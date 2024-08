Para aqueles que desejam proporcionar aos filhos uma educação de excelência, humana, inovadora e comprometida com a transformação social, o Colégio Santo Agostinho abriu inscrições para o processo de novos alunos para o ano letivo de 2025 para as unidades em Belo Horizonte (bairros Santo Agostinho e Gutierrez), Contagem e Nova Lima. A Instituição, que completa, neste ano, 90 anos de história, integra a Rede Lius Agostinianos e tem como objetivo transformar vidas por meio de uma educação que potencializa e aproxima pessoas.

Há vagas da Educação Infantil ao Ensino Médio. Com um ensino contemporâneo aliado à excelência acadêmica, a instituição vai além dos métodos tradicionais de ensino. A escola oferece aos estudantes ferramentas e projetos pautados na pedagogia agostiniana, no qual “ensinar” e “educar” são dimensões igualmente essenciais para a formação do ser humano.

"Nosso principal objetivo é levar para milhares de crianças e jovens uma educação impulsionadora, a partir de novas unidades e soluções educacionais atuais, inovadoras e centradas no educando. Promovemos o desenvolvimento integral dos alunos estimulando valores agostinianos como empatia, responsabilidade social, liderança e respeito ao próximo”, destaca Márcio Horta, diretor-geral da Rede Lius Agostinianos.

As inscrições e editais para o processo de novos alunos podem ser consultadas no site. Caso as famílias queiram conhecer a estrutura física do Colégio, a instituição disponibiliza a oportunidade de fazer uma visita presencial à unidade de interesse, mediante agendamento na página especial de admissão ou a possibilidade de realizar um tour virtual.

Assista ao vídeo para saber mais sobre a proposta do Colégio Santo Agostinho.



Formação de alunos preparados para a vida

O Colégio Santo Agostinho já formou gerações de crianças e jovens ao longo de décadas de ensino. A instituição possui cerca de 8.500 estudantes. “Temos como valores inegociáveis a excelência pedagógica, a formação ética e humano-cristã, a história que atribui credibilidade e o acolhimento que aproxima”, enfatiza Márcio Horta.

Educar pessoas é missão para a vida toda e diz respeito a toda comunidade. Por isso, o Colégio acredita no preceito “gente que forma gente”, que tem como princípio a tradição agostiniana, baseada na educação como indutora da formação de cidadãos competentes, conscientes, compassivos, criativos e comprometidos.

No processo de formação, o estudante contempla a vida e o mundo, reconhecendo os saberes, as ciências, os costumes e aprendizagens que lhe antecederam, entendendo-se como parte integrante de uma comunidade.

Diferenciais da educação no Colégio Santo Agostinho



Colégio Santo Agostinho Nova Lima, com um terreno de 15.000 m², está há 15 anos no município Divulgação / Colégio Santo Agostinho

Investindo em uma educação integral e inovadora, alinhada à alta qualificação dos professores, o Colégio Santo Agostinho conta com biblioteca informatizada, salas de artes, laboratórios de física, química, biologia e informática, quadras poliesportivas, e muito mais.

Em todas as Unidades, os alunos contam com o bilinguismo, em parceria com a National Geographic Learning. Nas Unidades Belo Horizonte e Nova Lima, a escola oferece o Canadian High School, um programa de complementarização curricular em que os alunos cursam o currículo canadense durante a 1ª e 2ª séries do Ensino Médio. Em parceria com a Província de New Brunswick, professores canadenses e estadunidenses lecionam disciplinas diversas, buscando desenvolver habilidades e transmitir os valores culturais do Canadá. Ao final do programa, os estudantes recebem os diplomas brasileiro e canadense.

Criado no ano de 2015 em Nova Lima, em parceria com a Atlantic Education International (AEI) - de New Brunswick, Canadá, e levado, no ano de 2016, para a Unidade Belo Horizonte, o Programa tem como foco competências globais como autonomia, liderança, trabalho em equipe, soluções de problemas, criatividade e tomada de decisão.

Além disso, o Colégio Santo Agostinho - Nova Lima tem como um dos diferenciais a Educação em Tempo Integral, que proporciona o acompanhamento de forma individualizada, tendo como foco também o desenvolvimento de competências socioemocionais. Um currículo construído com base em estudos nacionais e internacionais, que coloca o estudante no centro e busca desenvolvê-lo em todas as dimensões.

Já para aqueles que querem proporcionar aos filhos uma vivência em robótica capaz de criar situações que contribuem para a formação de pessoas mais sintonizadas com a vida e com os desafios do século XXI, a Unidade Gutierrez, oferece, como atividade extracurricular aulas de robótica com uma metodologia que estimula o desenvolvimento das capacidades técnicas e pessoais dos alunos.

No Colégio Santo Agostinho - Contagem o destaque vai para o Programa Lupa e suas atividades pedagógicas para o contraturno escolar de crianças e adolescentes. Organizado em projetos e módulos de aprendizagem, o Lupa atua para o desenvolvimento de habilidades acadêmicas, autonomia, autoconsciência, além de garantir o direito a brincar, a socializar e a aprender diferentes linguagens diversas.

Formar talentos é uma marca da excelência do trabalho do Colégio Santo Agostinho, comprovada pelos grandes resultados dos seus estudantes de todas as unidades. Em 2023, mais de 93% dos alunos foram aprovados em universidades públicas e privadas. Mais de 5.700 estudantes participaram de olimpíadas do conhecimento, resultando em 870 medalhas de ouro, prata, bronze e menção honrosa.

Além de serem destaques em competições estudantis, as equipes esportivas do Colégio têm se destacado como representantes da Escola em diversas competições, abrangendo várias modalidades esportivas.

Ambiente acolhedor



Todos os espaços e projetos do Colégio Santo Agostinho são pensados para que os estudantes tenham uma convivência harmoniosa de cuidado e de respeito ao outro. Para isso, o Programa de Convivência Ética do Colégio visa a qualidade das relações, do clima escolar e, consequentemente, a redução dos problemas de convivência e promoção da Cultura da Paz. Idealizado em 2019, com o apoio do GEPEM – Grupo de estudos e pesquisa em Educação Moral e de pesquisadores da Unesp e Unicamp.

Nas unidades, os alunos são verdadeiros protagonistas no combate ao bullying. Por meio das Equipes de Ajuda, um grupo de estudantes presta apoio e acolhimento aos colegas, escutando-os quando necessário e auxiliando-os a resolver conflitos mediante estratégias cooperativas, colaborativas e de entendimento.

Todas as unidades do Colégio Santo Agostinho contam, ainda, com o programa Aldeia que Educa, que busca, por meio do diálogo, uma forma de organizar a comunidade escolar para que todos possam assumir juntos a corresponsabilidade na construção de um ambiente seguro, pacífico, acolhedor e interessante para todos.

Dentre as iniciativas do programa, há rodas de conversa com a comunidade educativa, a fim de estreitar laços e construir a melhoria contínua; produção de conteúdos e palestra com temas e questões sensíveis, que emergem de fenômenos sociais contemporâneos e o ‘Artesão da Paz’, que são pais, mães e responsáveis convidados pela escola para atuar como facilitadores do diálogo entre a escola e as famílias em assuntos coletivos e que visem o bem comum.

Acesse o site e conheça todos os diferenciais do Colégio Santo Agostinho.