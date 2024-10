Escolher a escola para os filhos é uma decisão que envolve muitos fatores e um dos mais importantes é encontrar um ambiente onde a criança se sinta acolhida e segura. Para os pais que buscam mais do que bons resultados acadêmicos, o Colégio Santo Agostinho, pertencente à Rede Lius Agostinianos, se destaca por promover uma educação acolhedora e humanizada.

Mas o que torna uma escola acolhedora?

Segundo Renata Vidal, gestora pedagógica do Colégio, uma escola acolhedora vai além do ensino tradicional. "Ela se preocupa em criar um ambiente onde toda a comunidade escolar se sinta segura e valorizada. Além das métricas acadêmicas, que são importantes, existe o compromisso com a formação integral, considerando o desenvolvimento emocional e social de cada estudante", destaca. Esse compromisso aproxima alunos, famílias e colaboradores, favorecendo a construção de laços fortes e estreitos que impactam positivamente na capacidade de se conhecer, relacionar e aprender dos estudantes.

O primeiro contato das crianças com a escola, especialmente para aquelas que ingressam na educação infantil, pode ser um desafio para pais e alunos. O Colégio Santo Agostinho trabalha para que esse processo inicial seja acolhedor, construindo um vínculo de confiança com as famílias. "A partir do momento em que a família escolhe a nossa escola, começamos a criar esse vínculo, que é fortalecido no dia a dia", explica Renata. O Colégio Santo Agostinho se organiza para que as crianças convivam em espaços pensados para cada faixa etária, proporcionando segurança e conforto para todos, especialmente para os mais novos.

Renata ressalta que o acolhimento não se limita à educação infantil; ele permeia toda a trajetória do estudante, do Ensino Fundamental ao Ensino Médio. Para garantir esse cuidado contínuo, a Escola conta com uma equipe de profissionais especializados — incluindo supervisores, analistas de série, psicólogos, psicopedagogos e assistentes sociais — que acompanham cada estudante de perto, promovendo ações que visam o desenvolvimento integral, emocional e social dos estudantes. “Esses profissionais estão sempre à disposição, realizando escutas, intervenções e acompanhamentos, tanto para os alunos quanto para as famílias”, conta.

Ambientes planejados para uma convivência saudável

Todos os espaços do Colégio Santo Agostinho são projetados para promover uma convivência harmoniosa e respeitosa. “Para os pequenos, temos uma equipe altamente qualificada para acolhê-los e ajudá-los no que for preciso. Além disso, temos pedagogos com uma ampla formação, que são os professores de referência das turmas, além de professores de Educação Física, Língua Inglesa, Artes, Música e Ensino Religioso. Abordamos o conjunto de linguagens que são sustentadas e conduzidas pelos especialistas de cada área. A qualidade do estímulo oferecido aos estudantes é muito alta”, pontua Renata.

A convivência saudável é um dos pilares da educação do Colégio Santo Agostinho - Unidade Contagem Divulgação / Colégio Santo Agostinho

A habilidade de dialogar, de se colocar no lugar do outro, pensar o conflito e chamar o adulto para mediação também é trabalhada no Programa de Ensino da Educação Infantil. “As crianças realmente absorvem conhecimento com mais facilidade. Há muitos estudos que comprovam essa constatação, por isso iniciamos este trabalho desde a Educação Infantil”, explica Marco Henrique Silva, diretor de Ação Social e Pastoralidade da Rede Lius Agostinianos. Segundo um grupo de cientistas da Universidade de Brown (EUA), a explicação está no cérebro, ou melhor, em um neurotransmissor chamado ácido gama-aminobutírico (GABA), que nos ajuda a consolidar novas informações.

O Colégio implantou um Programa de Convivência Ética (PCE), que visa à qualidade das relações, a promoção da cultura da paz e, consequentemente, à redução dos problemas relacionados à convivência. O Programa foi implantado em 2019, com a parceria do Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Moral (Gepem), formado por pesquisadores da Unesp e Unicamp. A proposta visa a implementação de ações para a redução da violência, indisciplina, bullying e cyberbullying, favorecendo a construção de uma clima escolar positivo entre todos os membros da comunidade escolar.

O PCE está alicerçado em seis dimensões. Entre elas estão a formação de uma equipe de professores tutores do programa, processos sistematizados para a mediação de conflitos, a realização de assembleias de classe entre os estudantes, protocolos para situações de bullying, equipes de ajuda que cuidam das relações interpessoais entre os estudantes e um componente curricular de Convivência da educação infantil aos anos finais do ensino fundamental.

Este componente curricular de Convivência, tem como objetivo a formação sociomoral do estudante. As aulas acontecem semanalmente e as temáticas são desenvolvidas conforme cada faixa etária. “Todos os registros das aulas acontecem em passaportes, diários de bordo e planners, e os estudantes levam as produções para as suas respectivas casas, para que as famílias possam compreender como o PCE é aplicado na prática", explica Marco. Além disso, nas aulas acontecem também as assembleias de classe. São momentos onde os estudantes, com o apoio do professor tutor, discutem as situações que impactam a convivência da turma. Os estudantes destacam os pontos positivos e os de melhoria, estabelecendo acordos e combinados para uma boa convivência.

Estudantes no combate ao bullying

Há participação de alunos de diversas formas no Programa de Convivência Ética. Uma delas é por meio das Equipes de Ajuda, onde eles se tornam protagonistas na promoção da boa convivência. Os estudantes são escolhidos com base no critério da confiabilidade, estabelecido por seus próprios colegas. As Equipes de Ajuda, reconhecidas por usarem uma pulseira verde, prestam apoio e acolhimento aos colegas, escutando-os quando necessário e auxiliando-os a resolver conflitos mediante estratégias cooperativas e colaborativas.

Com uma proposta integrada e acolhedora, o Colégio Santo Agostinho se destaca pela dedicação em transformar a experiência escolar dos alunos. Marco enfatiza que esse acolhimento é parte de uma missão maior. "Nosso objetivo é oferecer uma educação que fortaleça o indivíduo em todos os aspectos, preparando-os não só para os desafios acadêmicos, mas para a vida".

