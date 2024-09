O caminho para chegar até o Enem 2024 pode não estar livre de dúvidas e gerar insegurança se o estudante está ou não dominando todos os assuntos da prova.

Para estar atento às principais possibilidades de questões e temas que podem ser abordados, e também para amenizar a ansiedade que acomete os candidatos com a proximidade do exame, fazer simulados e testar o conhecimento estudado até o momento é a estratégia mais assertiva.

É com base nisso que, anualmente, o Determinante Colégio e Pré-vestibular, em parceria com o Fibonacci Sistema de Ensino e o Estado de Minas, promovem o Simuladão do Enem 2024, tradicional avaliação preparatória que a instituição desenvolve no segundo semestre do ano, com objetivo de simular o que o estudante pode viver no dia da prova, além de servir como alerta sobre as disciplinas que precisam de um reforço nos estudos.

Assim como nos anos anteriores, as inscrições são gratuitas e podem ser realizadas on-line entre os dias 13 e 27 de setembro. Clique aqui e inscreva-se grátis no Simuladão do Enem.

Como funciona o Simuladão do Enem?

Em 2024, o Simuladão do Enem será exclusivamente em formato presencial, nos dias 28 e 29 de setembro (sábado e domingo). Para estudantes da Grande BH, as provas serão aplicadas na sede do Determinante Colégio e Pré-vestibular, na Rua Tomé de Souza, 701, Savassi. Alunos de Ipatinga podem realizar o simulado na unidade do Colégio Fibonacci, que é parceiro do Determinante no município.

O Simuladão está marcado para começar, nos dois dias, às 8h. Caso o aluno chegue após esse horário, não poderá realizá-lo. Para acessar o local do simulado, é necessário portar documento de identidade (RG) com foto e uma caneta preta.

Clique aqui e inscreva-se grátis no Simuladão do Enem.





Motivos para fazer o Simuladão do Det

O Determinante preparou para esta sexta edição do simulado um ambiente que vai permitir a resolução de questões inéditas, que buscam ter similaridade com aquelas que podem surgir no exame oficial. Isso permite que os candidatos criem familiaridade com a dinâmica do Enem e se sintam mais confiantes no dia da prova real.

Serão 180 perguntas objetivas, divididas em dois dias de aplicação, como acontece com o Enem: no sábado, os inscritos terão pela frente a prova de redação, além de 45 questões de Linguagens e Códigos e 45 questões de Ciências Humanas. Já no domingo, será o dia de encarar 45 questões de Ciências da Natureza e 45 questões de Matemática.

Para proporcionar uma experiência mais fiel possível da realidade do Enem, o Determinante fará a correção do simulado por meio do mesmo sistema utilizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão organizador das provas do exame nacional.

O método é conhecido como TRI (Teoria de Resposta ao Item) e baseia a nota não na quantidade de acertos, mas no nível e nos parâmetros das questões que o candidato conseguiu acertar. Ou seja, a quantidade bruta de erros e acertos não é fator de corte e isso quer dizer que duas pessoas com o mesmo número de acertos podem ter notas diferentes.

O gabarito do Simuladão do Enem será divulgado no dia 30 de setembro, dia 02 de outubro acontece a correção ao vivo das provas em live e os resultados serão divulgados em 14 de outubro.

Prêmio para as maiores notas

Rafaela, primeira colocada no Simuladão Det 2023 e ganhadora do prêmio Divulgação / Colégio e Pré-vestibular Determinante

Como falta pouco mais de um mês para o Enem 2024, a motivação para intensificar os estudos e testar os conhecimentos com o simuladão pode estar também na possibilidade de ganhar prêmios.

As três melhores notas serão premiadas ao final do simuladão, como incentivo para que os participantes sigam firmes na trajetória rumo à universidade. A avaliação da maior nota levará em consideração a TRI e a redação. Os prêmios para os primeiros lugares serão:

1º: Kindle 11ª Geração

2º: Fone de Ouvido JBL Bluetooth

3º: Mini caixa de Som Bluetooth JBL Go

Enem 2024 está confirmado para novembro

Vale lembrar que, em 2024, a prova do Enem será nos dias 03 e 10 de novembro, e não foi impactada pelas discussões sobre o Novo Ensino Médio, que tem previsão de ser implementado a partir de 2025, com mudanças na grade curricular e na carga horária.

Sendo assim, o modelo do exame nacional deste ano segue com uma prova de redação e 90 questões de linguagens e de ciências humanas no primeiro dia, mais 90 testes de matemática e ciências da natureza no segundo dia. O participante pode escolher entre responder a questões de inglês ou espanhol como língua estrangeira.

De acordo com o Inep, a divulgação do gabarito será no dia 20 de novembro e os resultados serão conhecidos pelos candidatos no dia 13 de janeiro de 2025.

Alta performance que gera resultado

Os simulados pré-Enem fazem parte de um conjunto de estratégias de estudos que, se bem utilizado, representam uma ferramenta valiosa para fixar o conteúdo extenso das disciplinas cobradas e aprimorar o entendimento sobre as possíveis questões que serão cobradas.

Conte com o Simuladão do Det para se preparar para o Enem Divulgação / Colégio e Pré-vestibular Determinante

É nesse potencial que o Determinante aposta ao promover as avaliações simuladas focadas em preparar estudantes para o Enem. Alinhando foco acadêmico com uma educação humanizada e individualizada, para que consigam ingressar nas melhores universidades do país, há mais de 10 anos a instituição entrega didática voltada ao desenvolvimento pessoal e acadêmico por meio de turmas reduzidas, corpo docente experiente e material qualificado.

Os resultados dos candidatos que participaram dos preparatórios são notáveis: em 2023, a empresa conquistou o 1º lugar entre os pré-vestibulares de Minas no curso de Medicina na UFMG, além do 1º lugar em Medicina na Faculdade de Ciências Médicas por três anos consecutivos nos vestibulares de 2021, 2022 e 2023.

Conheça a expertise do Determinante Colégio e Pré-vestibular, uma das principais instituições preparatórias do país.