de compra durante a Black Friday.



Além disso, a rede aposta em uma gestão inteligente de estoques que integra os canais físico e digital.

Por meio do "Araujo Tem", os clientes têm acesso ao estoque completo da rede, podendo fazer compras na loja ou canais digitais, com a opção de receber o pedido em casa, retirar em outra unidade, ou até mesmo na própria loja em que se encontram.



Vale lembrar que todas as ofertas estarão disponíveis tanto no site araujo.com.br, quanto no aplicativo, além do WhatsApp, Drogatel, e também nas lojas físicas, assegurando uma experiência integrada para quem optar pelo “Clique e Retire”.



Tecnologia e inovação para atender a alta demanda com qualidade



Para alcançar esses resultados, a Drogaria Araujo investiu em uma série de inovações tecnológicas, incluindo o uso da plataforma Salesforce. Essa ferramenta permite que a empresa gerencie o atendimento ao cliente de forma organizada e eficiente, garantindo segurança nas transações e facilitando o acompanhamento das demandas de cada consumidor, especialmente pelo WhatsApp.



Além disso, a Drogaria Araujo desenvolveu uma interface interativa de atendimento em seu aplicativo próprio, ampliando as possibilidades de contato e suporte. No site, foram feitas melhorias no processo de checkout, que agora é mais rápido e conveniente. Outras facilidades incluem o uso de carteiras digitais e o sistema de Pix.



Seja nas lojas físicas, por whatsapp, aplicativo ou site, a Drogaria Araujo investiu em tecnologia e inovação para garantir a melhor experiência de compra aos seus clientes Reprodução/Araujo

Na maior Black Friday da história da Drogaria Araujo, o amplo acesso oferecido aos consumidores de toda Minas Gerais vai permitir uma experiência de compra única, com preços diferenciados e conveniência total durante a maior promoção do ano.

Acesse araujo.com.br para acompanhar as principais promoções da Black Friday 2024.