Obter a cidadania italiana é o sonho de muitos brasileiros, especialmente dos herdeiros de uma rica tradição migratória. De acordo com a Associação Ponte entre Culturas, 10% da população de Minas Gerais é constituída pelos descendentes de italianos. Estamos falando de cerca de vinte milhões de mineiros que têm o direito à dupla cidadania mas que, por conta da burocracia, enfrentam dificuldades.

No Consulado da Itália em Belo Horizonte, por exemplo, a jornada para reconhecer a dupla cidadania é difícil e lenta. O tempo médio de espera chega a mais de dez anos, além de outras dificuldades enfrentadas como a falta de comunicação e de informação sobre o andamento do processo. Essa limitação gera frustração e ansiedade em quem espera dar início a uma nova vida na Europa, um cenário que poderia ser desanimador.

Para solucionar esses desafios e entregar a cidadania italiana em tempo recorde, a Cidadania4u - maior empresa de tecnologia especializada em cidadania europeia da América Latina - aposta em tecnologia de ponta para otimizar processos. Mais de 45 mil clientes já realizaram o sonho da dupla cidadania, diretamente do conforto da sua casa. O trabalho é realizado por um time formado por mais de 450 especialistas que atuam com pesquisa genealógica, busca de certidões, preparação documental e assistência jurídica para protocolar o pedido na justiça italiana.



“O índice de aprovação dos nossos processos é de 100%. Isso significa que até hoje todos os pedidos foram deferidos”, afirma o CEO da Cidadania4u, Rafael Gianesini.

A tecnologia foi a chave para otimizar e escalar processos que, tradicionalmente via Consulado, demorariam meses ou anos para serem concluídos. “Além de investir em inteligência artificial, desenvolvemos um aplicativo da Cidadania4U, que permite que os clientes acompanhem todas as etapas em tempo real, diretamente de seus smartphones. Isso garante transparência e tranquilidade, dois fatores extremamente valorizados por quem busca o reconhecimento da cidadania italiana”, garante o COO da empresa, Rodrigo Gianesini.

Rodrigo e Rafael Gianesini, COO e CEO da Cidadania4u e detentores do passaporte italiano Cristiano Mariz

Os co-fundadores enfatizam que a falta de clareza e a ausência de suporte ao longo do processo contribuem para a frustração e abrem margem para golpes presentes no mercado. “O número de empresas e indivíduos que prometem facilidades e rapidez na obtenção da cidadania italiana tem crescido, mas nem sempre essas promessas se concretizam, levando pessoas a perderem dinheiro e tempo”. Esse cenário exige cautela. A recomendação é sempre buscar empresas e profissionais confiáveis, com histórico comprovado e que possam oferecer suporte em todas as etapas do processo.

Qual o investimento financeiro para conquistar a cidadania italiana?

O investimento para obter a cidadania italiana pode variar entre R$ 11 mil e R$ 50 mil, dependendo da complexidade do caso e das documentações necessárias. Entretanto, a Cidadania4U oferece uma solução para tornar o processo mais acessível: o ingresso de grupos familiares em um mesmo processo e pacotes diferenciados de acordo com a necessidade do requerente. Quanto mais membros de uma família participam do processo, maior a possibilidade de dividir custos e taxas, o que diminui o investimento individual, chegando a ficar até 70% mais baixo.

Vantagens da cidadania italiana

A cidadania italiana vai muito além de um passaporte europeu. Muitos brasileiros veem a oportunidade de acessar melhores serviços de saúde e educação, além de garantir uma maior mobilidade para morar e trabalhar em qualquer um dos países da União Europeia. O passaporte italiano também é extremamente valioso em termos de viagens internacionais.

De acordo com o ranking da Henley Passport Index, atualizado em julho deste ano, a Itália ocupa o 2º lugar entre os passaportes mais poderosos do mundo, permitindo entrada sem visto em 190 destinos. Esse privilégio se dá pelo país fazer parte da União Europeia, bloco que conta com o Acordo de Schengen, que permite a circulação sem necessidade de visto entre os países-membros.

Outro fator que tem levado cada vez mais brasileiros a buscar a cidadania italiana é a instabilidade política e econômica no Brasil. Segundo pesquisa do Instituto Datafolha, 47% dos jovens entre 15 e 29 anos deixariam o país se pudessem. Embora a maioria dos requerentes tenha mais de 35 anos, a busca por um “plano B” para a família, com o direito de transmitir a cidadania para os filhos, é uma motivação crescente.

Hoje, o euro vale, em média, R$ 6, e o salário mínimo médio na Itália é de € 1.611 (valor estimado, já que o país não possui um salário mínimo nacional fixo). Ganhar em euros possibilita um enorme poder de compra.

Expertise tecnológica: equipe formada por mais de 450 especialistas em cidadania é o caminho que a Cidadania4u traça para o sucesso nos processos de reconhecimento de cidadania italiana Divulgação / Cidadania4u

Apesar da complexidade do processo, empresas como a Cidadania4U oferecem uma solução tecnológica que facilita o reconhecimento da cidadania italiana. Em um cenário onde a lentidão dos consulados e a falta de informação são obstáculos constantes, contar com uma plataforma que automatiza o processo, oferece suporte jurídico e permite o acompanhamento em tempo real é um diferencial importante.

Para os que estão considerando iniciar o processo de cidadania italiana, vale a pena investir em uma assessoria especializada que possa fazer toda a diferença, reduzindo o estresse e garantindo que todas as etapas sejam cumpridas com segurança e eficiência. Acesse o site da Cidadania4U para fazer um orçamento em menos de dois minutos e comece a sua jornada para conquistar a cidadania italiana, transformando o sonho de uma vida na Europa em realidade.